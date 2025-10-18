Partidos de hoy, domingo 19 de octubre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, domingo 19 de octubre EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 15:00 Atlético Grau vs UTC Cajamarca Liga 1 Max
- 17:30 Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal Liga 1 Max
Inglaterra - Premier League
- 8:00 Tottenham Hotspur vs Aston Villa ESPN, Disney+ Premium
- 10:30 Liverpool vs Manchester United ESPN, Disney+ Premium
España - LaLiga
- 7:00 Elche vs Athletic Club ESPN2, Disney+ Premium
- 9:15 Celta de Vigo vs Real Sociedad DIRECTV, DGO
- 11:30 Levante vs Rayo Vallecano DIRECTV, DGO
- 14:00 Getafe vs Real Madrid DIRECTV, DGO
Italia - Serie A
- 5:30 Como vs Juventus ESPN, Disney+ Premium
- 8:00 Cagliari vs Bologna ESPN 3, Disney+ Premium
- 8:00 Genoa vs Parma Disney+ Premium
- 11:00 Atalanta vs Lazio ESPN2, Disney+ Premium
- 13:45 Milan vs Fiorentina ESPN2, Disney+ Premium
Alemania - Bundesliga
- 8:30 Freiburg vs Eintracht Frankfurt Disney+ Premium
- 10:30 St. Pauli vs Hoffenheim Disney+ Premium
Francia - Ligue 1
- 8:00 Lens vs Paris Disney+ Premium
- 10:15 Toulouse vs Metz Disney+ Premium
- 10:15 Rennes vs Auxerre Disney+ Premium
- 10:15 Lorient vs Brest Disney+ Premium
- 13:45 Nantes vs Lille ESPN 3, Disney+ Premium
Copa Mundial Sub-20 de la FIFA
- 18:00 Argentina Sub-20 vs Marruecos Sub-20 DIRECTV, DGO
Argentina - Liga Profesional
- 13:00 Estudiantes vs Gimnasia La Plata TNT Sports, Max
- 13:00 Sarmiento vs Vélez Sarsfield ESPN Premium, Disney Plus
- 16:00 Rosario Central vs Platense TNT Sports, Max
- 16:00 San Martín San Juan vs Independiente ESPN Premium, Disney Plus
Brasil - Brasileirão
- 14:00 Flamengo vs Palmeiras Zapping
- 16:30 Internacional vs Sport Recife Zapping
- 16:30 Mirassol vs São Paulo Zapping
- 16:30 Ceará vs Botafogo Zapping
- 18:30 Bahia vs Grêmio Zapping
Chile - Primera División de Chile
- 10:30 Coquimbo Unido vs Colo-Colo TNT Sports
- 13:00 Everton vs Universidad Católica TNT Sports
Colombia - Categoría Primera A
- 16:10 Llaneros vs Once Caldas RCN Nuestra Tele, Win Sports
Ecuador - Serie A de Ecuador
- 13:00 Manta vs Técnico Universitario Canal del Futbol, Zapping
- 15:30 Aucas vs Emelec Canal del Futbol, Zapping
- 18:00 Libertad vs Universidad Católica Canal del Futbol, Zapping