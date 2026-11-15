Partidos de hoy, domingo 15 de noviembre del 2026 EN VIVO: sigue la programación completa de los partidos del día para que no te pierdas ni un solo detalle. A continuación te dejamos todos los horarios de los partidos, en qué canales lo transmiten y dónde verlos ONLINE por streaming desde cualquier dispositivo.
Partidos de hoy, domingo 15 de noviembre del 2026 EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver ONLINE
Perú - Liga 1
- 13:00 Comerciantes Unidos vs Sport Boys Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max, Fanatiz
- 15:15 Juan Pablo II College vs Deportivo Garcilaso Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max, Fanatiz
Europa - Liga de Naciones de la UEFA
- 9:00 Letonia vs Armenia Disney+ Premium
- 9:00 Chipre vs Montenegro Disney+ Premium
- 12:00 Bielorrusia vs Albania Disney+ Premium
- 12:00 Finlandia vs San Marino Disney+ Premium
- 14:45 Francia vs Turquía Disney+ Premium
- 14:45 España vs Inglaterra Disney+ Premium
- 14:45 Croacia vs República Checa Disney+ Premium
- 14:45 Bélgica vs Italia Disney+ Premium
Norteamérica - Liga de Naciones de la CONCACAF
- 18:00 Panamá vs Curazao YouTube, CONCACAF GO, TVN Panama, TVMax 9, Teletica Radio 91.5
Perú - Copa Perú
- 14:00 MinAS Pamputa vs Cesa
- 14:45 Tiro vs Deportivo El Inca
- 15:00 Bella Esperanza vs Domingo Dianderas
- 15:00 Leones De Anccaca vs Sport Huaja
- 15:00 Atletico Nacional vs Juventud Palmeiras
- 15:30 Cajabamba vs Cruz De Chalpon
Uruguay - Primera División
- 14:30 Danubio vs Liverpool Disney+ Premium, DIRECTV Sports, Antel TV
- 18:00 Defensor Sporting vs Peñarol Disney+ Premium, DIRECTV Sports, Antel TV
Seguir temas