Partidos de hoy, domingo 19 de julio de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, domingo 19 de julio del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

11:00 Los Chankas vs Sport Boys Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max, Fanatiz

19:00 Alianza Lima vs Sport Huancayo Movistar Deportes Peru, Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max, Fanatiz

Copa del Mundo

14:00 España vs Argentina DIRECTV Sports Peru, DGO, América Televisión, América TVGO, Disney+ Premium

Bolivia - Primera División

10:00 Gualberto Villarroel SJ vs The Strongest Entel Gol

19:30 Blooming vs Real Tomayapo Entel Gol

Ecuador - Serie A

11:45 Técnico Universitario vs Aucas Zapping

16:45 Guayaquil City vs Manta Zapping

19:15 Independiente del Valle vs Emelec Zapping

Uruguay - Primera División

11:00 Cerro vs Racing Disney+ Premium Chile, DIRECTV Sports Uruguay, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Antel TV