Partidos de hoy, domingo 19 de abril de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Perú - Liga 1
- 11:00 Sporting Cristal vs UTC Cajamarca Liga 1 Max
- 15:00 Alianza Atlético vs Sport Boys Liga 1 Max
- 17:15 Melgar vs Universitario Liga 1 Max
- 19:30 Cienciano vs Deportivo Moquegua Liga 1 Max
Inglaterra - Premier League
- 8:00 Aston Villa vs Sunderland Disney+ Premium
- 8:00 Nottingham Forest vs Burnley Disney+ Premium
- 8:00 Everton vs Liverpool ESPN, Disney+ Premium
- 10:30 Manchester City vs Arsenal ESPN, Disney+ Premium
Italia - Serie A
- 5:30 Cremonese vs Torino ESPN, Disney+ Premium
- 8:00 Verona vs Milan Disney+ Premium
- 11:00 Pisa vs Genoa Disney+ Premium
- 13:45 Juventus vs Bologna ESPN 2, Disney+ Premium
Alemania - Bundesliga
- 8:30 Freiburg vs Heidenheim Disney+ Premium
- 10:30 Bayern München vs Stuttgart Disney+ Premium
- 12:30 Borussia M’gladbach vs Mainz 05 Disney+ Premium
Francia - Ligue 1
- 8:00 Monaco vs Auxerre Disney+ Premium
- 10:15 Nantes vs Brest Disney+ Premium
- 10:15 Strasbourg vs Rennes Disney+ Premium
- 10:15 Metz vs Paris Disney+ Premium
- 13:45 PSG vs Olympique Lyonnais Disney+ Premium
Argentina - Liga Profesional
- 11:30 Aldosivi vs Racing Club TNT Sports
- 15:00 River Plate vs Boca Juniors ESPN Premium, Disney+ Premium, TNT Sports
- 18:30 Talleres Córdoba vs Deportivo Riestra TNT Sports
- 18:30 Rosario Central vs Sarmiento ESPN Premium
Chile - Primera División de Chile
- 11:30 Coquimbo Unido vs Ñublense TNT SPORTS Premium
- 14:30 Cobresal vs O’Higgins TNT SPORTS Premium
- 17:30 Colo-Colo vs Palestino TNT SPORTS Premium
- 19:45 Huachipato vs Audax Italiano TNT SPORTS Premium
Colombia - Categoría Primera A
- 14:00 Santa Fe vs Cúcuta Deportivo Win+
- 16:10 Alianza vs Medellín Win+
- 18:20 Junior vs Llaneros Win+
- 20:30 América de Cali vs Millonarios Win+
México - Liga MX
- 18:00 Santos Laguna vs Atlas TUDN