Por Joao Muñoz Tineo

Partidos de hoy, domingo 15 de noviembre del 2026 EN VIVO: sigue la programación completa de los partidos del día para que no te pierdas ni un solo detalle. A continuación te dejamos todos los horarios de los partidos, en qué canales lo transmiten y dónde verlos ONLINE por streaming desde cualquier dispositivo.

Partidos de hoy, domingo 15 de noviembre del 2026 EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver ONLINE

Perú - Liga 1

  • 13:00 Comerciantes Unidos vs Sport Boys Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max, Fanatiz
  • 15:15 Juan Pablo II College vs Deportivo Garcilaso Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max, Fanatiz

Europa - Liga de Naciones de la UEFA

  • 9:00 Letonia vs Armenia Disney+ Premium
  • 9:00 Chipre vs Montenegro Disney+ Premium
  • 12:00 Bielorrusia vs Albania Disney+ Premium
  • 12:00 Finlandia vs San Marino Disney+ Premium
  • 14:45 Francia vs Turquía Disney+ Premium
  • 14:45 España vs Inglaterra Disney+ Premium
  • 14:45 Croacia vs República Checa Disney+ Premium
  • 14:45 Bélgica vs Italia Disney+ Premium

Norteamérica - Liga de Naciones de la CONCACAF

  • 18:00 Panamá vs Curazao YouTube, CONCACAF GO, TVN Panama, TVMax 9, Teletica Radio 91.5

Perú - Copa Perú

  • 14:00 MinAS Pamputa vs Cesa
  • 14:45 Tiro vs Deportivo El Inca
  • 15:00 Bella Esperanza vs Domingo Dianderas
  • 15:00 Leones De Anccaca vs Sport Huaja
  • 15:00 Atletico Nacional vs Juventud Palmeiras
  • 15:30 Cajabamba vs Cruz De Chalpon

Uruguay - Primera División

  • 14:30 Danubio vs Liverpool Disney+ Premium, DIRECTV Sports, Antel TV
  • 18:00 Defensor Sporting vs Peñarol Disney+ Premium, DIRECTV Sports, Antel TV

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