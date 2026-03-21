Partidos de hoy, domingo 22 de marzo de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Perú - Liga 1

  • 13:00 UTC Cajamarca vs Alianza Atlético Movistar Play, Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz
  • 15:30 Atlético Grau vs Deportivo Garcilaso Movistar Play, Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz
  • 18:00 Sport Boys vs Sport Huancayo Movistar Play, Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz

Inglaterra - Premier League

  • 7:00 Newcastle United vs Sunderland ESPN, Disney+ Premium
  • 9:15 Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest Disney+ Premium
  • 9:15 Aston Villa vs West Ham United ESPN, Disney+ Premium

España - LaLiga

  • 8:00 Barcelona vs Rayo Vallecano DIRECTV Sports, DGO
  • 10:15 Celta de Vigo vs Deportivo Alavés ESPN 4, Disney+ Premium
  • 12:30 Athletic Club vs Real Betis DIRECTV Sports, DGO
  • 15:00 Real Madrid vs Atlético Madrid ESPN, Disney+ Premium

Italia - Serie A

  • 6:30 Como vs Pisa ESPN2, Disney+ Premium
  • 9:00 Atalanta vs Verona Disney+ Premium
  • 9:00 Bologna vs Lazio Disney+ Premium
  • 12:00 Roma vs Lecce ESPN2, Disney+ Premium
  • 14:45 Fiorentina vs Inter ESPN2, Disney+ Premium

Alemania - Bundesliga

  • 9:30 Mainz 05 vs Eintracht Frankfurt ESPN, Disney+ Premium
  • 11:30 St. Pauli vs Freiburg Disney+ Premium
  • 13:30 Augsburg vs Stuttgart Disney+ Premium

Francia - Ligue 1

  • 9:00 Olympique Lyon vs Monaco Disney+ Premium
  • 11:15 Rennes vs Metz Disney+ Premium
  • 11:15 Olympique Marsella vs Lille Disney+ Premium
  • 11:15 Paris vs Le Havre Disney+ Premium
  • 14:45 Nantes vs Strasbourg Disney+ Premium

Portugal - Primeira Liga

  • 10:30 Estoril vs Rio Ave Sport TV
  • 13:00 Alverca vs Sporting CP Claro TV+, Sky+
  • 15:30 Sporting Braga vs Porto Zapping, Claro TV+

Inglaterra - EFL Cup

  • 11:30 Arsenal vs Manchester City Disney+ Premium

Argentina - Liga Profesional

  • 13:30 Sarmiento vs Aldosivi TyC Sports, ESPN Premium, Disney+ Premium
  • 15:45 Estudiantes Río Cuarto vs River Plate Disney+ Premium, TNT Sports
  • 18:00 Boca Juniors vs Instituto ESPN, Disney+ Premium, Fanatiz
  • 20:15 Independiente Rivadavia vs Rosario Central Fanatiz, ESPN Premium, Disney+ Premium
  • 20:15 Argentinos Juniors vs Platense TyC Sports, Fanatiz, TNT Sports

Brasil - Brasileirão

  • 14:00 Remo vs Bahia Fanatiz, Globoplay, Canal del Futbol
  • 14:00 Cruzeiro vs Santos Fanatiz, Premiere, Globoplay
  • 14:00 Athletico-PR vs Coritiba Fanatiz, Premiere, Globoplay
  • 14:00 Vasco da Gama vs Gremio Fanatiz, Premiere, Globoplay
  • 16:30 Vitória vs Mirassol Fanatiz, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol
  • 16:30 Internacional vs Chapecoense Fanatiz, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol
  • 18:30 Corinthians vs Flamengo Fanatiz, Premiere, Globoplay

Colombia - Categoría Primera A

  • 16:00 Alianza vs Deportivo Cali RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play

Ecuador - Serie A

  • 13:00 Técnico Universitario vs Independiente del Valle Zapping
  • 15:30 Barcelona vs Universidad Católica Zapping
  • 18:30 Mushuc Runa vs Emelec Zapping

Paraguay - Primera División

  • 16:30 Sportivo San Lorenzo vs Nacional Asunción DIRECTV Sports, Tigo Sports
  • 18:30 Sportivo Luqueño vs 2 de Mayo DIRECTV Sports, Tigo Sports

Uruguay - Primera División

  • 8:00 Juventud vs Albion Disney+ Premium
  • 14:00 Progreso vs Boston River Disney+ Premium

Venezuela - Primera División

  • 15:30 Trujillanos vs Zamora
  • 16:30 Deportivo Táchira vs Estudiantes Mérida
  • 17:30 Portuguesa vs Rayo Zuliano
  • 18:30 Monagas vs Caracas

Países Bajos - Eredivisie

  • 6:15 NEC vs Heerenveen Disney+ Premium
  • 8:30 Utrecht vs Go Ahead Eagles ESPN
  • 8:30 Feyenoord vs Ajax Disney+ Premium
  • 10:45 Telstar vs PSV Disney+ Premium
  • 10:45 Groningen vs AZ Disney+ Premium

EE. UU./Canadá - Major League Soccer

  • 12:00 Cincinnati vs CF Montreal MLS Season Pass
  • 12:00 New York City vs Inter Miami MLS Season Pass
  • 13:30 Minnesota United vs Seattle Sounders FC MLS Season Pass
  • 15:45 Portland Timbers vs LA Galaxy MLS Season Pass
  • 18:00 San Diego vs Real Salt Lake MLS Season Pass
