Partidos de hoy, domingo 14 de septiembre de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, domingo 14 de septiembre EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 12:30 Alianza Universidad vs Cienciano Liga 1 MAX
  • 13:00 Binacional vs ADT Liga 1 MAX
  • 15:00 Melgar vs Universitario Liga 1 MAX
  • 17:30 Cusco vs Sporting Cristal Liga 1 MAX

Inglaterra - Premier League

  • 8:00 Burnley vs Liverpool ESPN, Disney+ Premium
  • 11:30 Manchester City vs Manchester United ESPN, Disney+ Premium

España - LaLiga

  • 7:00 Celta de Vigo vs Girona Disney+ Premium
  • 9:15 Levante vs Real Betis Disney+ Premium
  • 11:30 Osasuna vs Rayo Vallecano Disney+ Premium
  • 14:00 Barcelona vs Valencia DirecTV Sports

Italia - Serie A

  • 5:30 Roma vs Torino ESPN, Disney+ Premium
  • 8:00 Atalanta vs Lecce Disney+ Premium
  • 8:00 Pisa vs Udinese Disney+ Premium
  • 11:00 Sassuolo vs Lazio Disney+ Premium
  • 13:45 Milan vs Bologna Disney+ Premium

Alemania - Bundesliga

  • 8:30 St. Pauli vs Augsburg Disney Plus Premium
  • 10:30 Borussia M’gladbach vs Werder Bremen Disney Plus Premium

Francia - Ligue 1

  • 8:00 Lille vs Toulouse Disney+ Premium
  • 10:15 Brest vs Paris Disney+ Premium
  • 10:15 Metz vs Angers SCO Disney+ Premium
  • 10:15 Strasbourg vs Le Havre Disney+ Premium
  • 10:15 PSG vs Lens Disney+ Premium
  • 13:45 Rennes vs Olympique Lyonnais ESPN 2, Disney Plus Premium

Portugal - Primeira Liga

  • 9:30 Estrela vs Vitória Guimarães
  • 12:00 Arouca vs Casa Pia
  • 14:30 Sporting Braga vs Gil Vicente GolTV

Argentina - Liga Profesional

  • 13:00 Gimnasia La Plata vs Unión Santa Fe TNT Sports
  • 13:00 Instituto vs Argentinos Juniors ESPN Premium, Disney Plus
  • 15:30 Rosario Central vs Boca Juniorss ESPN Premium, Disney Plus
  • 18:00 Defensa y Justicia vs Platense TNT Sports
  • 18:00 Tigre vs Talleres Córdobas ESPN Premium, Disney Plus

Bolivia - Primera División

  • 14:00 ABB vs Wilstermann Futbol Canal
  • 16:15 Gualberto Villarroel SJ vs Always Ready Futbol Canal
  • 18:30 Aurora vs The Strongest Futbol Canal

Brasil - Brasileirão

  • 9:00 RB Bragantino vs Sport Recife Fanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping
  • 14:00 Juventude vs Flamengo Fanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping
  • 14:00 Atlético Mineiro vs Santos Fanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping
  • 15:30 São Paulo vs Botafogo Fanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping

Colombia - Categoría Primera A

  • 14:00 Santa Fe vs Unión Magdalena RCN, Win Sports
  • 16:10 Deportivo Cali vs Deportivo Pasto RCN, Win Sports
  • 18:20 Deportivo Pereira vs Llaneros RCN, Win Sports
  • 20:30 Deportes Tolima vs Boyacá Chicó RCN, Win Sports

Ecuador - Serie A de Ecuador

  • 11:45 El Nacional vs Macará El Canal del Futbol, Zapping
  • 14:00 Técnico Universitario vs Deportivo Cuenca El Canal del Futbol, Zapping
  • 17:30 Emelec vs Barcelona El Canal del Futbol, Zapping

Paraguay - Primera División de Paraguay

  • 14:30 Nacional Asunción vs Olimpia Tigo Sports
  • 17:00 Sportivo Trinidense vs Deportivo Recoleta Tigo Sports

Uruguay - Primera División

  • 8:30 River Plate vs Progreso
  • 11:00 Juventud vs Torque
  • 13:30 Danubio vs Cerro
  • 16:00 Plaza Colonia vs Nacional
  • 18:30 Miramar Misiones vs Wanderers

Venezuela - Primera División de Venezuela

  • 16:00 Portuguesa vs Deportivo Táchira
  • 17:00 Carabobo vs Caracas
  • 18:30 Monagas vs UCV

