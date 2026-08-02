Partidos de hoy, domingo 2 de agosto de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, domingo 2 de agosto del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 11:00 Sporting Cristal vs Juan Pablo II College Liga 1 Max, Fanatiz
- 13:15 ADT vs Deportivo Garcilaso Liga 1 Max, Fanatiz
- 15:30 Deportivo Moquegua vs Melgar Liga 1 Max, Fanatiz
- 18:30Cienciano vs Universitario Liga 1 Max, Fanatiz
Argentina - Liga Profesional
- 12:30 Deportivo Riestra vs Barracas Central TyC Sports Internacional, Fanatiz International, ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina, Fanatiz
- 12:30 Aldosivi vs Gimnasia La Plata Fanatiz International, TNT Sports Argentina, Max Argentina, Fanatiz, fuboTV
- 15:00 Newell’s Old Boys vs Boca Juniors ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, Fanatiz International, TNT Sports Argentina, Disney+ Premium Argentina
- 17:15 River Plate vs Rosario Central ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, Fanatiz International, ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina
Chile - Primera División
- 11:30 Deportes Concepción vs Universidad Católica max chile, TNT SPORTS Premium
- 14:00 La Serena vs O’Higgins max chile, TNT SPORTS Premium
- 16:30 Universidad Chile vs Huachipato max chile, TNT SPORTS Premium
Colombia - Categoría Primera A
- 15:45 Jaguares de Córdoba vs Atlético Nacional Win+ Futbol, Win Play, Sporttv, Fanatiz, Fanatiz Canada
- 17:45 América de Cali vs Boyacá Chicó RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play, Sporttv, Fanatiz
- 20:00 Santa Fe vs Once Caldas RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play
Ecuador - Serie A
- 13:00Independiente del Valle vs Deportivo Cuenca Ecuavisa Ecuador, Zapping
- 15:30 Macará vs Guayaquil City Zapping
- 18:10 Leones del Norte vs Barcelona Zapping
Liga MX - México
- 18:00 América vs Santos Laguna Zapping, IT tv Plus, Claro TV+, SportyNet, Sky+
- 20:05 Toluca vs Necaxa TUDN, Univision, Canal 5 Televisa