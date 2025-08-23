Redacción EC
Redacción EC

Partidos de hoy, domingo 24 de agosto de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, domingo 24 de agosto de 2025: revisa la programación completa del Fútbol En vivo que se juega en el día.
/ Pressinphoto

Partidos de hoy, domingo 24 de agosto EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 13:00 ADT vs Melgar Liga 1 Max
  • 15:15 Cienciano vs Atlético Grau Liga 1 Max
  • 17:30 Universitario vs Alianza Lima GOLPERU

Inglaterra - Premier League

  • 8:00 Crystal Palace vs Nottingham Forest Disney+ Premium, ESPN
  • 8:00 Everton vs Brighton & Hove Albion Disney+ Premium, ESPN
  • 10:30 Fulham vs Manchester United Disney+ Premium, ESPN

España - LaLiga

  • 10:00 Osasuna vs Valencia DIRECTV Sports
  • 12:30 Villarreal vs Girona DIRECTV Sports
  • 12:30 Real Sociedad vs Espanyol ESPN 4, Disney+ Premium
  • 14:30 Real Oviedo vs Real Madrid ESPN, Disney+ Premium

Italia - Serie A

  • 11:30 Como vs Lazio Disney+ Premium
  • 11:30 Cagliari vs Fiorentina Disney+ Premium
  • 13:45 Juventus vs Parma Disney+ Premium
  • 13:45 Atalanta vs Pisa Disney+ Premium

Alemania - Bundesliga

  • 8:30 Mainz 05 vs Köln ESPN2 Colombia, Disney+ Premium
  • 10:30 Borussia M’gladbach vs Hamburger SV Disney+ Premium

Francia - Ligue 1

  • 8:00 Lorient vs Rennes ESPN 4, Disney+ Premium
  • 10:15 Le Havre vs Lens Disney+ Premium
  • 10:15 Toulouse vs Brest Disney+ Premium
  • 10:15 Strasbourg vs Nantes ESPN 4, Disney+ Premium
  • 13:45 Lille vs Monaco Disney+ Premium

Portugal - Primeira Liga

  • 9:30 Famalicão vs Gil Vicente
  • 12:00 Porto vs Casa Pia GolTV
  • 14:30 Sporting Braga vs AVS GolTV

Argentina - Liga Profesional

  • 12:00 Unión Santa Fe vs Huracán ESPN Premium, Disney+ Premium
  • 14:15 Argentinos Juniors vs Racing Club ESPN Premium, Disney+ Premium
  • 16:15 Boca Juniors vs Banfield TNT Sports, MAX, ESPN, Disney+ Premium

Bolivia - Primera División

  • 14:00 Blooming vs Universitario de Vinto Futbol Canal
  • 16:15 Real Oruro vs Independiente Petrolero Futbol Canal
  • 18:30 Wilstermann vs Bolívar Futbol Canal

Brasil - Brasileirão

  • 14:00 Vasco da Gama vs Corinthians Fanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping
  • 14:00 Bahia vs Santos Fanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping
  • 16:30 Juventude vs Botafogo Fanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping
  • 16:30 Fortaleza vs Mirassol Fanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping
  • 18:30 São Paulo vs Atlético Mineiro Fanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping

Chile - Campeonato Nacional

  • 11:30 La Serena vs Huachipato MAX, TNT Sports
  • 14:00 Universidad Chile vs Everton MAX, TNT Sports
  • 16:30 Deportes Iquique vs Ñublense MAX, TNT Sports

Colombia - Liga Betplay

  • 14:00 Once Caldas vs Deportes Tolima RCN, Win Sports
  • 16:10 Unión Magdalena vs Alianza RCN, Win Sports
  • 18:20 América de Cali vs Atlético Nacional RCN, Win Sports
  • 20:30 Atlético Bucaramanga vs Rionegro Águilas RCN, Win Sports

Ecuador - Serie A de Ecuador

  • 13:00 El Nacional vs LDU Quito Canal del Futbol, Zapping
  • 15:30 Emelec vs Independiente del Valle Canal del Futbol, Zapping
  • 18:00 Universidad Católica vs Técnico Universitario Canal del Futbol, Zapping

Paraguay - Primera División de Paraguay

  • 14:00 General Caballero JLM vs Olimpia Tigo Sports
  • 16:30 Cerro Porteño vs Sportivo Trinidense Tigo Sports

Uruguay - Primera División

  • 8:30 Progreso vs Danubio GolTV, Disney+ Premium, VTV+,
  • 13:30 Cerro vs Liverpool Disney+ Premium, VTV+,
  • 16:00 Peñarol vs River Plate Disney+ Premium, VTV+,
  • 18:30 Torque vs Racing Disney+ Premium, VTV+,

EE. UU./Canadá - Major League Soccer

  • 15:00 Atlanta United vs Toronto FC MLS Season Pass
  • 18:00 Charlotte vs New York RB MLS Season Pass
  • 20:15 Seattle Sounders FC vs Sporting KC MLS Season Pass

México - Liga MX

  • 18:00 Pumas UNAM vs Puebla Canal 5 Televisa, TUDN
  • 20:05 Atlas vs América TUDN, Canal 5, FOX Sports, VIX

