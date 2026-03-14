Partidos de hoy, domingo 15 de marzo de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Partidos de hoy, domingo 15 de marzo del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 11:00 Sporting Cristal vs Sport Boys Movistar Play, Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz
  • 13:15 Melgar vs Atlético Grau Movistar Play, Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz
  • 15:30 Alianza Atlético vs Deportivo Moquegua Movistar Play, Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz
  • 18:00 Cusco vs Cienciano Movistar Play, Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz

Inglaterra - Premier League

  • 9:00 Nottingham Forest vs Fulham Disney+ Premium, Zapping
  • 9:00 Crystal Palace vs Leeds United Disney+ Premium, Zapping
  • 9:00 Manchester United vs Aston Villa ESPN, Disney+ Premium
  • 11:30 Liverpool vs Tottenham Hotspur ESPN, Disney+ Premium

España - LaLiga

  • 8:00 Mallorca vs Espanyol ESPN3, Disney+ Premium
  • 10:15 Barcelona vs Sevilla ESPN3, Disney+ Premium Chile
  • 12:30 Real Betis vs Celta de Vigo DIRECTV Sports, DGO
  • 15:00 Real Sociedad vs Osasuna DIRECTV Sports, DGO

Italia - Serie A

  • 6:30 Verona vs Genoa ESPN, Disney+ Premium
  • 9:00 Pisa vs Cagliari Disney+ Premium
  • 9:00 Sassuolo vs Bologna Disney+ Premium
  • 12:00 Como vs Roma ESPN 4, Disney+ Premium
  • 14:45 Lazio vs Milan ESPN, Disney+ Premium

Alemania - Bundesliga

  • 9:30 Werder Bremen vs Mainz 05 Disney+ Premium
  • 11:30 Freiburg vs Union Berlin Disney+ Premium
  • 13:30 Stuttgart vs RB Leipzig Disney+ Premium

Francia - Ligue 1

  • 9:00 Strasbourg vs Paris ESPN 4, Disney+ Premium
  • 11:15 Metz vs Toulouse Disney+ Premium
  • 11:15 Le Havre vs Olympique Lyonnais Disney+ Premium
  • 14:45 Rennes vs Lille ESPN 4, Disney+ Premium

Portugal - Primeira Liga

  • 10:30 AVS vs Santa Clara Sport TV2
  • 10:30 Nacional vs Estoril Sport TV1
  • 13:00 Rio Ave vs Estrela Sport TV4
  • 15:30 Porto vs Moreirense Disney+ Premium

Argentina - Liga Profesional

  • 13:15 Gimnasia La Plata vs Independiente Rivadavia TyC Sports, Fanatiz, TNT Sports
  • 15:30 Belgrano vs Talleres Córdoba TyC Sports, Fanatiz, TNT Sports
  • 17:45 River Plate vs Sarmiento TyC Sports, ESPN, Disney+ Premium, Fanatiz
  • 20:00 Unión Santa Fe vs Boca Juniors TyC Sports, ESPN, Disney+ Premium, Fanatiz
  • 20:00 Tigre vs Argentinos Juniors Fanatiz, ESPN Premium, Disney+ Premium, Fanatiz

Brasil - Brasileirão

  • 14:00 Santos vs Corinthians Fanatiz, Globo
  • 14:00 Internacional vs Bahia Fanatiz, Globo
  • 14:00 Fluminense vs Athletico-PR Fanatiz, Globo
  • 16:30 Coritiba vs Remo Fanatiz, Globoplay, Canal del Futbol
  • 16:30 Palmeiras vs Mirassol Fanatiz, SporTV, Globoplay
  • 18:30 RB Bragantino vs São Paulo Fanatiz, Globoplay, Canal del Futbol
  • 18:30 Cruzeiro vs Vasco da Gama Fanatiz, TV Record, Globoplay

Chile - Primera División

  • 10:00 Univ. Concepción vs Palestino Max, TNT Sports Premium
  • 16:00 Cobresal vs Deportes Limache Max, TNT Sports Premium
  • 18:30 Ñublense vs La Serena Max chile, TNT Sports Premium

Colombia - Categoría Primera A

  • 15:30 Deportivo Pereira vs Rionegro Águilas RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
  • 16:10 América de Cali vs Deportes Tolima RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
  • 18:20 Jaguares de Córdoba vs Medellín RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
  • 20:30 Junior vs Fortaleza RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play

Ecuador - Serie A de Ecuador

  • 13:00 Mushuc Runa vs Macará Zapping
  • 15:30 Emelec vs Orense Zapping
  • 18:15 Guayaquil City vs Barcelona Zapping

Sudamérica - Copa Libertadores Sub-20

  • 17:00 LDU Quito Sub-20 vs S. Wanderers Sub-20 DIRECTV Sports, DGO
  • 19:00 Belgrano Sub-20 vs Club Nacional Sub-20 DIRECTV Sports, DGO

Paraguay - Primera División

  • 16:30 Nacional Asunción vs Rubio Ñú DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz
  • 18:30 Sportivo Ameliano vs Guaraní DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz

Uruguay - Primera División

  • 8:00 Central Español vs Cerro Largo Disney+ Premium
  • 15:00 Deportivo Maldonado vs Defensor Sporting Disney+ Premium

Venezuela - Primera División

  • 16:00 Carabobo vs Rayo Zuliano
  • 18:00 Deportivo Táchira vs Zamora

Países Bajos - Eredivisie

  • 6:15 Twente vs Utrecht ESPN 2
  • 8:30 Feyenoord vs Excelsior Disney+ Premium
  • 8:30 AZ vs Heracles Disney+ Premium
  • 10:45 Go Ahead Eagles vs NAC Breda ESPN 2

EE.UU/Canadá - MLS

  • 13:30 New England vs Cincinnati MLS Season Pass15:30 Vancouver Whitecaps vs Minnesota United MLS Season Pass
  • 18:00 SJ Earthquakes vs Seattle Sounders FC MLS Season Pass

