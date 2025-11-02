Partidos de hoy, domingo 2 de noviembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, domingo 2 de noviembre EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 13:00 Alianza Universidad vs Cusco Liga 1 Max
- 15:30 Atlético Grau vs Alianza Atlético Liga 1 Max
- 18:00 Sport Boys vs UTC Cajamarca GOLPERU
- 18:00 Cienciano vs Juan Pablo II College Liga 1 Max
Inglaterra - Premier League
- 9:00 West Ham United vs Newcastle United ESPN, Disney Plus
- 11:30 Manchester City vs AFC Bournemouth ESPN, Disney Plus
España - LaLiga
- 8:00 Levante vs Celta de Vigo ESPN3, Disney+ Premium
- 10:15 Deportivo Alavés vs Espanyol DIRECTV, DGO
- 12:30 Barcelona vs Elche ESPN, Disney+ Premium
- 15:00 Real Betis vs Mallorca DIRECTV, DGO
Italia - Serie A
- 6:30 Hellas Verona vs Internazionale ESPN, Disney+ Premium
- 9:00 Fiorentina vs Lecce Disney+ Premium
- 9:00 Torino vs Pisa Disney+ Premium
- 12:00 Parma vs Bologna Disney+ Premium
- 14:45 Milan vs Roma ESPN, Disney Plus
Alemania - Bundesliga
- 9:30 Köln vs Hamburger SV Disney+ Premium
- 11:30 Wolfsburg vs Hoffenheim Disney+ Premium
Francia - Ligue 1
- 9:00 Rennes vs Strasbourg Disney+ Premium
- 11:15 Lens vs Lorient Disney+ Premium
- 11:15 Lille vs Angers SCO Disney+ Premium
- 11:15 Toulouse vs Le Havre Disney+ Premium
- 11:15 Nantes vs Metz Disney+ Premium
- 14:45 Brest vs Olympique Lyonnais Disney+ Premium
Portugal - Primeira Liga
- 10:30 AVS vs Tondela
- 13:00 Arouca vs Moreirense
- 15:30 Porto vs Sporting Braga
Argentina - Liga Profesional
- 14:00 Estudiantes vs Boca Juniors TNT Sports Argentina
- 16:30 Godoy Cruz vs San Martín San Juan TNT Sports Argentina, inter, Max Argentina
- 18:30 River Plate vs Gimnasia La Plata ESPN Premium
Bolivia - Primera División
- 14:00 ABB vs The Strongest Futbol Canal
- 16:15 Real Tomayapo vs Wilstermann Futbol Canal
Brasil - Brasileirão
- 14:00 Ceará vs Fluminense Fanatiz
- 14:00 Bahia vs RB Bragantino Fanatiz
- 14:00 Corinthians vs Gremio Fanatiz
- 16:30 Juventude vs Palmeiras Fanatiz
- 16:30 Internacional vs Atlético Mineiro Fanatiz
- 18:30 Vasco da Gama vs São Paulo Fanatiz
Chile - Primera División
- 10:30 Huachipato vs Universidad Chile TNT Sports
- 15:30 Coquimbo Unido vs Unión La Calera TNT Sports
- 15:30 Universidad Católica vs O’Higgins TNT Sports
- 18:30 Everton vs Unión Española TNT Sports
Colombia - Categoría Primera A
- 15:00 Atlético Bucaramanga vs La Equidad RCN, Win Sports
- 17:15 Atlético Nacional vs Rionegro Águilas RCN, Win Sports
- 19:30 Fortaleza CEIF vs Junior RCN, Win Sports
Ecuador - Serie A
- 13:00 Cuniburo vs Manta El Canal del Fútbol
- 15:30 Macará vs Emelec El Canal del Fútbol
- 18:00 Universidad Católica vs Barcelona El Canal del Fútbol
Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA
- 10:30 Francia Sub-17 vs Países Bajos Sub-17 DIRECTV Sports
- 14:00 México Sub-17 vs Italia Sub-17 DIRECTV Sports
EE. UU./Canadá - Major League Soccer
- 18:30 Columbus Crew vs Cincinnati MLS Season Pass
- 20:45 Austin vs Los Angeles FC MLS Season Pass
México - Liga MX
- 13:00 Pumas UNAM vs Tijuana TUDN, Las Estrellas, Amazon Prime Video
- 18:00 Querétaro vs Mazatlán TUDN, Caliente TV
- 20:00 Pachuca vs Guadalajara Fox Sports