Partidos de hoy, domingo 16 de noviembre de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, domingo 16 de noviembre EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 15:00 Sport Boys vs Alianza Atlético GOLPERU

Eliminatorias al Mundial

  • 9:00 Hungría vs República de Irlanda Disney+ Premium
  • 9:00 Portugal vs Armenia ESPN, Disney+ Premium
  • 12:00 Ucrania vs Islandia Disney+ Premium
  • 12:00 Azerbaiyán vs Francia Disney+ Premium
  • 12:00 Serbia vs Letonia Disney+ Premium
  • 12:00 Albania vs Inglaterra ESPN, Disney+ Premium
  • 14:00 Nigeria vs RD del Congo Disney+ Premium
  • 14:45 Italia vs Noruega ESPN, Disney+ Premium
  • 14:45 Israel vs Moldavia Disney+ Premium

Argentina - Liga Profesional

  • 15:00 Vélez Sarsfield vs River Plate Disney Plus, ESPN Premium
  • 15:00 Instituto vs Talleres Córdoba Disney Plus, ESPN Premium
  • 18:15 Estudiantes vs Argentinos Juniors TNT Sports
  • 18:15 Newell’s Old Boys vs Racing Club TNT Sports
  • 18:15 Central Córdoba SdE vs Banfield Disney Plus, ESPN Premium
  • 18:15 Boca Juniors vs Tigre Disney Plus, ESPN Premium

Brasil - Brasileirão

  • 17:00 RB Bragantino vs Atlético Mineiro Fanatiz

Uruguay - Primera División

  • 16:00 Liverpool vs Peñarol GOLTV, Disney Plus

