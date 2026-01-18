Partidos de hoy, domingo 18 de enero de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, domingo 18 de enero EN VIVO: horarios y canales para ver
Inglaterra - Premier League
- 9:00 Wolverhampton Wanderers vs Newcastle United ESPN, Disney+ Premium
- 11:30 Aston Villa vs Everton Disney+ Premium
España - LaLiga
- 8:00 Getafe vs Valencia ESPN3, Disney+ Premium
- 10:15 Atlético Madrid vs Deportivo Alavés DIRECTV Sports
- 12:30 Celta de Vigo vs Rayo Vallecano DIRECTV Sports
- 15:00 Real Sociedad vs Barcelona ESPN, Disney+ Premium
Italia - Serie A
- 6:30 Parma vs Genoa Disney+ Premium
- 9:00 Bologna vs Fiorentina Disney+ Premium
- 12:00 Torino vs Roma ESPN3, Disney+ Premium
- 14:45 Milan vs Lecce Disney+ Premium
Alemania - Bundesliga
- 9:30 Stuttgart vs Union Berlin ESPN2, Disney+ Premium
- 11:30 Augsburg vs Freiburg Disney+ Premium
Francia - Ligue 1
- 9:00 Strasbourg vs Metz ESPN 4, Disney+ Premium
- 11:15 Nantes vs Paris Disney+ Premium
- 11:15 Rennes vs Le Havre Disney+ Premium
- 14:45 Olympique Lyonnais vs Brest Disney+ Premium
Portugal - Primeira Liga
- 10:30 Santa Clara vs Famalicão
- 13:00 Tondela vs Sporting Braga
- 15:30 Vitória Guimarães vs Porto
África - Copa Africana de Naciones
- 14:00 Senegal vs Marruecos Claro Sports
Colombia - Categoría Primera A
- 14:00 Deportivo Pasto vs Medellín RCN, Win Sports
- 16:10 Jaguares de Córdoba vs Deportivo Cali RCN, Win Sports
- 18:20 Junior vs Deportes Tolima RCN, Win Sports
- 20:30 Santa Fe vs Rionegro Águilas RCN, Win Sports
Sudamérica - Serie Río de la Plata
- 16:00 Juventud vs Olimpia Disney+ Premium
- 18:45 Colo-Colo vs Alianza Lima Disney+ Premium
Partido Amistoso Internacional
- 19:50 Universidad Chile vs Racing Club Disney+ Premium
- 19:50 Boca Juniors vs Olimpia Disney+ Premium
Arabia Saudita - Pro League
- 8:35 Al Feiha vs Damac
- 10:10 Al Kholood vs Al-Ahli
- 12:30 Al Nassr vs Al Shabab
México - Liga MX
- 13:00 Pumas UNAM vs León TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW
- 18:00 Santos Laguna vs Juárez TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, ViX
- 20:06 Pachuca vs América TUDN