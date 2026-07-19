Por Redacción EC

Partidos de hoy, domingo 19 de julio de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, domingo 19 de julio del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 11:00 Los Chankas vs Sport Boys Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max, Fanatiz
  • 19:00 Alianza Lima vs Sport Huancayo Movistar Deportes Peru, Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max, Fanatiz

Copa del Mundo

  • 14:00 España vs Argentina DIRECTV Sports Peru, DGO, América Televisión, América TVGO, Disney+ Premium

Bolivia - Primera División

  • 10:00 Gualberto Villarroel SJ vs The Strongest Entel Gol
  • 19:30 Blooming vs Real Tomayapo Entel Gol

Ecuador - Serie A

  • 11:45 Técnico Universitario vs Aucas Zapping
  • 16:45 Guayaquil City vs Manta Zapping
  • 19:15 Independiente del Valle vs Emelec Zapping

Uruguay - Primera División

  • 11:00 Cerro vs Racing Disney+ Premium Chile, DIRECTV Sports Uruguay, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Antel TV

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