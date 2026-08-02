Por Redacción EC

Partidos de hoy, domingo 2 de agosto de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, domingo 2 de agosto del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 11:00 Sporting Cristal vs Juan Pablo II College Liga 1 Max, Fanatiz
  • 13:15 ADT vs Deportivo Garcilaso Liga 1 Max, Fanatiz
  • 15:30 Deportivo Moquegua vs Melgar Liga 1 Max, Fanatiz
  • 18:30Cienciano vs Universitario Liga 1 Max, Fanatiz

Argentina - Liga Profesional

  • 12:30 Deportivo Riestra vs Barracas Central TyC Sports Internacional, Fanatiz International, ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina, Fanatiz
  • 12:30 Aldosivi vs Gimnasia La Plata Fanatiz International, TNT Sports Argentina, Max Argentina, Fanatiz, fuboTV
  • 15:00 Newell’s Old Boys vs Boca Juniors ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, Fanatiz International, TNT Sports Argentina, Disney+ Premium Argentina
  • 17:15 River Plate vs Rosario Central ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, Fanatiz International, ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina

Chile - Primera División

  • 11:30 Deportes Concepción vs Universidad Católica max chile, TNT SPORTS Premium
  • 14:00 La Serena vs O’Higgins max chile, TNT SPORTS Premium
  • 16:30 Universidad Chile vs Huachipato max chile, TNT SPORTS Premium

Colombia - Categoría Primera A

  • 15:45 Jaguares de Córdoba vs Atlético Nacional Win+ Futbol, Win Play, Sporttv, Fanatiz, Fanatiz Canada
  • 17:45 América de Cali vs Boyacá Chicó RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play, Sporttv, Fanatiz
  • 20:00 Santa Fe vs Once Caldas RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play

Ecuador - Serie A

  • 13:00Independiente del Valle vs Deportivo Cuenca Ecuavisa Ecuador, Zapping
  • 15:30 Macará vs Guayaquil City Zapping
  • 18:10 Leones del Norte vs Barcelona Zapping

Liga MX - México

  • 18:00 América vs Santos Laguna Zapping, IT tv Plus, Claro TV+, SportyNet, Sky+
  • 20:05 Toluca vs Necaxa TUDN, Univision, Canal 5 Televisa
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