Partidos de hoy, domingo 12 de abril de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, domingo 12 de abril del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Inglaterra - Premier League

8:00 Sunderland vs Tottenham Hotspur Disney+

8:00 Nottingham Forest vs Aston Villa ESPN, Disney+

8:00 Crystal Palace vs Newcastle United Disney+

10:30 Chelsea vs Manchester City ESPN, Disney+

España - LaLiga

7:00 Osasuna vs Real Betis DIRECTV Sports, DGO

9:15 Mallorca vs Rayo Vallecano ESPN 2, Disney+

11:30 Celta de Vigo vs Real Oviedo DIRECTV Sports, DGO

14:00 Athletic Club vs Villarreal DIRECTV Sports, DGO

Italia - Serie A

5:30 Genoa vs Sassuolo Disney+

8:00 Parma vs Napoli Disney+

11:00 Bologna vs Lecce Disney+

13:45 Como vs Internazionale Disney+

Alemania - Bundesliga

8:30 Köln vs Werder Bremen Disney+

10:30 Stuttgart vs Hamburger SV Disney+

12:30 Mainz 05 vs Freiburg Disney+

Francia - Ligue 1

10:15 Nice vs Le Havre Disney+

10:15 Toulouse vs Lille Disney+

13:45 Olympique Lyonnais vs Lorient Disney+

Argentina - Liga Profesional

13:00 Newell’s Old Boys vs San Lorenzo

13:30 Platense vs Gimnasia Mendoza

15:15 Huracán vs Rosario Central

17:30 Atlético Tucumán vs Tigre

19:45 Racing Club vs River Plate