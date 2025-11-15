Partidos de hoy, domingo 16 de noviembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, domingo 16 de noviembre EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 15:00 Sport Boys vs Alianza Atlético GOLPERU
Eliminatorias al Mundial
- 9:00 Hungría vs República de Irlanda Disney+ Premium
- 9:00 Portugal vs Armenia ESPN, Disney+ Premium
- 12:00 Ucrania vs Islandia Disney+ Premium
- 12:00 Azerbaiyán vs Francia Disney+ Premium
- 12:00 Serbia vs Letonia Disney+ Premium
- 12:00 Albania vs Inglaterra ESPN, Disney+ Premium
- 14:00 Nigeria vs RD del Congo Disney+ Premium
- 14:45 Italia vs Noruega ESPN, Disney+ Premium
- 14:45 Israel vs Moldavia Disney+ Premium
Argentina - Liga Profesional
- 15:00 Vélez Sarsfield vs River Plate Disney Plus, ESPN Premium
- 15:00 Instituto vs Talleres Córdoba Disney Plus, ESPN Premium
- 18:15 Estudiantes vs Argentinos Juniors TNT Sports
- 18:15 Newell’s Old Boys vs Racing Club TNT Sports
- 18:15 Central Córdoba SdE vs Banfield Disney Plus, ESPN Premium
- 18:15 Boca Juniors vs Tigre Disney Plus, ESPN Premium
Brasil - Brasileirão
- 17:00 RB Bragantino vs Atlético Mineiro Fanatiz
Uruguay - Primera División
- 16:00 Liverpool vs Peñarol GOLTV, Disney Plus