Partidos de hoy, domingo 12 de octubre de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, domingo 12 de octubre EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 13:00 Ayacucho vs ADT Liga 1 MAX
  • 15:30 Alianza Atlético vs Los Chankas Liga 1 MAX
  • 18:00 Cusco vs Comerciantes Unidos Liga 1 MAX

Clasificación Mundial

  • 8:00 Zambia vs Níger
  • 8:30 San Marino vs Chipre
  • 11:00 Escocia vs Bielorrusia
  • 11:00 Islas Feroe vs República Checa
  • 11:00 Países Bajos vs Finlandia
  • 11:00 Chad vs República Centroafricana
  • 13:45 Dinamarca vs Grecia
  • 13:45 Croacia vs Gibraltar
  • 13:45 Lituania vs Polonia
  • 13:45 Rumania vs Austria
  • 14:00 Yibuti vs Sierra Leona
  • 14:00 Burkina Faso vs Etiopía
  • 14:00 Ghana vs Comoras
  • 14:00 Malí vs Madagascar
  • 14:00 Egipto vs Guinea-Bissau

Copa Mundial Sub-20 de la FIFA

  • 15:00 Estados Unidos Sub-20 vs Marruecos Sub-20 DIRECTV Sports
  • 18:00 Noruega Sub-20 vs Francia Sub-20 DIRECTV Sports

Argentina - Liga Profesional

  • 12:30 Aldosivi vs Huracán TNT Sports
  • 14:45 Instituto vs Atlético Tucumán TNT Sports
  • 14:45 Independiente Rivadavia vs Godoy Cruz ESPN Premium, Disney+
  • 17:15 River Plate vs Sarmiento ESPN Premium, Disney+
  • 19:15 Independiente vs Lanús ESPN Premium, Disney+

Colombia - Categoría Primera A

  • 14:00 Santa Fe vs Llaneros RCN, Win+ Futbol
  • 16:10 Alianza vs Junior RCN, Win+ Futbol
  • 18:20 Atlético Bucaramanga vs Unión Magdalena RCN, Win+ Futbol
  • 20:30 Rionegro Águilas vs Deportivo Pasto RCN, Win+ Futbol

Paraguay - Primera División de Paraguay

  • 15:30 Sportivo Ameliano vs Guaraní Tigo Sports
  • 18:00 Nacional Asunción vs Sportivo Luqueño Tigo Sports

Uruguay - Primera División

  • 8:30 Torque vs Wanderers GolTV, Disney+ Premium
  • 11:00 Juventud vs River Plate GolTV, Disney+ Premium Chile, VTV+
  • 14:00 Danubio vs Nacional GolTV, Disney+ Premium Chile, VTV+

