Partidos de hoy, domingo 22 de febrero del 2026: horarios, canales TV y dónde ver fútbol en vivo

Por Redacción EC

Partidos de hoy, domingo 22 de febrero de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, domingo 22 de febrero del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 11:00 ADT vs UTC Cajamarca Movistar Deportes, Liga 1 Max
  • 13:15 Los Chankas vs Sport Huancayo Movistar Deportes, Liga 1 Max
  • 15:30 Atlético Grau vs Juan Pablo II College Movistar Deportes, Liga 1 Max,
  • 18:30 Cusco vs Comerciantes Unidos Movistar Deportes, Liga 1 Max

Inglaterra - Premier League

  • 9:00 Sunderland vs Fulham Disney+ Premium
  • 9:00 Nottingham Forest vs Liverpool ESPN, Disney+ Premium
  • 9:00 Crystal Palace vs Wolverhampton Disney+ Premium
  • 11:30 Tottenham vs Arsenal ESPN, Disney+ Premium

España - LaLiga

  • 8:00 Getafe vs Sevilla DIRECTV Sports, DGO
  • 10:15 Barcelona vs Levante ESPN2, Disney+ Premium
  • 12:30 Celta de Vigo vs Mallorca DIRECTV Sports, DGO
  • 15:00 Villarreal vs Valencia DIRECTV Sports, DGO

Italia - Serie A

  • 6:30 Genoa vs Torino ESPN, Disney+ Premium
  • 9:00 Atalanta vs Napoli ESPN3, Disney+ Premium
  • 12:00 Milan vs Parma ESPN3, Disney+ Premium
  • 14:45 Roma vs Cremonese Disney+ Premium

Alemania - Bundesliga

  • 9:30 Freiburg vs Borussia M’gladbach Disney+ Premium
  • 11:30 St. Pauli vs Werder Bremen Disney+ Premium
  • 13:30 Heidenheim vs Stuttgart ESPN2, Disney+ Premium

Francia - Ligue 1

  • 9:00 Auxerre vs Rennes Disney+ Premium
  • 11:15 Angers SCO vs Lille Disney+ Premium
  • 11:15 Nantes vs Le Havre Disney+ Premium
  • 11:15 Nice vs Lorient Disney+ Premium
  • 14:45 Strasbourg vs Olympique Lyonnais Disney+ Premium

Portugal - Primeira Liga

  • 13:00 Estoril vs Gil Vicente Disney+ Premium
  • 15:30 Porto vs Rio Avem Disney+ Premium

Argentina - Liga Profesional

  • 15:15 San Lorenzo vs Estudiantes Río Cuarto Disney+ Premium , TNT Sports
  • 17:15 Vélez Sarsfield vs River Plate ESPN, Disney+ Premium
  • 19:30 Unión Santa Fe vs Aldosivi TNT Sports

Chile - Primera División

  • 10:00 La Serena vs Univ. Concepción max chile, TNT Sports
  • 16:00 Audax Italiano vs Everton max chile, TNT Sports
  • 18:30 Universidad Chile vs Deportes Limache max chile, TNT Sports

Colombia - Categoría Primera A

  • 16:00 Santa Fe vs Junior RCN, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
  • 18:10 Boyacá Chicó vs Rionegro Águilas RCN, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
  • 20:30 América de Cali vs Jaguares de Córdoba RCN, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play

Ecuador - Serie A

  • 13:00 Macará vs Leones del Norte Zapping
  • 15:30 Delfin vs Deportivo Cuenca Zapping
  • 18:00 Independiente del Valle vs Guayaquil City Teleamazonas, Zapping

Paraguay - Primera División

  • 18:00 Sportivo Luqueño vs Guaraní DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz

Uruguay - Primera División

  • 7:45 Wanderers vs Torque Disney+ Premium
  • 15:00 Juventud vs Central Español Disney+ Premium
  • 18:30 Peñarol vs Deportivo Maldonado Disney+ Premium

Venezuela - Primera División

  • 14:30 Trujillanos vs Portuguesa
  • 16:30 Caracas vs UCV
  • 18:30 Monagas vs Deportivo Táchira

Sudamérica - Sudamericano Sub-20 Femenino

  • 16:00 Venezuela Sub-20 vs Ecuador Sub-20 DIRECTV Sports, DGO
  • 18:00 Brasil Sub-20 vs Argentina Sub-20 DIRECTV Sports, DGO
  • 20:00 Paraguay Sub-20 vs Colombia Sub-20 DIRECTV Sports, DGO

Países Bajos - Eredivisie

  • 6:15 Twente vs Groningen ESPN 2
  • 8:30 Go Ahead Eagles vs Heracles ESPN 3
  • 8:30 Utrecht vs PEC Zwolle ESPN
  • 10:45 AZ vs Sparta Rotterdam Disney+ Premium
  • 14:00 Feyenoord vs Telstar Disney+ Premium Chile

EE. UU./Canadá - Major League Soccer

  • 19:00 LA Galaxy vs New York City MLS Season Pass
  • 21:15 Seattle Sounders FC vs Colorado Rapids MLS Season Pass

VIDEO RECOMENDADO
Real Madrid EN VIVO
Sigue todos los partido de Real Madrid EN DIRECTO por LaLiga, Copa del Rey y Champions League.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Partidos de hoy, domingo 22 de febrero del 2026: horarios, canales TV y dónde ver fútbol en vivo
Fútbol mundial

Partidos de hoy, domingo 22 de febrero del 2026: horarios, canales TV y dónde ver fútbol en vivo

Al Nassr vs Al Hazm (4-0): resumen y goles del partido por Saudí Pro League | VIDEO
Fútbol mundial

Al Nassr vs Al Hazm (4-0): resumen y goles del partido por Saudí Pro League | VIDEO

VER, Inter Miami vs Los Ángeles FC EN VIVO GRATIS con Lionel Messi: transmisión del partido por la MLS
Fútbol mundial

VER, Inter Miami vs Los Ángeles FC EN VIVO GRATIS con Lionel Messi: transmisión del partido por la MLS

VER, Saprissa-Alajuelense EN VIVO por TDMAX y FUTV: transmisión del partido
Fútbol mundial

VER, Saprissa-Alajuelense EN VIVO por TDMAX y FUTV: transmisión del partido