Partidos de hoy, domingo 15 de febrero del 2026: horarios, canales TV y dónde ver fútbol en vivo

Partidos de hoy, domingo 15 de febrero de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, domingo 15 de febrero del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 13:00 Sport Huancayo vs FC Cajamarca Movistar Play, Liga 1 Max
- 15:15 Comerciantes Unidos vs Los Chankas Movistar Play, Liga 1 Max
- 18:30 Melgar vs Deportivo Moquegua Movistar Play, Liga 1 Max
España - LaLiga
- 8:00 Real Oviedo vs Athletic Club ESPN 4, Disney+ Premium
- 10:15 Rayo Vallecano vs Atlético Madrid DIRECTV Sports, DGO
- 12:30 Levante vs Valencia ESPN2, DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium
- 15:00 Mallorca vs Real Betis DIRECTV Sports, DGO
Italia - Serie A
- 6:30 Udinese vs Sassuolo ESPN, Disney+ Premium
- 9:00 Parma vs Verona Disney+ Premium
- 9:00 Cremonese vs Genoa Disney+ Premium
- 12:00 Torino vs Bologna ESPN3, Disney+ Premium
- 14:45 Napoli vs Roma ESPN, Disney+ Premium
Alemania - Bundesliga
- 9:30 Augsburg vs Heidenheim Disney+ Premium
- 11:30 RB Leipzig vs Wolfsburg Disney+ Premium
Francia - Ligue 1
- 9:00 Le Havre vs Toulouse Disney+ Premium
- 11:15 Lorient vs Angers SCO Disney+ Premium
- 11:15 Metz vs Auxerre Disney+ Premium
- 14:45 Olympique Lyonnais vs Nice ESPN2, Disney+ Premium
Portugal - Primeira Liga
- 10:30 Nacional vs Porto ESPN4 Brazil, Zapping, Claro TV+
- 13:00 AVS vs Estoril Sport TV
- 15:30 Sporting CP vs Famalicão Disney+ Premium
Inglaterra - FA Cup
- 7:00 Birmingham City vs Leeds United Disney+ Premium
- 8:30 Grimsby Town vs Wolverhampton Wanderers Disney+ Premium
- 9:00 Stoke City vs Fulham Disney+ Premium
- 9:00 Oxford United vs Sunderland Disney+ Premium
- 11:30 Arsenal vs Wigan Athletic ESPN, Disney+ Premium
Argentina - Liga Profesional
- 15:00 Gimnasia La Plata vs Estudiantes TyC Sports, TNT Sports Argentina
- 17:30 Boca Juniors vs Platense TyC Sports, ESPN, Disney+ Premium
- 20:00 Rosario Central vs Barracas Central TyC Sports, TNT Sports Argentina
- 20:00 Instituto vs Central Córdoba SdE ESPN Premium, Disney+ Premium
Chile - Primera División de Chile
- 10:00 Univ. Concepción vs Deportes Concepción TNT Sports, TNT SPORTS Premium
- 16:00 Ñublense vs Audax Italiano TNT Sports Go Chile, TNT SPORTS Premium
- 18:30 Colo-Colo vs Unión La Calera TNT Sports Go Chile, TNT SPORTS Premium
Colombia - Categoría Primera A
- 14:10 Rionegro Águilas vs Atlético Bucaramanga Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
- 16:20 Deportes Tolima vs Once Caldas RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
- 18:30 Deportivo Cali vs Atlético Nacional RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
- 20:30 Fortaleza CEIF vs Boyacá Chicó Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz
Paraguay - Primera División de Paraguay
- 16:30 Sportivo Trinidense vs Libertad DIRECTV Sports, Tigo Sports
- 18:30 Cerro Porteño vs Nacional Asunción DIRECTV Sports, Tigo Sports
Uruguay - Primera División
- 15:00 Danubio vs Boston River Disney+ Premium
- 18:30 Central Español vs Peñarol Disney+ Premium
África - Liga de Campeones de la CAF
- 11:00 Young Africans vs JS Kabylie Fanatiz, fuboTV
- 11:00 Al Ahly vs FAR Rabat Disney+ Premium
Países Bajos - Eredivisie
- 6:15 Feyenoord vs Go Ahead Eagles ESPN3, Disney+ Premium
- 8:30 Heerenveen vs PEC Zwolle ESPN, Watch ESPN
- 8:30 Telstar vs Twente ESPN 3, Watch ESPN
- 10:45 Sparta Rotterdam vs NEC ESPN 2, Watch ESPN
Turquía - Super Liga
- 6:30 Kocaelispor vs Gaziantep FK
- 9:00 Göztepe vs Kayserispor
- 12:00 İstanbul Başakşehir vs Beşiktaş Disney+ Premium