Partidos de hoy, domingo 12 de octubre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, domingo 12 de octubre EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

13:00 Ayacucho vs ADT Liga 1 MAX

15:30 Alianza Atlético vs Los Chankas Liga 1 MAX

18:00 Cusco vs Comerciantes Unidos Liga 1 MAX

Clasificación Mundial

8:00 Zambia vs Níger

8:30 San Marino vs Chipre

11:00 Escocia vs Bielorrusia

11:00 Islas Feroe vs República Checa

11:00 Países Bajos vs Finlandia

11:00 Chad vs República Centroafricana

13:45 Dinamarca vs Grecia

13:45 Croacia vs Gibraltar

13:45 Lituania vs Polonia

13:45 Rumania vs Austria

14:00 Yibuti vs Sierra Leona

14:00 Burkina Faso vs Etiopía

14:00 Ghana vs Comoras

14:00 Malí vs Madagascar

14:00 Egipto vs Guinea-Bissau

Copa Mundial Sub-20 de la FIFA

15:00 Estados Unidos Sub-20 vs Marruecos Sub-20 DIRECTV Sports

18:00 Noruega Sub-20 vs Francia Sub-20 DIRECTV Sports

Argentina - Liga Profesional

12:30 Aldosivi vs Huracán TNT Sports

14:45 Instituto vs Atlético Tucumán TNT Sports

14:45 Independiente Rivadavia vs Godoy Cruz ESPN Premium, Disney+

17:15 River Plate vs Sarmiento ESPN Premium, Disney+

19:15 Independiente vs Lanús ESPN Premium, Disney+

Colombia - Categoría Primera A

14:00 Santa Fe vs Llaneros RCN, Win+ Futbol

16:10 Alianza vs Junior RCN, Win+ Futbol

18:20 Atlético Bucaramanga vs Unión Magdalena RCN, Win+ Futbol

20:30 Rionegro Águilas vs Deportivo Pasto RCN, Win+ Futbol

Paraguay - Primera División de Paraguay

15:30 Sportivo Ameliano vs Guaraní Tigo Sports

18:00 Nacional Asunción vs Sportivo Luqueño Tigo Sports

Uruguay - Primera División

8:30 Torque vs Wanderers GolTV, Disney+ Premium

11:00 Juventud vs River Plate GolTV, Disney+ Premium Chile, VTV+

14:00 Danubio vs Nacional GolTV, Disney+ Premium Chile, VTV+