Partidos de hoy, domingo 14 de diciembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, domingo 14 de diciembre EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

18:00 Cusco vs Sporting Cristal Liga 1 Max

Inglaterra - Premier League

9:00 Sunderland vs Newcastle United Disney+ Premium Chile, ESPN4 Brazil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Argentina

9:00 West Ham United vs Aston Villa Disney+ Premium Chile, Claro TV+, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Sky+

9:00 Nottingham Forest vs Tottenham Hotspur ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil

9:00 Crystal Palace vs Manchester City Disney+ Premium Chile, Palace TV+, ESPN Brazil, Zapping, Claro TV+

11:30 Brentford vs Leeds United

España - LaLiga

8:00 Sevilla vs Real Oviedo ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile, Bet365, ESPN2 Brazil, ESPN2 Argentina

10:15 Celta de Vigo vs Athletic Club Disney+ Premium Chile, ESPN 5 Sur, Bet365, ESPN2 Brazil, ESPN2 Argentina

12:30 Levante vs Villarreal DIRECTV Sports Peru, DGO, Bet365, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Sports Chile

15:00 Deportivo Alavés vs Real Madrid ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile, Bet365, ESPN2 Brazil, ESPN2 Argentina

Italia - Serie A

6:30 Milan vs Sassuolo ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, Bet365, ESPN Argentina, ESPN Brazil

9:00 Fiorentina vs Hellas Verona Disney+ Premium Chile, Bet365, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, DAZN Deutschland

9:00 Udinese vs Napoli ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Chile, Bet365, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil

12:00 Genoa vs Internazionale Disney+ Premium Chile, Bet365, ESPN4 Brazil, Zapping, Claro TV+

14:45 Bologna vs Juventus Disney+ Premium Chile, Bet365, ESPN4 Brazil, Zapping, Claro TV+

Alemania - Bundesliga

9:30 Freiburg vs Borussia Dortmund Disney+ Premium Chile, Bet365, Disney+ Premium Argentina, Canal GOAT, Disney+ Premium Sur

11:30 Bayern München vs Mainz 05 ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, Bet365, ESPN3 Argentina, ESPN Premium Chile

13:30 Werder Bremen vs Stuttgart Disney+ Premium

Francia - Ligue 1

9:00 Olympique Lyonnais vs Le Havre Disney+ Premium Chile, Bet365, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur, Ligue1+

11:15 Auxerre vs Lille Disney+ Premium Chile, Bet365, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur, Ligue1+

11:15 Lens vs Nice Disney+ Premium Chile, Bet365, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur, Ligue1+

11:15 Strasbourg vs Lorient Disney+ Premium Chile, Bet365, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur, Ligue1+

14:45 Olympique Marseille vs Monaco Disney+ Premium

Bolivia - Primera División

14:00 Oriente Petrolero vs Bolívar Futbol Canal

14:00 The Strongest vs Wilstermann Futbol Canal

14:00 Independiente Petrolero vs Always Ready Futbol Canal

16:30 Nacional Potosí vs Real Tomayapo Futbol Canal

16:30 Guabirá vs Blooming Futbol Canal

México - Liga MX

20:00 Toluca vs Tigres UANL TV Ateca, TUDN, Vix