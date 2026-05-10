Partidos de hoy domingo 10 de mayo de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Perú - Liga 1
- 13:00 Sport Huancayo vs Juan Pablo II College Liga 1 Max
- 15:15 Comerciantes Unidos vs Melgar Liga 1 Max
- 17:30 Cusco vs Los Chankas Liga 1 Max
Inglaterra - Premier League
- 8:00 Crystal Palace vs Everton Disney+ Premium
- 8:00 Nottingham Forest vs Newcastle United Disney+ Premium
- 8:00 Burnley vs Aston Villa ESPN, Disney+ Premium
- 10:30 West Ham United vs Arsenal ESPN, Disney+ Premium
España - LaLiga
- 7:00 Mallorca vs Villarreal ESPN 4, Disney+ Premium
- 9:15 Athletic Club vs Valencia DirecTV Sports
- 11:30 Real Oviedo vs Getafe ESPN3, Disney+ Premium
- 14:00 Barcelona vs Real Madrid DirecTV Sports
Italia - Serie A
- 5:30 Verona vs Como ESPN, Disney+ Premium
- 8:00 Cremonese vs Pisa Disney+ Premium
- 8:00 Fiorentina vs Genoa Disney+ Premium
- 11:00 Parma vs Roma Disney+ Premium
- 13:45 Milan vs Atalanta Disney+ Premium
Alemania - Bundesliga
- 8:30 Hamburger SV vs Freiburg Disney+ Premium
- 10:30 Köln vs Heidenheim Disney+ Premium
- 12:30 Mainz 05 vs Union Berlin Disney+ Premium
Francia - Ligue 1
- 14:00 Monaco vs Lille Disney+ Premium
- 14:00 Angers SCO vs Strasbourg Disney+ Premium
- 14:00 PSG vs Brest Disney+ Premium
- 14:00 Metz vs Lorient Disney+ Premium
- 14:00 Toulouse vs Olympique Lyonnais Disney+ Premium
- 14:00 Rennes vs Paris Disney+ Premium
- 14:00 Auxerre vs Nice Disney+ Premium
- 14:00 Le Havre vs Olympique Marseille Disney+ Premium
Argentina - Liga Profesional
- 13:00 Rosario Central vs Independiente Disney+ Premium
- 15:00 Estudiantes vs Racing Club TNT Sports Argentina,
- 17:00 River Plate vs San Lorenzo ESPN, Disney+ Premium
- 19:30 Vélez Sarsfield vs Gimnasia La Plata TNT Sports
Brasil - Brasileirão
- 14:00 Remo vs Palmeiras Fanatiz
- 14:00 Atlético Mineiro vs Botafogo Fanatiz
- 16:30 Corinthians vs São Paulo Fanatiz
- 16:30 Mirassol vs Chapecoense Fanatiz
- 16:30 Santos vs RB Bragantino Fanatiz
- 17:30 Grêmio vs Flamengo Fanatiz
- 18:30 Vasco da Gama vs Athletico-PR Fanatiz
Colombia - Categoría Primera A
- 18:10 Once Caldas vs Junior RCN Nuestra, Win Play
EE. UU./Canadá - Major League Soccer
- 15:30 New York City vs Columbus Crew MLS Season Pass
- 18:00 Minnesota United vs Austin MLS Season Pass
- 20:00 Los Angeles FC vs Houston Dynamo MLS Season Pass
México - Liga MX
- 18:00 Pachuca vs Toluca Claro TV
- 20:15 Pumas UNAM vs América TUDN, Canal 5