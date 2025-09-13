Partidos de hoy, domingo 14 de septiembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, domingo 14 de septiembre EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 12:30 Alianza Universidad vs Cienciano Liga 1 MAX
- 13:00 Binacional vs ADT Liga 1 MAX
- 15:00 Melgar vs Universitario Liga 1 MAX
- 17:30 Cusco vs Sporting Cristal Liga 1 MAX
Inglaterra - Premier League
- 8:00 Burnley vs Liverpool ESPN, Disney+ Premium
- 11:30 Manchester City vs Manchester United ESPN, Disney+ Premium
España - LaLiga
- 7:00 Celta de Vigo vs Girona Disney+ Premium
- 9:15 Levante vs Real Betis Disney+ Premium
- 11:30 Osasuna vs Rayo Vallecano Disney+ Premium
- 14:00 Barcelona vs Valencia DirecTV Sports
Italia - Serie A
- 5:30 Roma vs Torino ESPN, Disney+ Premium
- 8:00 Atalanta vs Lecce Disney+ Premium
- 8:00 Pisa vs Udinese Disney+ Premium
- 11:00 Sassuolo vs Lazio Disney+ Premium
- 13:45 Milan vs Bologna Disney+ Premium
Alemania - Bundesliga
- 8:30 St. Pauli vs Augsburg Disney Plus Premium
- 10:30 Borussia M’gladbach vs Werder Bremen Disney Plus Premium
Francia - Ligue 1
- 8:00 Lille vs Toulouse Disney+ Premium
- 10:15 Brest vs Paris Disney+ Premium
- 10:15 Metz vs Angers SCO Disney+ Premium
- 10:15 Strasbourg vs Le Havre Disney+ Premium
- 10:15 PSG vs Lens Disney+ Premium
- 13:45 Rennes vs Olympique Lyonnais ESPN 2, Disney Plus Premium
Portugal - Primeira Liga
- 9:30 Estrela vs Vitória Guimarães
- 12:00 Arouca vs Casa Pia
- 14:30 Sporting Braga vs Gil Vicente GolTV
Argentina - Liga Profesional
- 13:00 Gimnasia La Plata vs Unión Santa Fe TNT Sports
- 13:00 Instituto vs Argentinos Juniors ESPN Premium, Disney Plus
- 15:30 Rosario Central vs Boca Juniorss ESPN Premium, Disney Plus
- 18:00 Defensa y Justicia vs Platense TNT Sports
- 18:00 Tigre vs Talleres Córdobas ESPN Premium, Disney Plus
Bolivia - Primera División
- 14:00 ABB vs Wilstermann Futbol Canal
- 16:15 Gualberto Villarroel SJ vs Always Ready Futbol Canal
- 18:30 Aurora vs The Strongest Futbol Canal
Brasil - Brasileirão
- 9:00 RB Bragantino vs Sport Recife Fanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping
- 14:00 Juventude vs Flamengo Fanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping
- 14:00 Atlético Mineiro vs Santos Fanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping
- 15:30 São Paulo vs Botafogo Fanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping
Colombia - Categoría Primera A
- 14:00 Santa Fe vs Unión Magdalena RCN, Win Sports
- 16:10 Deportivo Cali vs Deportivo Pasto RCN, Win Sports
- 18:20 Deportivo Pereira vs Llaneros RCN, Win Sports
- 20:30 Deportes Tolima vs Boyacá Chicó RCN, Win Sports
Ecuador - Serie A de Ecuador
- 11:45 El Nacional vs Macará El Canal del Futbol, Zapping
- 14:00 Técnico Universitario vs Deportivo Cuenca El Canal del Futbol, Zapping
- 17:30 Emelec vs Barcelona El Canal del Futbol, Zapping
Paraguay - Primera División de Paraguay
- 14:30 Nacional Asunción vs Olimpia Tigo Sports
- 17:00 Sportivo Trinidense vs Deportivo Recoleta Tigo Sports
Uruguay - Primera División
- 8:30 River Plate vs Progreso
- 11:00 Juventud vs Torque
- 13:30 Danubio vs Cerro
- 16:00 Plaza Colonia vs Nacional
- 18:30 Miramar Misiones vs Wanderers
Venezuela - Primera División de Venezuela
- 16:00 Portuguesa vs Deportivo Táchira
- 17:00 Carabobo vs Caracas
- 18:30 Monagas vs UCV