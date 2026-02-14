Partidos de hoy, domingo 15 de febrero del 2026: horarios, canales TV y dónde ver fútbol en vivo

Por Redacción EC

Partidos de hoy, domingo 15 de febrero de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, domingo 15 de febrero del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 13:00 Sport Huancayo vs FC Cajamarca Movistar Play, Liga 1 Max
  • 15:15 Comerciantes Unidos vs Los Chankas Movistar Play, Liga 1 Max
  • 18:30 Melgar vs Deportivo Moquegua Movistar Play, Liga 1 Max

España - LaLiga

  • 8:00 Real Oviedo vs Athletic Club ESPN 4, Disney+ Premium
  • 10:15 Rayo Vallecano vs Atlético Madrid DIRECTV Sports, DGO
  • 12:30 Levante vs Valencia ESPN2, DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium
  • 15:00 Mallorca vs Real Betis DIRECTV Sports, DGO

Italia - Serie A

  • 6:30 Udinese vs Sassuolo ESPN, Disney+ Premium
  • 9:00 Parma vs Verona Disney+ Premium
  • 9:00 Cremonese vs Genoa Disney+ Premium
  • 12:00 Torino vs Bologna ESPN3, Disney+ Premium
  • 14:45 Napoli vs Roma ESPN, Disney+ Premium

Alemania - Bundesliga

  • 9:30 Augsburg vs Heidenheim Disney+ Premium
  • 11:30 RB Leipzig vs Wolfsburg Disney+ Premium

Francia - Ligue 1

  • 9:00 Le Havre vs Toulouse Disney+ Premium
  • 11:15 Lorient vs Angers SCO Disney+ Premium
  • 11:15 Metz vs Auxerre Disney+ Premium
  • 14:45 Olympique Lyonnais vs Nice ESPN2, Disney+ Premium

Portugal - Primeira Liga

  • 10:30 Nacional vs Porto ESPN4 Brazil, Zapping, Claro TV+
  • 13:00 AVS vs Estoril Sport TV
  • 15:30 Sporting CP vs Famalicão Disney+ Premium

Inglaterra - FA Cup

  • 7:00 Birmingham City vs Leeds United Disney+ Premium
  • 8:30 Grimsby Town vs Wolverhampton Wanderers Disney+ Premium
  • 9:00 Stoke City vs Fulham Disney+ Premium
  • 9:00 Oxford United vs Sunderland Disney+ Premium
  • 11:30 Arsenal vs Wigan Athletic ESPN, Disney+ Premium

Argentina - Liga Profesional

  • 15:00 Gimnasia La Plata vs Estudiantes TyC Sports, TNT Sports Argentina
  • 17:30 Boca Juniors vs Platense TyC Sports, ESPN, Disney+ Premium
  • 20:00 Rosario Central vs Barracas Central TyC Sports, TNT Sports Argentina
  • 20:00 Instituto vs Central Córdoba SdE ESPN Premium, Disney+ Premium

Chile - Primera División de Chile

  • 10:00 Univ. Concepción vs Deportes Concepción TNT Sports, TNT SPORTS Premium
  • 16:00 Ñublense vs Audax Italiano TNT Sports Go Chile, TNT SPORTS Premium
  • 18:30 Colo-Colo vs Unión La Calera TNT Sports Go Chile, TNT SPORTS Premium

Colombia - Categoría Primera A

  • 14:10 Rionegro Águilas vs Atlético Bucaramanga Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
  • 16:20 Deportes Tolima vs Once Caldas RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
  • 18:30 Deportivo Cali vs Atlético Nacional RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
  • 20:30 Fortaleza CEIF vs Boyacá Chicó Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz

Paraguay - Primera División de Paraguay

  • 16:30 Sportivo Trinidense vs Libertad DIRECTV Sports, Tigo Sports
  • 18:30 Cerro Porteño vs Nacional Asunción DIRECTV Sports, Tigo Sports

Uruguay - Primera División

  • 15:00 Danubio vs Boston River Disney+ Premium
  • 18:30 Central Español vs Peñarol Disney+ Premium

África - Liga de Campeones de la CAF

  • 11:00 Young Africans vs JS Kabylie Fanatiz, fuboTV
  • 11:00 Al Ahly vs FAR Rabat Disney+ Premium

Países Bajos - Eredivisie

  • 6:15 Feyenoord vs Go Ahead Eagles ESPN3, Disney+ Premium
  • 8:30 Heerenveen vs PEC Zwolle ESPN, Watch ESPN
  • 8:30 Telstar vs Twente ESPN 3, Watch ESPN
  • 10:45 Sparta Rotterdam vs NEC ESPN 2, Watch ESPN

Turquía - Super Liga

  • 6:30 Kocaelispor vs Gaziantep FK
  • 9:00 Göztepe vs Kayserispor
  • 12:00 İstanbul Başakşehir vs Beşiktaş Disney+ Premium

