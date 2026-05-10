Partidos de hoy domingo 10 de mayo de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Perú - Liga 1

  • 13:00 Sport Huancayo vs Juan Pablo II College Liga 1 Max
  • 15:15 Comerciantes Unidos vs Melgar Liga 1 Max
  • 17:30 Cusco vs Los Chankas Liga 1 Max

Inglaterra - Premier League

  • 8:00 Crystal Palace vs Everton Disney+ Premium
  • 8:00 Nottingham Forest vs Newcastle United Disney+ Premium
  • 8:00 Burnley vs Aston Villa ESPN, Disney+ Premium
  • 10:30 West Ham United vs Arsenal ESPN, Disney+ Premium

España - LaLiga

  • 7:00 Mallorca vs Villarreal ESPN 4, Disney+ Premium
  • 9:15 Athletic Club vs Valencia DirecTV Sports
  • 11:30 Real Oviedo vs Getafe ESPN3, Disney+ Premium
  • 14:00 Barcelona vs Real Madrid DirecTV Sports

Italia - Serie A

  • 5:30 Verona vs Como ESPN, Disney+ Premium
  • 8:00 Cremonese vs Pisa Disney+ Premium
  • 8:00 Fiorentina vs Genoa Disney+ Premium
  • 11:00 Parma vs Roma Disney+ Premium
  • 13:45 Milan vs Atalanta Disney+ Premium

Alemania - Bundesliga

  • 8:30 Hamburger SV vs Freiburg Disney+ Premium
  • 10:30 Köln vs Heidenheim Disney+ Premium
  • 12:30 Mainz 05 vs Union Berlin Disney+ Premium

Francia - Ligue 1

  • 14:00 Monaco vs Lille Disney+ Premium
  • 14:00 Angers SCO vs Strasbourg Disney+ Premium
  • 14:00 PSG vs Brest Disney+ Premium
  • 14:00 Metz vs Lorient Disney+ Premium
  • 14:00 Toulouse vs Olympique Lyonnais Disney+ Premium
  • 14:00 Rennes vs Paris Disney+ Premium
  • 14:00 Auxerre vs Nice Disney+ Premium
  • 14:00 Le Havre vs Olympique Marseille Disney+ Premium

Argentina - Liga Profesional

  • 13:00 Rosario Central vs Independiente Disney+ Premium
  • 15:00 Estudiantes vs Racing Club TNT Sports Argentina,
  • 17:00 River Plate vs San Lorenzo ESPN, Disney+ Premium
  • 19:30 Vélez Sarsfield vs Gimnasia La Plata TNT Sports

Brasil - Brasileirão

  • 14:00 Remo vs Palmeiras Fanatiz
  • 14:00 Atlético Mineiro vs Botafogo Fanatiz
  • 16:30 Corinthians vs São Paulo Fanatiz
  • 16:30 Mirassol vs Chapecoense Fanatiz
  • 16:30 Santos vs RB Bragantino Fanatiz
  • 17:30 Grêmio vs Flamengo Fanatiz
  • 18:30 Vasco da Gama vs Athletico-PR Fanatiz

Colombia - Categoría Primera A

  • 18:10 Once Caldas vs Junior RCN Nuestra, Win Play

EE. UU./Canadá - Major League Soccer

  • 15:30 New York City vs Columbus Crew MLS Season Pass
  • 18:00 Minnesota United vs Austin MLS Season Pass
  • 20:00 Los Angeles FC vs Houston Dynamo MLS Season Pass

México - Liga MX

  • 18:00 Pachuca vs Toluca Claro TV
  • 20:15 Pumas UNAM vs América TUDN, Canal 5
