Partidos de hoy, domingo 12 de octubre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, domingo 12 de octubre EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 13:00 Ayacucho vs ADT Liga 1 MAX
- 15:30 Alianza Atlético vs Los Chankas Liga 1 MAX
- 18:00 Cusco vs Comerciantes Unidos Liga 1 MAX
Clasificación Mundial
- 8:00 Zambia vs Níger
- 8:30 San Marino vs Chipre
- 11:00 Escocia vs Bielorrusia
- 11:00 Islas Feroe vs República Checa
- 11:00 Países Bajos vs Finlandia
- 11:00 Chad vs República Centroafricana
- 13:45 Dinamarca vs Grecia
- 13:45 Croacia vs Gibraltar
- 13:45 Lituania vs Polonia
- 13:45 Rumania vs Austria
- 14:00 Yibuti vs Sierra Leona
- 14:00 Burkina Faso vs Etiopía
- 14:00 Ghana vs Comoras
- 14:00 Malí vs Madagascar
- 14:00 Egipto vs Guinea-Bissau
Copa Mundial Sub-20 de la FIFA
- 15:00 Estados Unidos Sub-20 vs Marruecos Sub-20 DIRECTV Sports
- 18:00 Noruega Sub-20 vs Francia Sub-20 DIRECTV Sports
Argentina - Liga Profesional
- 12:30 Aldosivi vs Huracán TNT Sports
- 14:45 Instituto vs Atlético Tucumán TNT Sports
- 14:45 Independiente Rivadavia vs Godoy Cruz ESPN Premium, Disney+
- 17:15 River Plate vs Sarmiento ESPN Premium, Disney+
- 19:15 Independiente vs Lanús ESPN Premium, Disney+
Colombia - Categoría Primera A
- 14:00 Santa Fe vs Llaneros RCN, Win+ Futbol
- 16:10 Alianza vs Junior RCN, Win+ Futbol
- 18:20 Atlético Bucaramanga vs Unión Magdalena RCN, Win+ Futbol
- 20:30 Rionegro Águilas vs Deportivo Pasto RCN, Win+ Futbol
Paraguay - Primera División de Paraguay
- 15:30 Sportivo Ameliano vs Guaraní Tigo Sports
- 18:00 Nacional Asunción vs Sportivo Luqueño Tigo Sports
Uruguay - Primera División
- 8:30 Torque vs Wanderers GolTV, Disney+ Premium
- 11:00 Juventud vs River Plate GolTV, Disney+ Premium Chile, VTV+
- 14:00 Danubio vs Nacional GolTV, Disney+ Premium Chile, VTV+