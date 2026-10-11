Partidos de hoy, domingo 11 de octubre de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, domingo 11 de octubre del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 13:00 UTC Cajamarca vs Sporting Cristal Liga1 Play, Nativa, TV 360, Liga 1 Max, Fanatiz
- 15:30 Sport Boys vs Alianza Atlético Movistar Deportes Peru, Movistar Play, Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max
- 18:30 Cusco vs Alianza Lima Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max, Fanatiz
Inglaterra - Premier League
- 8:00 Hull City vs Everton Disney+ Premium Chile, Canal 4 El Salvador, Teletica Canal 7, Teletica En Vivo, Telecadena 7 y 4
- 8:00 Crystal Palace vs Nottingham Forest ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, ESPN Argentina, ESPN Brazil, Disney+ Premium Argentina
- 10:30 Liverpool vs Manchester City ESPN, Disney Plus
España - LaLiga
- 7:00 Elche vs Celta de Vigo DIRECTV Sports Peru, DGO, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Sports Colombia
- 9:15 Real Sociedad vs Deportivo La Coruña DIRECTV Sports Peru, DGO, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Sports Colombia
- 11:30 Real Betis vs Osasuna DIRECTV Sports Peru, DGO, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Sports Colombia
- 14:00 Racing Santander vs Valencia Disney Plus
Italia - Serie A
- 5:30 Como vs Roma ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, ESPN Argentina, ESPN Brazil, Disney+ Premium Argentina
- 8:00 Lazio vs Monza Disney+ Premium Chile, ESPN4 Brazil, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, SCCN
- 8:00 Lecce vs Bologna Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, SCCN, Disney+ Premium Sur
- 11:00 Sassuolo vs Milan ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile, ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil
- 13:45 Cagliari vs Juventus ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil ESPN 2, Disney Plus
Alemania - Bundesliga
- 8:30 Köln vs Borussia M’gladbach Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, CazéTV, Disney+ Premium Sur, DAZN Deutschland
- 10:30 Freiburg vs Schalke 04 Disney Plus
Francia - Ligue 1
- 8:00 Nice vs Strasbourg Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, CazéTV, Disney+ Premium Sur, Ligue1+
- 10:15 Rennes vs Auxerre Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, CazéTV, Disney+ Premium Sur, Ligue1+
- 13:45 Troyes vs Olympique Marseille Disney Plus
Argentina - Liga Profesional
- 12:45 San Lorenzo vs Deportivo Riestra Fanatiz International, ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina, Fanatiz, fuboTV
- 15:00 Platense vs Argentinos Juniors Fanatiz International, ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina, Fanatiz, ViX
- 15:00 Rosario Central vs Independiente Rivadavia Fanatiz International, TNT Sports Argentina, Max Argentina, Sport TV4, Sport TV Multiscreen
- 17:15 Racing Club vs Belgrano Fanatiz International, ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina, Arena Sport 3 Croatia, MAXtv To Go
- 19:30 Talleres Córdoba vs Independiente Fanatiz International, ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina, Arena Sport 3 Croatia, MAXtv To Go