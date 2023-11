¿Cómo y dónde ver fútbol en vivo? La actividad en el deporte rey no se detiene y por ello en El Comercio te mostramos la programación completa, con horarios y canales de transmisión, de todos los partidos de hoy, domingo 19 de noviembre del 2023. Además, puedes seguir en tiempo real los distintos resultados de la jornada futbolística.

Europa - Eliminatorias para la Euro

9:00 | Hungría vs Montenegro vía Star+, Star+, DAZN Germany, RAI 1, Sport TV2,

9:00 | Serbia vs Bulgaria vía Star+, ESPN

12:00 | Bélgica vs Azerbaiyán vía Star+, ESPN ,

12:00 | Suecia vs Estonia vía Star+, ESPN

14:45 | España vs Georgia vía Star+, ESPN

14:45 | Escocia vs Noruega vía Star+

14:45 | Portugal vs Islandia vía Star+, ESPN

14:45 | Bosnia-Herzegovina vs Eslovaquia vía Star+

14:45 | Liechtenstein vs Luxemburgo vía Star+,

Norteamérica - Liga de Naciones CONCACAF

14:00 | Guadalupe vs St. Kitts and Nevis vía Facebook Live, YouTube, Concacaf Official App

14:00 | St. Lucia vs Sint Maarten vía Facebook Live, YouTube, Concacaf Official App

Clasificación para la Copa Mundial

8:00 | Zimbabue vs Nigeria

8:00 | Burundi vs Gabón

8:00 | Mozambique vs Argelia

11:00 | Sierra Leona vs Egipto

11:00 | Sudán vs RD del Congo

Bolivia - Liga de Futbol

14:00 | Libertad Gran Mamoré vs Oriente Petrolero

16:30 | Wilstermann vs Guabirá

18:30 | Independiente Petrolero vs Atlético Palmaflor

Colombia - Primera A

16:00 | Millonarios vs América de Cali vía RCN Nuestra Tele, Win Sports+, Win Sports

18:30 | Medellín vs Atlético Nacional vía RCN Nuestra Tele, Win Sports

Copa Perú

11:00 | Diablos Rojos Juliaca vs Juan Pablo II College

15:00 | Defensor Porvenir vs San Marcos

Uruguay - Primera División

8:00 | Liverpool vs Racing vía Star+

14:30 | Danubio vs Peñarol vía GolTV Latinoamerica, Star+

17:00 | Deportivo Maldonado vs La Luz vía GolTV Latinoamerica, Star+

19:30 | Wanderers vs River Plate vía GolTV

