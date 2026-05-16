Por Redacción EC

Partidos de hoy domingo 17 de mayo de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, domingo 17 de mayo del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 10:00 ADT vs Comerciantes Unidos Liga 1 Max
  • 13:15 Deportivo Garcilaso vs UTC Cajamarca Liga 1 Max
  • 15:30 Los Chankas vs Deportivo Moquegua Liga 1 Max

Inglaterra - Premier League

  • 6:30 Manchester United vs Nottingham Forest ESPN, Disney Plus
  • 9:00 Leeds United vs Brighton & Hove Albion ESPN, Disney Plus
  • 9:00 Wolverhampton Wanderers vs Fulham Disney Plus
  • 9:00 Brentford vs Crystal Palace Disney Plus
  • 9:00 Everton vs Sunderland Disney Plus
  • 11:30 Newcastle United vs West Ham United Disney Plus

España - LaLiga

  • 12:00 Athletic Club vs Celta de Vigo DIRECTV Sports, DGO
  • 12:00 Atlético Madrid vs Girona ESPN 3, Disney Plus
  • 12:00 Elche vs Getafe ESPN 4, Disney Plus
  • 12:00 Levante vs Mallorca DIRECTV Sports, DGO
  • 12:00 Osasuna vs Espanyol Disney Plus
  • 12:00 Rayo Vallecano vs Villarreal DIRECTV Sports, DGO
  • 12:00 Real Sociedad vs Valencia Disney Plus
  • 12:00 Real Oviedo vs Deportivo Alavés DIRECTV Sports, DGO
  • 12:00 Sevilla vs Real Madrid ESPN, Disney Plus
  • 14:15 Barcelona vs Real Betis DIRECTV Sports, DGO

Italia - Serie A

  • 5:30 Roma vs Lazio ESPN2, Disney Plus
  • 5:30 Como vs Parma Disney Plus
  • 5:30 Genoa vs Milan Disney Plus
  • 5:30 Juventus vs Fiorentina ESPN 4, Disney Plus
  • 5:30 Pisa vs Napoli Disney Plus
  • 8:00 Internazionale vs Verona ESPN 2, Disney Plus
  • 11:00 Atalanta vs Bologna Disney Plus
  • 13:45 Cagliari vs Torino Disney Plus
  • 13:45 Sassuolo vs Lecce Disney Plus
  • 13:45 Udinese vs Cremonese Disney Plus

Francia - Ligue 1

  • 14:00 Brest vs Angers SCO Disney Plus
  • 14:00 Olympique Lyonnais vs Lens Disney Plus
  • 14:00 Nice vs Metz Disney Plus
  • 14:00 Lorient vs Le Havre Disney Plus
  • 14:00 Lille vs Auxerre Disney Plus
  • 14:00 Strasbourg vs Monaco Disney Plus
  • 14:00 Nantes vs Toulouse Disney Plus
  • 14:00 Paris vs PSG Disney Plus
  • 14:00 Olympique Marseille vs Rennes Disney Plus

Argentina - Liga Profesional

  • 15:00 Argentinos Juniors vs Belgrano ESPN, Disney Plus

Bolivia - Primera División

  • 14:00 ABB vs Independiente Petrolero
  • 16:15 The Strongest vs Oriente Petrolero
  • 18:30 Guabirá vs Nacional Potosí

Brasil - Brasileirão

  • 9:00 Santos vs Coritiba
  • 14:00 Bahia vs Grêmio
  • 14:00 Botafogo vs Corinthians
  • 16:30 RB Bragantino vs Vitória
  • 16:30 Chapecoense vs Remo
  • 17:30 Athletico-PR vs Flamengo

Chile - Primera División de Chile

  • 11:30 Huachipato vs Unión La Calera TNT Sports
  • 14:00 Cobresal vs Universidad Chile TNT Sports
  • 16:30 Colo-Colo vs Ñublense TNT Sports
  • 19:00 Deportes Concepción vs Everton TNT Sports

Ecuador - Serie A de Ecuador

  • 13:00 Leones del Norte vs Mushuc Runa Zapping
  • 18:10 Manta vs Emelec Zapping

Paraguay - Primera División de Paraguay

  • 15:00 Sportivo San Lorenzo vs Sportivo Luqueño

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.