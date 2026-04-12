Por Redacción EC

Partidos de hoy, domingo 12 de abril de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, domingo 12 de abril del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Inglaterra - Premier League

  • 8:00 Sunderland vs Tottenham Hotspur Disney+
  • 8:00 Nottingham Forest vs Aston Villa ESPN, Disney+
  • 8:00 Crystal Palace vs Newcastle United Disney+
  • 10:30 Chelsea vs Manchester City ESPN, Disney+

España - LaLiga

  • 7:00 Osasuna vs Real Betis DIRECTV Sports, DGO
  • 9:15 Mallorca vs Rayo Vallecano ESPN 2, Disney+
  • 11:30 Celta de Vigo vs Real Oviedo DIRECTV Sports, DGO
  • 14:00 Athletic Club vs Villarreal DIRECTV Sports, DGO

Italia - Serie A

  • 5:30 Genoa vs Sassuolo Disney+
  • 8:00 Parma vs Napoli Disney+
  • 11:00 Bologna vs Lecce Disney+
  • 13:45 Como vs Internazionale Disney+

Alemania - Bundesliga

  • 8:30 Köln vs Werder Bremen Disney+
  • 10:30 Stuttgart vs Hamburger SV Disney+
  • 12:30 Mainz 05 vs Freiburg Disney+

Francia - Ligue 1

  • 10:15 Nice vs Le Havre Disney+
  • 10:15 Toulouse vs Lille Disney+
  • 13:45 Olympique Lyonnais vs Lorient Disney+

Argentina - Liga Profesional

  • 13:00 Newell’s Old Boys vs San Lorenzo
  • 13:30 Platense vs Gimnasia Mendoza
  • 15:15 Huracán vs Rosario Central
  • 17:30 Atlético Tucumán vs Tigre
  • 19:45 Racing Club vs River Plate
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