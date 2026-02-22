Partidos de hoy, domingo 22 de febrero del 2026: horarios, canales TV y dónde ver fútbol en vivo

Partidos de hoy, domingo 22 de febrero de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, domingo 22 de febrero del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 11:00 ADT vs UTC Cajamarca Movistar Deportes, Liga 1 Max
- 13:15 Los Chankas vs Sport Huancayo Movistar Deportes, Liga 1 Max
- 15:30 Atlético Grau vs Juan Pablo II College Movistar Deportes, Liga 1 Max,
- 18:30 Cusco vs Comerciantes Unidos Movistar Deportes, Liga 1 Max
Inglaterra - Premier League
- 9:00 Sunderland vs Fulham Disney+ Premium
- 9:00 Nottingham Forest vs Liverpool ESPN, Disney+ Premium
- 9:00 Crystal Palace vs Wolverhampton Disney+ Premium
- 11:30 Tottenham vs Arsenal ESPN, Disney+ Premium
España - LaLiga
- 8:00 Getafe vs Sevilla DIRECTV Sports, DGO
- 10:15 Barcelona vs Levante ESPN2, Disney+ Premium
- 12:30 Celta de Vigo vs Mallorca DIRECTV Sports, DGO
- 15:00 Villarreal vs Valencia DIRECTV Sports, DGO
Italia - Serie A
- 6:30 Genoa vs Torino ESPN, Disney+ Premium
- 9:00 Atalanta vs Napoli ESPN3, Disney+ Premium
- 12:00 Milan vs Parma ESPN3, Disney+ Premium
- 14:45 Roma vs Cremonese Disney+ Premium
Alemania - Bundesliga
- 9:30 Freiburg vs Borussia M’gladbach Disney+ Premium
- 11:30 St. Pauli vs Werder Bremen Disney+ Premium
- 13:30 Heidenheim vs Stuttgart ESPN2, Disney+ Premium
Francia - Ligue 1
- 9:00 Auxerre vs Rennes Disney+ Premium
- 11:15 Angers SCO vs Lille Disney+ Premium
- 11:15 Nantes vs Le Havre Disney+ Premium
- 11:15 Nice vs Lorient Disney+ Premium
- 14:45 Strasbourg vs Olympique Lyonnais Disney+ Premium
Portugal - Primeira Liga
- 13:00 Estoril vs Gil Vicente Disney+ Premium
- 15:30 Porto vs Rio Avem Disney+ Premium
Argentina - Liga Profesional
- 15:15 San Lorenzo vs Estudiantes Río Cuarto Disney+ Premium , TNT Sports
- 17:15 Vélez Sarsfield vs River Plate ESPN, Disney+ Premium
- 19:30 Unión Santa Fe vs Aldosivi TNT Sports
Chile - Primera División
- 10:00 La Serena vs Univ. Concepción max chile, TNT Sports
- 16:00 Audax Italiano vs Everton max chile, TNT Sports
- 18:30 Universidad Chile vs Deportes Limache max chile, TNT Sports
Colombia - Categoría Primera A
- 16:00 Santa Fe vs Junior RCN, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
- 18:10 Boyacá Chicó vs Rionegro Águilas RCN, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
- 20:30 América de Cali vs Jaguares de Córdoba RCN, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
Ecuador - Serie A
- 13:00 Macará vs Leones del Norte Zapping
- 15:30 Delfin vs Deportivo Cuenca Zapping
- 18:00 Independiente del Valle vs Guayaquil City Teleamazonas, Zapping
Paraguay - Primera División
- 18:00 Sportivo Luqueño vs Guaraní DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz
Uruguay - Primera División
- 7:45 Wanderers vs Torque Disney+ Premium
- 15:00 Juventud vs Central Español Disney+ Premium
- 18:30 Peñarol vs Deportivo Maldonado Disney+ Premium
Venezuela - Primera División
- 14:30 Trujillanos vs Portuguesa
- 16:30 Caracas vs UCV
- 18:30 Monagas vs Deportivo Táchira
Sudamérica - Sudamericano Sub-20 Femenino
- 16:00 Venezuela Sub-20 vs Ecuador Sub-20 DIRECTV Sports, DGO
- 18:00 Brasil Sub-20 vs Argentina Sub-20 DIRECTV Sports, DGO
- 20:00 Paraguay Sub-20 vs Colombia Sub-20 DIRECTV Sports, DGO
Países Bajos - Eredivisie
- 6:15 Twente vs Groningen ESPN 2
- 8:30 Go Ahead Eagles vs Heracles ESPN 3
- 8:30 Utrecht vs PEC Zwolle ESPN
- 10:45 AZ vs Sparta Rotterdam Disney+ Premium
- 14:00 Feyenoord vs Telstar Disney+ Premium Chile
EE. UU./Canadá - Major League Soccer
- 19:00 LA Galaxy vs New York City MLS Season Pass
- 21:15 Seattle Sounders FC vs Colorado Rapids MLS Season Pass