Partidos de hoy, domingo 22 de noviembre del 2026 EN VIVO: sigue la programación completa de los partidos del día para que no te pierdas ni un solo detalle. A continuación te dejamos todos los horarios de los partidos, en qué canales lo transmiten y dónde verlos ONLINE por streaming desde cualquier dispositivo.
Partidos de hoy, domingo 22 de noviembre del 2026 EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver ONLINE
Perú - Liga 1
- 15:00 Sporting Cristal vs Cienciano Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max, Fanatiz
- 15:00 Sport Huancayo vs Universitario Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max, Fanatiz
Inglaterra - Premier League
- 9:00 Hull City vs Brighton & Hove Albion ESPN, Disney+ Premium
- 11:30 Liverpool vs Manchester United ESPN, Disney+ Premium
España - LaLiga
- 8:00 Barcelona vs Villarreal DIRECTV Sports, DGO
- 10:15 Racing Santander vs Real Sociedad ESPN2, Disney+ Premium
- 12:30 Osasuna vs Málaga ESPN2, Disney+ Premium
- 15:00 Getafe vs Atlético Madrid ESPN, Disney+ Premium
Italia - Serie A
- 6:30 Juventus vs Venezia ESPN, Disney+ Premium
- 9:00 Bologna vs Udinese Disney+ Premium
- 9:00 Sassuolo vs Genoa ESPN 4, Disney+ Premium
- 12:00 Milan vs Frosinone Disney+ Premium
- 14:45 Atalanta vs Internazionale ESPN2, Disney+ Premium
Alemania - Bundesliga
- 9:30 Augsburg vs Mainz 05 Disney+ Premium, ESPN 5
- 11:30 Werder Bremen vs Hamburger SV Disney+ Premium
Francia - Ligue 1
- 9:00 Paris vs Angers SCO Disney+ Premium
- 11:15 Lorient vs Rennes Disney+ Premium
- 14:45 Olympique Marseille vs Le Mans Disney+ Premium
Portugal - Copa de Portugal
- 6:00 Sanjoanense vs Académica Canal 11
- 9:00 Gil Vicente vs Olhanense Canal 11
- 9:00 Vianense vs Rio Ave
- 9:00 Vitória de Sernache vs Lusitania FC Lourosa
- 10:00 Farense vs Fátima
- 13:00 Estrela vs Portimonense Sport TV
- 14:30 União de Leiria vs Leça Canal 11
- 15:45 Torreense vs Benfica UOL Play, Sport TV1
Argentina - Liga Profesional
- 14:00 Rosario Central vs Gimnasia Mendoza TyC Sports, Fanatiz, ESPN Premium, Win Play, Disney+ Premium
- 17:00 River Plate vs Lanús ESPN, Disney+ Premium, Fanatiz, TNT Sports
- 20:00 Instituto vs Huracán TyC Sports, Fanatiz, ESPN Premium, Win Play, Disney+ Premium
Bolivia - Primera División
- 14:00 Real Potosí vs Bolívar Entel Gol
- 16:15 The Strongest vs Blooming Entel Gol
- 18:30 San Antonio Bulo Bulo vs Always Ready Entel Gol
Brasil - Brasileirão
- 14:00 Athletico-PR vs Remo Fanatiz, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol
- 16:30 Fluminense vs Mirassol Fanatiz, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol, CazéTV
- 17:30 RB Bragantino vs Vasco da Gama Fanatiz, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol, Canal 11
Chile - Primera División
- 10:00 Huachipato vs Deportes Concepción max chile, TNT SPORTS Premium
- 16:00 Colo-Colo vs Universidad Católica max chile, TNT SPORTS Premium
- 18:30 Deportes Limache vs La Serena max chile, TNT SPORTS Premium
Ecuador - Serie A
- 11:30 Manta vs Delfin Zapping Sports
- 14:00 Orense vs Mushuc Runa Zapping Sports
- 16:30 LDU Quito vs Aucas Zapping Sport
Paraguay - Primera División
- 16:00 Rubio Ñú vs Libertad DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz
- 16:00 Olimpia vs Sportivo Trinidense DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz
Perú - Copa Perú
- 12:00 Viargoca vs Leones De Anccaca
- 15:00 Machete vs Tiro
Venezuela - Primera División
- 16:00 Metropolitanos vs Deportivo La Guaira
- 16:30 Carabobo vs Portuguesa
Copa Mundial Sub-17
- 7:30 Dinamarca Sub-17 vs Australia Sub-17 DIRECTV Sports, DGO
- 7:30 Grecia Sub-17 vs Panamá Sub-17 DIRECTV Sports, DGO
- 8:00 Ecuador Sub-17 vs Uganda Sub-17 DIRECTV Sports, DGO
- 8:30 Francia Sub-17 vs Arabia Saudita Sub-17 DIRECTV Sports, DGO
- 9:30 Corea del Sur Sub-17 vs Nueva Caledonia Sub-17 DIRECTV Sports, DGO
- 10:00 Qatar Sub-17 vs Egipto Sub-17 DIRECTV Sports, DGO
- 10:30 Uruguay Sub-17 vs Haití Sub-17 DIRECTV Sports, DGO
- 10:30 Argentina Sub-17 vs Mozambique Sub-17 DIRECTV Sports, DGO
Países Bajos - Eredivisie
- 6:15 Twente vs Willem II ESPN 2
- 8:30 Sparta Rotterdam vs AZ Disney+ Premium
- 8:30 Ajax vs ADO Den Haag Disney+ Premium
- 10:45 Go Ahead Eagles vs Fortuna Sittard ESPN 2
Turquía - Super Lig
- 5:30 BB Erzurumspor vs Göztepe
- 8:00 Kasımpaşa vs Alanyaspor
- 8:00 Konyaspor vs Beşiktaş Disney+ Premium
- 11:00 Trabzonspor vs Eyüpspor Disney+ Premium
EE. UU./Canadá - Major League Soccer
- 16:00 Nashville SC vs Cincinnati Apple TV
- 16:00 Nashville SC vs TBD Apple TV
- 18:30 Chicago Fire vs Charlotte Apple TV
- 20:30 Vancouver Whitecaps vs TBD Apple TV
- 20:30 Vancouver Whitecaps vs Real Salt Lake Apple TV
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