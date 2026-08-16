Por Joao Muñoz Tineo

Partidos de hoy, domingo 16 de agosto de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, domingo 16 de agosto del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 11:00 Sporting Cristal vs Sport Huancayo Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max, Fanatiz
  • 13:15 Deportivo Moquegua vs Sport Boys Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max, Fanatiz
  • 15:30 FC Cajamarca vs Universitario Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max, Fanatiz
  • 18:30 Cienciano vs Deportivo Garcilaso Movistar Deportes Peru, Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max, Fanatiz

España - LaLiga

  • 10:00 Racing Santander vs Villarreal ESPN2, Disney+ Premium
  • 12:00 Espanyol vs Levante DIRECTV Sports, DGO
  • 14:30 Celta de Vigo vs Osasuna DIRECTV Sports, DGO

Francia - Trophée des Champions

  • 13:45 Lens vs PSG ESPN, Disney+ Premium

Portugal - Primeira Liga

  • 9:30 Nacional vs Estoril Sport TV1
  • 12:00 Arouca vs Moreirense Disney+ Premium Brazil, Sport TV2
  • 14:30 Famalicão vs Marítimo Sport TV2
  • 14:30 Sporting Braga vs Gil Vicente Disney+ Premium Brazil, Sport TV1

Inglaterra - FA Community Shield

  • 9:00 Arsenal vs Manchester City ESPN, Disney+ Premium

Partido Amistoso Internacional

  • 8:00 Nottingham Forest vs Brest Ligue1+, DAZN France
  • 9:30 Basel vs Barcelona Barca One, Barca TV
  • 10:00 Newcastle United vs Strasbourg Disney+ Premium, ESPN 5 Sur
  • 10:00 Schalke 04 vs Real Madrid Claro Sports, DAZN International, TyC Sports Argentina
  • 11:30 Huesca vs Tardienta Aragón TV
  • 12:00 Liverpool vs Como Claro Sports, TyC Sports Argentina

Italia - Copa de Italia

  • 11:00 Frosinone vs Juve Stabia DIRECTV Sports, DGO
  • 11:30 Genoa vs Ascoli DIRECTV Sports, DGO
  • 13:45 Verona vs Virtus Entella DIRECTV Sports, DGO
  • 14:15 Lazio vs Mantova DIRECTV Sports, DGO

Argentina - Liga Profesional

  • 13:00 Sarmiento vs Huracán Disney+ Premium, Fanatiz International, ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina
  • 16:00 River Plate vs Argentinos Juniors ESPN, Disney+ Premium, Fanatiz International, ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina
  • 18:15 Central Córdoba SdE vs Instituto Fanatiz International, TNT Sports Argentina, Max Argentina, Fanatiz
  • 18:15 Barracas Central vs Rosario Central Fanatiz International, TNT Sports Argentina, Max Argentina, Fanatiz

Bolivia - Primera División

  • 14:00 Always Ready vs Real Potosí Entel Gol
  • 16:15 Nacional Potosí vs ABB Entel Gol
  • 18:30 Independiente Petrolero vs Gualberto Villarroel SJ Entel Gol

Brasil - Brasileirão

  • 9:00 Chapecoense vs Bahia Fanatiz International, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol, Zapping
  • 14:00 Vasco da Gama vs Santos Fanatiz International, Globo, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol
  • 14:00 Atlético Mineiro vs Gremio Fanatiz International, Globo, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol
  • 16:30 Mirassol vs Flamengo Fanatiz International, Premiere, TV Record, Globoplay, Canal del Futbol
  • 16:30 Vitória vs Botafogo Fanatiz International, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol, Zapping
  • 17:30 Corinthians vs Cruzeiro Fanatiz International, Canal del Futbol, Amazon Prime Video

Chile - Primera División

  • 11:30 Ñublense vs Unión La Calera max chile, TNT SPORTS Premium
  • 14:00 Cobresal vs Deportes Concepción Canal 13, max chile, TNT SPORTS Premium
  • 16:30 Colo-Colo vs O’Higgins max chile, TNT SPORTS Premium

Colombia - Categoría Primera A

  • 16:00 Deportivo Pereira vs Jaguares de Córdoba RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play
  • 18:05 América de Cali vs Fortaleza CEIF RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play
  • 18:15 Inter Bogotá vs Medellín RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play
  • 20:15 Once Caldas vs Alianza RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play

Ecuador - Serie A

  • 14:00 Orense vs Deportivo Cuenca Teleamazonas, Zapping
  • 16:15 Emelec vs Técnico Universitario Teleamazonas, Zapping
  • 19:00 Aucas vs LDU Quito Ecuavisa Ecuador, Zapping

Paraguay - Primera División

  • 8:00 Cerro Porteño vs Sportivo San Lorenzo DIRECTV Sports Argentina, Tigo Sports Paraguay, Fanatiz
  • 14:00 Sportivo Luqueño vs Libertad DIRECTV Sports Argentina, Tigo Sports Paraguay, Fanatiz
  • 16:30 Olimpia vs Sportivo Ameliano DIRECTV Sports Argentina, Tigo Sports Paraguay, Fanatiz

Uruguay - Primera División

  • 9:00 Progreso vs Deportivo Maldonado Disney+ Premium, DIRECTV Sports
  • 13:00 Defensor Sporting vs Liverpool Disney+ Premium, DIRECTV Sports
  • 16:30 Peñarol vs Central Español Disney+ Premium, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela - Primera División

  • 16:00 Deportivo Táchira vs Monagas
  • 17:30 Deportivo La Guaira vs Zamora
  • 18:00 Carabobo vs Metropolitanos

Inglaterra - Championship

  • 7:30 Watford vs Southampton Disney+ Premium, ESPN2 Brazil, Zapping, Claro TV+
  • 10:00 Burnley vs West Ham United Disney+ Premium

Países Bajos - Eredivisie

  • 5:15 ADO Den Haag vs Groningen ESPN 2
  • 7:30 Feyenoord vs Go Ahead Eagles ESPN2, Disney+ Premium
  • 7:30 Twente vs PEC Zwolle ESPN 3
  • 9:45 Ajax vs Heerenveen Disney+ Premium

Turquía - Super Lig

  • 11:00 İstanbul Başakşehir vs Kocaelispor
  • 13:30 Beşiktaş vs Eyüpspor Disney+ Premium, Fox Sports 2 Argentina
  • 13:30 Amed SK vs BB Erzurumspor

EE. UU./Canadá - Major League Soccer

  • 17:00 New York City vs Philadelphia Unión Apple TV
  • 17:00 Chicago Fire vs Portland Timbers Apple TV
  • 19:30 Austin vs Dallas Apple TV
  • 21:30 Seattle Sounders FC vs Vancouver Whitecaps Apple TV

México - Liga MX

  • 13:00 Pumas UNAM vs Querétaro TUDN USA, Univision
  • 18:00 América vs Atlético San Luis Zapping, Claro TV+
  • 20:10 Santos Laguna vs Guadalajara TUDN USA, Canal 5 Televisa, TUDN, ESPN Mexico
  • 22:00 Tijuana vs Cruz Azul TUDN USA, TUDN App, ViX, FOX One

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NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.