Partidos de hoy, domingo 24 de agosto de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, domingo 24 de agosto EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 13:00 ADT vs Melgar Liga 1 Max
- 15:15 Cienciano vs Atlético Grau Liga 1 Max
- 17:30 Universitario vs Alianza Lima GOLPERU
Inglaterra - Premier League
- 8:00 Crystal Palace vs Nottingham Forest Disney+ Premium, ESPN
- 8:00 Everton vs Brighton & Hove Albion Disney+ Premium, ESPN
- 10:30 Fulham vs Manchester United Disney+ Premium, ESPN
España - LaLiga
- 10:00 Osasuna vs Valencia DIRECTV Sports
- 12:30 Villarreal vs Girona DIRECTV Sports
- 12:30 Real Sociedad vs Espanyol ESPN 4, Disney+ Premium
- 14:30 Real Oviedo vs Real Madrid ESPN, Disney+ Premium
Italia - Serie A
- 11:30 Como vs Lazio Disney+ Premium
- 11:30 Cagliari vs Fiorentina Disney+ Premium
- 13:45 Juventus vs Parma Disney+ Premium
- 13:45 Atalanta vs Pisa Disney+ Premium
Alemania - Bundesliga
- 8:30 Mainz 05 vs Köln ESPN2 Colombia, Disney+ Premium
- 10:30 Borussia M’gladbach vs Hamburger SV Disney+ Premium
Francia - Ligue 1
- 8:00 Lorient vs Rennes ESPN 4, Disney+ Premium
- 10:15 Le Havre vs Lens Disney+ Premium
- 10:15 Toulouse vs Brest Disney+ Premium
- 10:15 Strasbourg vs Nantes ESPN 4, Disney+ Premium
- 13:45 Lille vs Monaco Disney+ Premium
Portugal - Primeira Liga
- 9:30 Famalicão vs Gil Vicente
- 12:00 Porto vs Casa Pia GolTV
- 14:30 Sporting Braga vs AVS GolTV
Argentina - Liga Profesional
- 12:00 Unión Santa Fe vs Huracán ESPN Premium, Disney+ Premium
- 14:15 Argentinos Juniors vs Racing Club ESPN Premium, Disney+ Premium
- 16:15 Boca Juniors vs Banfield TNT Sports, MAX, ESPN, Disney+ Premium
Bolivia - Primera División
- 14:00 Blooming vs Universitario de Vinto Futbol Canal
- 16:15 Real Oruro vs Independiente Petrolero Futbol Canal
- 18:30 Wilstermann vs Bolívar Futbol Canal
Brasil - Brasileirão
- 14:00 Vasco da Gama vs Corinthians Fanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping
- 14:00 Bahia vs Santos Fanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping
- 16:30 Juventude vs Botafogo Fanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping
- 16:30 Fortaleza vs Mirassol Fanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping
- 18:30 São Paulo vs Atlético Mineiro Fanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping
Chile - Campeonato Nacional
- 11:30 La Serena vs Huachipato MAX, TNT Sports
- 14:00 Universidad Chile vs Everton MAX, TNT Sports
- 16:30 Deportes Iquique vs Ñublense MAX, TNT Sports
Colombia - Liga Betplay
- 14:00 Once Caldas vs Deportes Tolima RCN, Win Sports
- 16:10 Unión Magdalena vs Alianza RCN, Win Sports
- 18:20 América de Cali vs Atlético Nacional RCN, Win Sports
- 20:30 Atlético Bucaramanga vs Rionegro Águilas RCN, Win Sports
Ecuador - Serie A de Ecuador
- 13:00 El Nacional vs LDU Quito Canal del Futbol, Zapping
- 15:30 Emelec vs Independiente del Valle Canal del Futbol, Zapping
- 18:00 Universidad Católica vs Técnico Universitario Canal del Futbol, Zapping
Paraguay - Primera División de Paraguay
- 14:00 General Caballero JLM vs Olimpia Tigo Sports
- 16:30 Cerro Porteño vs Sportivo Trinidense Tigo Sports
Uruguay - Primera División
- 8:30 Progreso vs Danubio GolTV, Disney+ Premium, VTV+,
- 13:30 Cerro vs Liverpool Disney+ Premium, VTV+,
- 16:00 Peñarol vs River Plate Disney+ Premium, VTV+,
- 18:30 Torque vs Racing Disney+ Premium, VTV+,
EE. UU./Canadá - Major League Soccer
- 15:00 Atlanta United vs Toronto FC MLS Season Pass
- 18:00 Charlotte vs New York RB MLS Season Pass
- 20:15 Seattle Sounders FC vs Sporting KC MLS Season Pass
México - Liga MX
- 18:00 Pumas UNAM vs Puebla Canal 5 Televisa, TUDN
- 20:05 Atlas vs América TUDN, Canal 5, FOX Sports, VIX