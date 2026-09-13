Por Joao Muñoz Tineo

Partidos de hoy, domingo 13 de septiembre de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, domingo 13 de septiembre del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 10:00 CD Moquegua vs. Sporting Cristal Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max, Fanatiz, Fanatiz Canada
  • 13:00 Sport Boys vs Deportivo Garcilaso Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max, Fanatiz, Fanatiz Canada
  • 15:15 Atlético Grau vs Alianza Atlético Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max, Fanatiz, Fanatiz Canada

Inglaterra - Premier League

  • 8:00 Coventry City vs Brighton & Hove Albion Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Disney+ Premium Sur, DAZN Spain
  • 10:30 Manchester United vs Manchester City ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil

España - LaLiga

  • 7:00 Celta de Vigo vs Málaga ESPN 4 Sur, Disney+
  • 9:15 Levante vs Barcelona DIRECTV Sports
  • 11:30 Getafe vs Deportivo La Coruña DIRECTV Sports
  • 14:00 Real Sociedad vs Atlético Madrid DIRECTV Sports

Italia - Serie A

  • 8:00 Lecce vs Monza Disney+ Premium
  • 11:00 Napoli vs Bologna ESPN2, Disney+ Premium
  • 13:45 Sassuolo vs Juventus Disney+ Premium

Alemania - Bundesliga

  • 8:30 RB Leipzig vs Hamburger SV Disney+ Premium
  • 10:30 Elversberg vs Bayern München Disney+ Premium

Francia - Ligue 1

  • 8:00 Lille vs Troyes Disney+ Premium
  • 10:15 Le Mans vs Lens ESPN 4, Disney+ Premium
  • 13:45 Brest vs PSG ESPN 2, Disney+ Premium

Argentina - Liga Profesional

  • 12:45 Sarmiento vs Belgrano Disney+ Premium Chile, Fanatiz International, ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil
  • 12:45 Tigre vs Rosario Central TyC Sports Internacional, Fanatiz International, TNT Sports Argentina, Max Argentina, Fanatiz
  • 15:30 Argentinos Juniors vs Gimnasia La Plata TNT Sports Argentina, Max Argentina, Fanatiz
  • 18:00 Independiente vs San Lorenzo Disney+ Premium Chile, Fanatiz International, ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil

Brasil - Brasileirão

  • 14:00 Mirassol vs Vitória Globo, Fanatiz
  • 15:30 Flamengo vs Corinthians Globo, Fanatiz

Chile - Primera División de Chile

  • 10:30 Univ. Concepción vs Huachipato max chile, TNT SPORTS Premium
  • 13:00 La Serena vs Universidad Chile Canal 13, max chile, TNT SPORTS Premium
  • 15:30 Colo-Colo vs Deportes Concepción max chile, TNT SPORTS Premium
  • 18:00 Audax Italiano vs O’Higgins max chile, TNT SPORTS Premium

Colombia - Categoría Primera A

  • 14:00 Deportivo Pereira vs Atlético Bucaramanga RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play, Sporttv, Fanatiz
  • 16:05 Atlético Nacional vs Rionegro Águilas RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play, Sporttv, Fanatiz
  • 18:10 Once Caldas vs Deportivo Cali RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play, Sporttv, Fanatiz
  • 20:15 Cúcuta Deportivo vs Millonarios RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play, Sporttv, Fanatiz

Ecuador - Serie A de Ecuador

  • 13:00 Leones del Norte vs Técnico Universitario Zapping
  • 15:30 Macará vs Emelec Zapping
  • 18:00 Barcelona vs Delfin Zapping
  • 18:00 Libertad vs Independiente del Valle Zapping

Paraguay - Primera División de Paraguay

  • 14:00 Olimpia vs Sportivo Luqueño Tigo Sports
  • 16:30 Rubio Ñú vs Nacional Asunción Tigo Sports

Uruguay - Primera División

  • 8:00 Progreso vs Cerro Disney Plus
  • 11:00 Juventud vs Danubio Disney Plus
  • 14:00 Defensor Sporting vs Deportivo Maldonado Disney Plus
  • 17:30 Peñarol vs Albion Disney Plus
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NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.