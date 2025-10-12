Partidos de hoy, lunes 13 de octubre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, lunes 13 de octubre EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

13:00 UTC vs Cienciano Liga 1 Max

15:15 Juan Pablo II College vs Deportivo Garcilaso Liga 1 Max

Clasificación Mundial

13:45 Suecia vs Kosovo Disney+ Premium

13:45 Gales vs Bélgica Disney+ Premium

13:45 Macedonia del Norte vs Kazajstán Disney+ Premium

13:45 Ucrania vs Azerbaiyán Disney+ Premium

13:45 Islandia vs Francia Disney+ Premium

13:45 Eslovenia vs Suiza Disney+ Premium

13:45 Eslovaquia vs Luxemburgo Disney+ Premium

13:45 Irlanda del Norte vs Alemania Disney+ Premium

19:00 Honduras vs Haití Deportes TVC

21:00 Costa Rica vs Nicaragua Teletica

Argentina - Liga Profesional

16:30 Platense vs Deportivo Riestra TNT Sports

Colombia - Categoría Primera A

17:15 Once Caldas vs Medellín RCN, Win+ Futbol

19:30 Fortaleza CEIF vs Boyacá Chicó RCN, Win+ Futbol

Amistoso

7:45 Uzbekistán vs Uruguay AUF TV