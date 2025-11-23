Partidos de hoy, domingo 23 de noviembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, domingo 23 de noviembre EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 15:00 Alianza Universidad vs Juan Pablo II College L1 MAX, L1 Play, Fanatiz
- 15:00 Sport Huancayo vs Cusco L1 MAX, L1 Play, Fanatiz
- 15:00 Comerciantes Unidos vs ADT L1 MAX, L1 Play, Fanatiz
- 15:00 Cienciano vs Ayacucho L1 MAX, L1 Play, Fanatiz
- 15:00 Alianza Lima vs UTC Cajamarca L1 MAX, L1 Play, Fanatiz
Inglatera - Premier League
- 9:00 Leeds United vs Aston Villa ESPN, Disney Plus
- 11:30 Arsenal vs Tottenham Hotspur Disney Plus
España - LaLiga
- 8:00 Real Oviedo vs Rayo Vallecano ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile, Bet365, ESPN3 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- 10:15 Real Betis vs Girona DIRECTV Sports Peru, DGO, Bet365, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Sports Chile
- 12:30 Getafe vs Atlético Madrid ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, Bet365, ESPN Argentina, Claro TV+
- 15:00Elche vs Real Madrid DIRECTV
Italia - Serie A
- 6:30 Hellas Verona vs Parma ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, Bet365, ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- 9:00 Cremonese vs Roma Disney+ Premium Chile, Bet365, ESPN4 Brazil, Zapping, Claro TV+
- 12:00 Lazio vs Lecce Disney+ Premium Chile, Bet365, ESPN4 Brazil, Zapping, Claro TV+
- 14:45 Internazionale vs Milan ESPN, Disney Plus
Alemania - Bundesliga
- 9:30 RB Leipzig vs Werder Bremen Disney+ Premium Chile, Bet365, Disney+ Premium Argentina, CazéTV, Disney+ Premium Sur
- 11:30 St. Pauli vs Union Berlin Disney+ Premium Chile, Bet365, Disney+ Premium Argentina, CazéTV, Disney+ Premium Sur
Francia - Ligue 1
- 9:00 Auxerre vs Olympique Lyonnais Disney+ Premium Chile, Bet365, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur, Ligue1+
- 11:15 Toulouse vs Angers SCO Disney+ Premium Chile, Bet365, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur, Ligue1+
- 11:15 Brest vs Metz Disney+ Premium Chile, Bet365, Disney+ Premium Argentina, CazéTV, Disney+ Premium Sur
- 11:15 Nantes vs Lorient Disney+ Premium Chile, Bet365, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur, Ligue1+
- 14:45 Lille vs Paris Disney Plus
Argentina - Liga Profesional de Fútbol
- 15:30 Rosario Central vs Estudiantes TyC Sports Internacional, Bet365, ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina, inter
- 18:00 Boca Juniors vs Talleres Córdoba TNT Sports, ESPN, MAX
Estados Unidos - MLS
- 17:00 Cincinnati vs Inter Miami MLS Season Pass, EA Sports FC, Bet365, SCCN, QQ Sports Live
- 19:45 Philadelphia Union vs New York City MLS Season Pass