Partidos de hoy domingo 17 de mayo de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Perú - Liga 1
- 10:00 ADT vs Comerciantes Unidos Liga 1 Max
- 13:15 Deportivo Garcilaso vs UTC Cajamarca Liga 1 Max
- 15:30 Los Chankas vs Deportivo Moquegua Liga 1 Max
Inglaterra - Premier League
- 6:30 Manchester United vs Nottingham Forest ESPN, Disney Plus
- 9:00 Leeds United vs Brighton & Hove Albion ESPN, Disney Plus
- 9:00 Wolverhampton Wanderers vs Fulham Disney Plus
- 9:00 Brentford vs Crystal Palace Disney Plus
- 9:00 Everton vs Sunderland Disney Plus
- 11:30 Newcastle United vs West Ham United Disney Plus
España - LaLiga
- 12:00 Athletic Club vs Celta de Vigo DIRECTV Sports, DGO
- 12:00 Atlético Madrid vs Girona ESPN 3, Disney Plus
- 12:00 Elche vs Getafe ESPN 4, Disney Plus
- 12:00 Levante vs Mallorca DIRECTV Sports, DGO
- 12:00 Osasuna vs Espanyol Disney Plus
- 12:00 Rayo Vallecano vs Villarreal DIRECTV Sports, DGO
- 12:00 Real Sociedad vs Valencia Disney Plus
- 12:00 Real Oviedo vs Deportivo Alavés DIRECTV Sports, DGO
- 12:00 Sevilla vs Real Madrid ESPN, Disney Plus
- 14:15 Barcelona vs Real Betis DIRECTV Sports, DGO
Italia - Serie A
- 5:30 Roma vs Lazio ESPN2, Disney Plus
- 5:30 Como vs Parma Disney Plus
- 5:30 Genoa vs Milan Disney Plus
- 5:30 Juventus vs Fiorentina ESPN 4, Disney Plus
- 5:30 Pisa vs Napoli Disney Plus
- 8:00 Internazionale vs Verona ESPN 2, Disney Plus
- 11:00 Atalanta vs Bologna Disney Plus
- 13:45 Cagliari vs Torino Disney Plus
- 13:45 Sassuolo vs Lecce Disney Plus
- 13:45 Udinese vs Cremonese Disney Plus
Francia - Ligue 1
- 14:00 Brest vs Angers SCO Disney Plus
- 14:00 Olympique Lyonnais vs Lens Disney Plus
- 14:00 Nice vs Metz Disney Plus
- 14:00 Lorient vs Le Havre Disney Plus
- 14:00 Lille vs Auxerre Disney Plus
- 14:00 Strasbourg vs Monaco Disney Plus
- 14:00 Nantes vs Toulouse Disney Plus
- 14:00 Paris vs PSG Disney Plus
- 14:00 Olympique Marseille vs Rennes Disney Plus
Argentina - Liga Profesional
- 15:00 Argentinos Juniors vs Belgrano ESPN, Disney Plus
Bolivia - Primera División
- 14:00 ABB vs Independiente Petrolero
- 16:15 The Strongest vs Oriente Petrolero
- 18:30 Guabirá vs Nacional Potosí
Brasil - Brasileirão
- 9:00 Santos vs Coritiba
- 14:00 Bahia vs Grêmio
- 14:00 Botafogo vs Corinthians
- 16:30 RB Bragantino vs Vitória
- 16:30 Chapecoense vs Remo
- 17:30 Athletico-PR vs Flamengo
Chile - Primera División de Chile
- 11:30 Huachipato vs Unión La Calera TNT Sports
- 14:00 Cobresal vs Universidad Chile TNT Sports
- 16:30 Colo-Colo vs Ñublense TNT Sports
- 19:00 Deportes Concepción vs Everton TNT Sports
Ecuador - Serie A de Ecuador
- 13:00 Leones del Norte vs Mushuc Runa Zapping
- 18:10 Manta vs Emelec Zapping
Paraguay - Primera División de Paraguay
- 15:00 Sportivo San Lorenzo vs Sportivo Luqueño