Partidos de hoy, domingo 18 de octubre del 2026 EN VIVO: sigue la programación completa de los partidos del día para que no te pierdas ni un solo detalle. Hoy en LaLiga, Barcelona visita al Real Betis en La Cartuja y por la Liga 1 de Perú, Alianza Lima recibe en Matute a Atlético Grau. En la Premier League también hay acción con Chelsea, Liverpool y Manchester City. Y en la liga de Francia, PSG enfrenta al Estraburgo y Bayern Múnich medirá fuerzas ante el Leipzig por la Bundesliga.
A continuación te dejamos todos los horarios de los partidos, en qué canales lo transmiten y dónde verlos ONLINE por streaming desde cualquier dispositivo.
Partidos de hoy, domingo 18 de octubre del 2026 EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver ONLINE
Perú - Liga 1
- 11:00 Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos Liga 1 Max
- 13:15 FC Cajamarca vs Deportivo Moquegua Liga 1 Max
- 15:30 Alianza Atlético vs Universitario Liga 1 Max
- 18:30 Cienciano vs UTC Cajamarca Liga 1 Max
Inglaterra - Premier League
- 8:00 AFC Bournemouth vs Sunderland Disney+ Premium
- 8:00 Brighton & Hove Albion vs Crystal Palace ESPN, Disney+ Premium
- 8:00 Leeds United vs Manchester United Disney+ Premium
- 10:30 Nottingham Forest vs Arsenal ESPN 3, Disney+ Premium
España - LaLiga
- 7:00 Osasuna vs Racing Santander ESPN 3, Disney+ Premium
- 9:15 Celta de Vigo vs Deportivo Alavés DIRECTV Sports
- 11:30 Málaga vs Real Sociedad DIRECTV Sports
- 14:00 Real Madrid vs Sevilla ESPN 2, Disney+ Premium
Italia - Serie A
- 5:30 Udinese vs Lecce ESPN2, Disney+ Premium
- 8:00 Fiorentina vs Como ESPN2, Disney+ Premium
- 11:00 Milan vs Atalanta ESPN2, Disney+ Premium
- 12:45 Juventus vs Lazio ESPN3, Disney+ Premium
Alemania - Bundesliga
- 8:30 Bayer Leverkusen vs Freiburg Disney+ Premium
- 10:30 Borussia M’gladbach vs Hoffenheim Disney+ Premium
Francia - Ligue 1
- 8:00 Angers SCO vs Olympique Marseille Disney+ Premium
- 10:15 Le Havre vs Auxerre Disney+ Premium
- 10:15 Lorient vs Monaco Disney+ Premium
- 10:15 Paris vs Rennes Disney+ Premium
- 13:45 Olympique Lyonnais vs Nice ESPN 2, Disney+ Premium
Argentina - Liga Profesional
- 12:45 Racing Club vs Independiente
- 16:00 Estudiantes vs San Lorenzo
- 16:00 Estudiantes Río Cuarto vs Aldosivi
- 18:15 Belgrano vs River Plate
Brasil - Brasileirão
- 14:00 Grêmio vs Cruzeiro Fanatiz, SporTV, Premiere, Globoplay
- 14:00 Fluminense vs Santos Fanatiz, SporTV, Premiere, Globoplay
- 16:30 Bahia vs Flamengo Fanatiz, SporTV, Premiere, Globoplay
- 17:30 Remo vs RB Bragantino Fanatiz, SporTV, Premiere, Globoplay
Colombia - Categoría Primera A
- 14:00 Rionegro Águilas vs Deportes Tolima RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
- 16:00 Atlético Bucaramanga vs América de Cali RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
- 18:05 Llaneros vs Santa Fe RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
- 20:10 Deportivo Cali vs Junior RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
Ecuador - Serie A de Ecuador
- 11:30 Delfin vs Manta Zapping
- 14:00 Leones del Norte vs Emelec Zapping
- 16:30 Barcelona vs Universidad Católica Zapping
Paraguay - Primera División de Paraguay
- 15:00 Cerro Porteño vs Sportivo Ameliano Tigo Sports
- 17:20 Sportivo Luqueño vs Sportivo San Lorenzo Tigo Sports
- 17:20 Sportivo Trinidense vs Libertad Tigo Sports
Uruguay - Primera División
- 8:00 Albion vs Torque DIRECTV Sports
- 13:00 Danubio vs Central Español DIRECTV Sports
- 16:30 Liverpool vs Peñarol DIRECTV Sports