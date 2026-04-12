Partidos de hoy, domingo 12 de abril de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, domingo 12 de abril del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Inglaterra - Premier League
- 8:00 Sunderland vs Tottenham Hotspur Disney+
- 8:00 Nottingham Forest vs Aston Villa ESPN, Disney+
- 8:00 Crystal Palace vs Newcastle United Disney+
- 10:30 Chelsea vs Manchester City ESPN, Disney+
España - LaLiga
- 7:00 Osasuna vs Real Betis DIRECTV Sports, DGO
- 9:15 Mallorca vs Rayo Vallecano ESPN 2, Disney+
- 11:30 Celta de Vigo vs Real Oviedo DIRECTV Sports, DGO
- 14:00 Athletic Club vs Villarreal DIRECTV Sports, DGO
Italia - Serie A
- 5:30 Genoa vs Sassuolo Disney+
- 8:00 Parma vs Napoli Disney+
- 11:00 Bologna vs Lecce Disney+
- 13:45 Como vs Internazionale Disney+
Alemania - Bundesliga
- 8:30 Köln vs Werder Bremen Disney+
- 10:30 Stuttgart vs Hamburger SV Disney+
- 12:30 Mainz 05 vs Freiburg Disney+
Francia - Ligue 1
- 10:15 Nice vs Le Havre Disney+
- 10:15 Toulouse vs Lille Disney+
- 13:45 Olympique Lyonnais vs Lorient Disney+
Argentina - Liga Profesional
- 13:00 Newell’s Old Boys vs San Lorenzo
- 13:30 Platense vs Gimnasia Mendoza
- 15:15 Huracán vs Rosario Central
- 17:30 Atlético Tucumán vs Tigre
- 19:45 Racing Club vs River Plate