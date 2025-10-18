Redacción EC
Partidos de hoy, domingo 19 de octubre de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, domingo 19 de octubre EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 15:00 Atlético Grau vs UTC Cajamarca Liga 1 Max
  • 17:30 Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal Liga 1 Max

Inglaterra - Premier League

  • 8:00 Tottenham Hotspur vs Aston Villa ESPN, Disney+ Premium
  • 10:30 Liverpool vs Manchester United ESPN, Disney+ Premium

España - LaLiga

  • 7:00 Elche vs Athletic Club ESPN2, Disney+ Premium
  • 9:15 Celta de Vigo vs Real Sociedad DIRECTV, DGO
  • 11:30 Levante vs Rayo Vallecano DIRECTV, DGO
  • 14:00 Getafe vs Real Madrid DIRECTV, DGO

Italia - Serie A

  • 5:30 Como vs Juventus ESPN, Disney+ Premium
  • 8:00 Cagliari vs Bologna ESPN 3, Disney+ Premium
  • 8:00 Genoa vs Parma Disney+ Premium
  • 11:00 Atalanta vs Lazio ESPN2, Disney+ Premium
  • 13:45 Milan vs Fiorentina ESPN2, Disney+ Premium

Alemania - Bundesliga

  • 8:30 Freiburg vs Eintracht Frankfurt Disney+ Premium
  • 10:30 St. Pauli vs Hoffenheim Disney+ Premium

Francia - Ligue 1

  • 8:00 Lens vs Paris Disney+ Premium
  • 10:15 Toulouse vs Metz Disney+ Premium
  • 10:15 Rennes vs Auxerre Disney+ Premium
  • 10:15 Lorient vs Brest Disney+ Premium
  • 13:45 Nantes vs Lille ESPN 3, Disney+ Premium

Copa Mundial Sub-20 de la FIFA

  • 18:00 Argentina Sub-20 vs Marruecos Sub-20 DIRECTV, DGO

Argentina - Liga Profesional

  • 13:00 Estudiantes vs Gimnasia La Plata TNT Sports, Max
  • 13:00 Sarmiento vs Vélez Sarsfield ESPN Premium, Disney Plus
  • 16:00 Rosario Central vs Platense TNT Sports, Max
  • 16:00 San Martín San Juan vs Independiente ESPN Premium, Disney Plus

Brasil - Brasileirão

  • 14:00 Flamengo vs Palmeiras Zapping
  • 16:30 Internacional vs Sport Recife Zapping
  • 16:30 Mirassol vs São Paulo Zapping
  • 16:30 Ceará vs Botafogo Zapping
  • 18:30 Bahia vs Grêmio Zapping

Chile - Primera División de Chile

  • 10:30 Coquimbo Unido vs Colo-Colo TNT Sports
  • 13:00 Everton vs Universidad Católica TNT Sports

Colombia - Categoría Primera A

  • 16:10 Llaneros vs Once Caldas RCN Nuestra Tele, Win Sports

Ecuador - Serie A de Ecuador

  • 13:00 Manta vs Técnico Universitario Canal del Futbol, Zapping
  • 15:30 Aucas vs Emelec Canal del Futbol, Zapping
  • 18:00 Libertad vs Universidad Católica Canal del Futbol, Zapping

