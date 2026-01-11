Partidos de hoy, domingo 11 de enero de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, domingo 11 de enero EN VIVO: horarios y canales para ver
España - LaLiga
- 8:00 Rayo Vallecano vs Mallorca ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile, Bet365, ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- 10:15 Levante vs Espanyol ESPN, Disney+ Premium
Italia - Serie A
- 6:30 Lecce vs Parma Disney+ Premium Chile, Bet365, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, DAZN Deutschland
- 9:00 Fiorentina vs Milan ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, Bet365, ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- 12:00 Verona vs Lazio Disney+ Premium Chile, Bet365, Claro TV+, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil
- 14:45 Internazionale vs Napoli Disney+ Premium Argentina
Alemania - Bundesliga
- 9:30 Borussia M’gladbach vs Augsburg Disney+ Premium Chile, Bet365, Disney+ Premium Argentina, SCCN, Canal GOAT
- 11:30 Bayern München vs Wolfsburg Disney+ Premium Chile, Bet365, Disney+ Premium Argentina, Canal GOAT, Disney+ Premium Sur
España - Supercopa de España
- 14:00 Barcelona vs Real Madrid América TV, ESPN, Sky Sports, Flow Sports
Inglaterra - FA Cup
- 7:00 Derby County vs Leeds United Disney+ Premium
- 9:00 Portsmouth vs Arsenal Disney+ Premium
- 9:30 Hull City vs Blackburn Rovers Disney+ Premium
- 9:30 West Ham United vs Queens Park Rangers Disney+ Premium
- 9:30 Swansea City vs West Bromwich Albion Disney+ Premium
- 9:30 Sheffield United vs Mansfield Town Disney+ Premium
- 9:30 Norwich City vs Walsall Disney+ Premium
- 11:30 Manchester United vs Brighton & Hove Albion Disney+ Premium
Francia - Copa de Francia
- 12:00 Chantilly vs Rennes
- 12:00 Le Mans vs Nancy
- 12:00Metz vs Montpellier
- 12:00 Nantes vs Nice DIRECTV Sports
- 15:00 Lille vs Olympique Lyonnais DIRECTV Sports
México - Liga MX
- 13:00 Pumas UNAM vs Querétaro TUDN USA, TUDN, TUDN En Vivo, Las Estrellas
- 20:00 Atlético San Luis vs Tigres UANL Disney+ Premium