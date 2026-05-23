Partidos de hoy domingo 24 de mayo de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Perú - Liga 1

  • 11:00 Sporting Cristal vs ADT Movistar Play, Liga1 Play, Liga 1 Max
  • 13:15 Sport Huancayo vs Cienciano Movistar Play, Liga1 Play, Liga 1 Max
  • 15:30 Alianza Atlético vs FC Cajamarca Movistar Play, Liga1 Play, Liga 1 Max

Inglaterra - Premier League

  • 10:00 Nottingham Forest vs AFC Bournemouth Disney+ Premium
  • 10:00 Crystal Palace vs Arsenal ESPN, Disney+ Premium
  • 10:00 Sunderland vs Chelsea Disney+ Premium
  • 10:00 Tottenham Hotspur vs Everton ESPN3, Disney+ Premium
  • 10:00 Manchester City vs Aston Villa ESPN2, Disney+ Premium
  • 10:00 Liverpool vs Brentford Disney+ Premium
  • 10:00 Fulham vs Newcastle United Disney+ Premium
  • 10:00 West Ham United vs Leeds United Disney+ Premium, ESPN7
  • 10:00 Burnley vs Wolverhampton Wanderers Disney+ Premium
  • 10:00 Brighton & Hove Albion vs Manchester United Disney+ Premium

España - LaLiga

  • 14:00 Villarreal vs Atlético Madrid DIRECTV Sports, DGO

Italia - Serie A

  • 8:00 Parma vs Sassuolo ESPN3, Disney+ Premium
  • 11:00 Napoli vs Udinese Disney+ Premium
  • 13:45 Lecce vs Genoa Disney+ Premium
  • 13:45 Torino vs Juventus ESPN3, Disney+ Premium
  • 13:45 Milan vs Cagliari Disney+ Premium
  • 13:45 Cremonese vs Como Disney+ Premium
  • 13:45 Verona vs Roma Disney+ Premium

Portugal - Copa de Portugal

  • 11:15 Sporting CP vs Torreense FOX Sports 3, Canal del Futbol

Argentina - Liga Profesional

  • 13:30 River Plate vs Belgrano ESPN, Disney+ Premium

Bolivia - Primera División

  • 18:30 Aurora vs Oriente Petrolero Entel TV, Entel Gol

Brasil - Brasileirão

  • 14:00 Cruzeiro vs Chapecoense Fanatiz, Canal del Futbol, Amazon Prime Video
  • 14:00 Remo vs Athletico-PR Fanatiz, Globoplay, Canal del Futbol
  • 16:30 Corinthians vs Atlético Mineiro Fanatiz, Premiere, TV Record
  • 18:30 Vasco da Gama vs RB Bragantino Fanatiz, SporTV, Premiere

Chile - Primera División

  • 11:30 Deportes Concepción vs Huachipato Max, TNT SPORTS Premium
  • 14:00 La Serena vs Deportes Limache Max, TNT SPORTS Premium
  • 17:00 Universidad Católica vs Colo-Colo Max, TNT SPORTS Premium

Ecuador - Serie A

  • 13:00 Técnico Universitario vs Leones del Norte Zapping
  • 15:30 Emelec vs Macará Zapping18:10 Delfin vs Barcelona Zapping

Paraguay - Primera División

  • 15:00 Sportivo Ameliano vs Sportivo Trinidense DIRECTV Sports, Tigo Sports
  • 15:00 Cerro Porteño vs Rubio Ñú DIRECTV Sports, Tigo Sports
  • 15:00 Nacional Asunción vs Libertad Bet365, DIRECTV Sports, Tigo Sports

Perú - Liga 2

  • 13:00 Deportivo Llacuabamba vs Academia Cantolao YouTube
  • 15:30 Carlos Manucci vs Molinos El Pirata YouTube

Uruguay - Primera División

  • 8:00 Cerro vs Central Español Disney+ Premium
  • 13:00 Wanderers vs Deportivo Maldonado Disney+ Premium
  • 16:30 Defensor Sporting vs Peñarol Disney+ Premium

Venezuela - Primera División

  • 16:00 Estudiantes Mérida vs Metropolitanos
  • 16:00 Carabobo vs Deportivo Táchira

Italia - Copa Italia Femenina

  • 11:00 Juventus vs Roma DIRECTV Sports, DGO

Países Bajos - Eredivisie

  • 11:00 Ajax vs Utrecht Disney+ Premium

EE. UU./Canadá - Major League Soccer

  • 16:00 Columbus Crew vs Atlanta United MLS Season Pass
  • 18:00 Inter Miami vs Philadelphia Unión MLS Season Pass
  • 20:00 Los Angeles FC vs Seattle Sounders FC MLS Season Pass

México - Liga MX

  • 20:00 Pumas UNAM vs Cruz Azul Bet365, Zapping

