Partidos de hoy, domingo 15 de marzo de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, domingo 15 de marzo del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 11:00 Sporting Cristal vs Sport Boys Movistar Play, Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz
- 13:15 Melgar vs Atlético Grau Movistar Play, Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz
- 15:30 Alianza Atlético vs Deportivo Moquegua Movistar Play, Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz
- 18:00 Cusco vs Cienciano Movistar Play, Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz
Inglaterra - Premier League
- 9:00 Nottingham Forest vs Fulham Disney+ Premium, Zapping
- 9:00 Crystal Palace vs Leeds United Disney+ Premium, Zapping
- 9:00 Manchester United vs Aston Villa ESPN, Disney+ Premium
- 11:30 Liverpool vs Tottenham Hotspur ESPN, Disney+ Premium
España - LaLiga
- 8:00 Mallorca vs Espanyol ESPN3, Disney+ Premium
- 10:15 Barcelona vs Sevilla ESPN3, Disney+ Premium Chile
- 12:30 Real Betis vs Celta de Vigo DIRECTV Sports, DGO
- 15:00 Real Sociedad vs Osasuna DIRECTV Sports, DGO
Italia - Serie A
- 6:30 Verona vs Genoa ESPN, Disney+ Premium
- 9:00 Pisa vs Cagliari Disney+ Premium
- 9:00 Sassuolo vs Bologna Disney+ Premium
- 12:00 Como vs Roma ESPN 4, Disney+ Premium
- 14:45 Lazio vs Milan ESPN, Disney+ Premium
Alemania - Bundesliga
- 9:30 Werder Bremen vs Mainz 05 Disney+ Premium
- 11:30 Freiburg vs Union Berlin Disney+ Premium
- 13:30 Stuttgart vs RB Leipzig Disney+ Premium
Francia - Ligue 1
- 9:00 Strasbourg vs Paris ESPN 4, Disney+ Premium
- 11:15 Metz vs Toulouse Disney+ Premium
- 11:15 Le Havre vs Olympique Lyonnais Disney+ Premium
- 14:45 Rennes vs Lille ESPN 4, Disney+ Premium
Portugal - Primeira Liga
- 10:30 AVS vs Santa Clara Sport TV2
- 10:30 Nacional vs Estoril Sport TV1
- 13:00 Rio Ave vs Estrela Sport TV4
- 15:30 Porto vs Moreirense Disney+ Premium
Argentina - Liga Profesional
- 13:15 Gimnasia La Plata vs Independiente Rivadavia TyC Sports, Fanatiz, TNT Sports
- 15:30 Belgrano vs Talleres Córdoba TyC Sports, Fanatiz, TNT Sports
- 17:45 River Plate vs Sarmiento TyC Sports, ESPN, Disney+ Premium, Fanatiz
- 20:00 Unión Santa Fe vs Boca Juniors TyC Sports, ESPN, Disney+ Premium, Fanatiz
- 20:00 Tigre vs Argentinos Juniors Fanatiz, ESPN Premium, Disney+ Premium, Fanatiz
Brasil - Brasileirão
- 14:00 Santos vs Corinthians Fanatiz, Globo
- 14:00 Internacional vs Bahia Fanatiz, Globo
- 14:00 Fluminense vs Athletico-PR Fanatiz, Globo
- 16:30 Coritiba vs Remo Fanatiz, Globoplay, Canal del Futbol
- 16:30 Palmeiras vs Mirassol Fanatiz, SporTV, Globoplay
- 18:30 RB Bragantino vs São Paulo Fanatiz, Globoplay, Canal del Futbol
- 18:30 Cruzeiro vs Vasco da Gama Fanatiz, TV Record, Globoplay
Chile - Primera División
- 10:00 Univ. Concepción vs Palestino Max, TNT Sports Premium
- 16:00 Cobresal vs Deportes Limache Max, TNT Sports Premium
- 18:30 Ñublense vs La Serena Max chile, TNT Sports Premium
Colombia - Categoría Primera A
- 15:30 Deportivo Pereira vs Rionegro Águilas RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
- 16:10 América de Cali vs Deportes Tolima RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
- 18:20 Jaguares de Córdoba vs Medellín RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
- 20:30 Junior vs Fortaleza RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
Ecuador - Serie A de Ecuador
- 13:00 Mushuc Runa vs Macará Zapping
- 15:30 Emelec vs Orense Zapping
- 18:15 Guayaquil City vs Barcelona Zapping
Sudamérica - Copa Libertadores Sub-20
- 17:00 LDU Quito Sub-20 vs S. Wanderers Sub-20 DIRECTV Sports, DGO
- 19:00 Belgrano Sub-20 vs Club Nacional Sub-20 DIRECTV Sports, DGO
Paraguay - Primera División
- 16:30 Nacional Asunción vs Rubio Ñú DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz
- 18:30 Sportivo Ameliano vs Guaraní DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz
Uruguay - Primera División
- 8:00 Central Español vs Cerro Largo Disney+ Premium
- 15:00 Deportivo Maldonado vs Defensor Sporting Disney+ Premium
Venezuela - Primera División
- 16:00 Carabobo vs Rayo Zuliano
- 18:00 Deportivo Táchira vs Zamora
Países Bajos - Eredivisie
- 6:15 Twente vs Utrecht ESPN 2
- 8:30 Feyenoord vs Excelsior Disney+ Premium
- 8:30 AZ vs Heracles Disney+ Premium
- 10:45 Go Ahead Eagles vs NAC Breda ESPN 2
EE.UU/Canadá - MLS
- 13:30 New England vs Cincinnati MLS Season Pass15:30 Vancouver Whitecaps vs Minnesota United MLS Season Pass
- 18:00 SJ Earthquakes vs Seattle Sounders FC MLS Season Pass