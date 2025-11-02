Redacción EC
Redacción EC

Partidos de hoy, domingo 2 de noviembre de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, domingo 2 de noviembre EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 13:00 Alianza Universidad vs Cusco Liga 1 Max
  • 15:30 Atlético Grau vs Alianza Atlético Liga 1 Max
  • 18:00 Sport Boys vs UTC Cajamarca GOLPERU
  • 18:00 Cienciano vs Juan Pablo II College Liga 1 Max

Inglaterra - Premier League

  • 9:00 West Ham United vs Newcastle United ESPN, Disney Plus
  • 11:30 Manchester City vs AFC Bournemouth ESPN, Disney Plus

España - LaLiga

  • 8:00 Levante vs Celta de Vigo ESPN3, Disney+ Premium
  • 10:15 Deportivo Alavés vs Espanyol DIRECTV, DGO
  • 12:30 Barcelona vs Elche ESPN, Disney+ Premium
  • 15:00 Real Betis vs Mallorca DIRECTV, DGO

Italia - Serie A

  • 6:30 Hellas Verona vs Internazionale ESPN, Disney+ Premium
  • 9:00 Fiorentina vs Lecce Disney+ Premium
  • 9:00 Torino vs Pisa Disney+ Premium
  • 12:00 Parma vs Bologna Disney+ Premium
  • 14:45 Milan vs Roma ESPN, Disney Plus

Alemania - Bundesliga

  • 9:30 Köln vs Hamburger SV Disney+ Premium
  • 11:30 Wolfsburg vs Hoffenheim Disney+ Premium

Francia - Ligue 1

  • 9:00 Rennes vs Strasbourg Disney+ Premium
  • 11:15 Lens vs Lorient Disney+ Premium
  • 11:15 Lille vs Angers SCO Disney+ Premium
  • 11:15 Toulouse vs Le Havre Disney+ Premium
  • 11:15 Nantes vs Metz Disney+ Premium
  • 14:45 Brest vs Olympique Lyonnais Disney+ Premium

Portugal - Primeira Liga

  • 10:30 AVS vs Tondela
  • 13:00 Arouca vs Moreirense
  • 15:30 Porto vs Sporting Braga

Argentina - Liga Profesional

  • 14:00 Estudiantes vs Boca Juniors TNT Sports Argentina
  • 16:30 Godoy Cruz vs San Martín San Juan TNT Sports Argentina, inter, Max Argentina
  • 18:30 River Plate vs Gimnasia La Plata ESPN Premium

Bolivia - Primera División

  • 14:00 ABB vs The Strongest Futbol Canal
  • 16:15 Real Tomayapo vs Wilstermann Futbol Canal

Brasil - Brasileirão

  • 14:00 Ceará vs Fluminense Fanatiz
  • 14:00 Bahia vs RB Bragantino Fanatiz
  • 14:00 Corinthians vs Gremio Fanatiz
  • 16:30 Juventude vs Palmeiras Fanatiz
  • 16:30 Internacional vs Atlético Mineiro Fanatiz
  • 18:30 Vasco da Gama vs São Paulo Fanatiz

Chile - Primera División

  • 10:30 Huachipato vs Universidad Chile TNT Sports
  • 15:30 Coquimbo Unido vs Unión La Calera TNT Sports
  • 15:30 Universidad Católica vs O’Higgins TNT Sports
  • 18:30 Everton vs Unión Española TNT Sports

Colombia - Categoría Primera A

  • 15:00 Atlético Bucaramanga vs La Equidad RCN, Win Sports
  • 17:15 Atlético Nacional vs Rionegro Águilas RCN, Win Sports
  • 19:30 Fortaleza CEIF vs Junior RCN, Win Sports

Ecuador - Serie A

  • 13:00 Cuniburo vs Manta El Canal del Fútbol
  • 15:30 Macará vs Emelec El Canal del Fútbol
  • 18:00 Universidad Católica vs Barcelona El Canal del Fútbol

Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA

  • 10:30 Francia Sub-17 vs Países Bajos Sub-17 DIRECTV Sports
  • 14:00 México Sub-17 vs Italia Sub-17 DIRECTV Sports

EE. UU./Canadá - Major League Soccer

  • 18:30 Columbus Crew vs Cincinnati MLS Season Pass
  • 20:45 Austin vs Los Angeles FC MLS Season Pass

México - Liga MX

  • 13:00 Pumas UNAM vs Tijuana TUDN, Las Estrellas, Amazon Prime Video
  • 18:00 Querétaro vs Mazatlán TUDN, Caliente TV
  • 20:00 Pachuca vs Guadalajara Fox Sports

VIDEO RECOMENDADO

Real Madrid EN VIVO
Sigue todos los partido de Real Madrid EN DIRECTO por LaLiga, Copa del Rey y Champions League.

TAGS