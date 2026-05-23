Partidos de hoy domingo 24 de mayo de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Perú - Liga 1
- 11:00 Sporting Cristal vs ADT Movistar Play, Liga1 Play, Liga 1 Max
- 13:15 Sport Huancayo vs Cienciano Movistar Play, Liga1 Play, Liga 1 Max
- 15:30 Alianza Atlético vs FC Cajamarca Movistar Play, Liga1 Play, Liga 1 Max
Inglaterra - Premier League
- 10:00 Nottingham Forest vs AFC Bournemouth Disney+ Premium
- 10:00 Crystal Palace vs Arsenal ESPN, Disney+ Premium
- 10:00 Sunderland vs Chelsea Disney+ Premium
- 10:00 Tottenham Hotspur vs Everton ESPN3, Disney+ Premium
- 10:00 Manchester City vs Aston Villa ESPN2, Disney+ Premium
- 10:00 Liverpool vs Brentford Disney+ Premium
- 10:00 Fulham vs Newcastle United Disney+ Premium
- 10:00 West Ham United vs Leeds United Disney+ Premium, ESPN7
- 10:00 Burnley vs Wolverhampton Wanderers Disney+ Premium
- 10:00 Brighton & Hove Albion vs Manchester United Disney+ Premium
España - LaLiga
- 14:00 Villarreal vs Atlético Madrid DIRECTV Sports, DGO
Italia - Serie A
- 8:00 Parma vs Sassuolo ESPN3, Disney+ Premium
- 11:00 Napoli vs Udinese Disney+ Premium
- 13:45 Lecce vs Genoa Disney+ Premium
- 13:45 Torino vs Juventus ESPN3, Disney+ Premium
- 13:45 Milan vs Cagliari Disney+ Premium
- 13:45 Cremonese vs Como Disney+ Premium
- 13:45 Verona vs Roma Disney+ Premium
Portugal - Copa de Portugal
- 11:15 Sporting CP vs Torreense FOX Sports 3, Canal del Futbol
Argentina - Liga Profesional
- 13:30 River Plate vs Belgrano ESPN, Disney+ Premium
Bolivia - Primera División
- 18:30 Aurora vs Oriente Petrolero Entel TV, Entel Gol
Brasil - Brasileirão
- 14:00 Cruzeiro vs Chapecoense Fanatiz, Canal del Futbol, Amazon Prime Video
- 14:00 Remo vs Athletico-PR Fanatiz, Globoplay, Canal del Futbol
- 16:30 Corinthians vs Atlético Mineiro Fanatiz, Premiere, TV Record
- 18:30 Vasco da Gama vs RB Bragantino Fanatiz, SporTV, Premiere
Chile - Primera División
- 11:30 Deportes Concepción vs Huachipato Max, TNT SPORTS Premium
- 14:00 La Serena vs Deportes Limache Max, TNT SPORTS Premium
- 17:00 Universidad Católica vs Colo-Colo Max, TNT SPORTS Premium
Ecuador - Serie A
- 13:00 Técnico Universitario vs Leones del Norte Zapping
- 15:30 Emelec vs Macará Zapping18:10 Delfin vs Barcelona Zapping
Paraguay - Primera División
- 15:00 Sportivo Ameliano vs Sportivo Trinidense DIRECTV Sports, Tigo Sports
- 15:00 Cerro Porteño vs Rubio Ñú DIRECTV Sports, Tigo Sports
- 15:00 Nacional Asunción vs Libertad Bet365, DIRECTV Sports, Tigo Sports
Perú - Liga 2
- 13:00 Deportivo Llacuabamba vs Academia Cantolao YouTube
- 15:30 Carlos Manucci vs Molinos El Pirata YouTube
Uruguay - Primera División
- 8:00 Cerro vs Central Español Disney+ Premium
- 13:00 Wanderers vs Deportivo Maldonado Disney+ Premium
- 16:30 Defensor Sporting vs Peñarol Disney+ Premium
Venezuela - Primera División
- 16:00 Estudiantes Mérida vs Metropolitanos
- 16:00 Carabobo vs Deportivo Táchira
Italia - Copa Italia Femenina
- 11:00 Juventus vs Roma DIRECTV Sports, DGO
Países Bajos - Eredivisie
- 11:00 Ajax vs Utrecht Disney+ Premium
EE. UU./Canadá - Major League Soccer
- 16:00 Columbus Crew vs Atlanta United MLS Season Pass
- 18:00 Inter Miami vs Philadelphia Unión MLS Season Pass
- 20:00 Los Angeles FC vs Seattle Sounders FC MLS Season Pass
México - Liga MX
- 20:00 Pumas UNAM vs Cruz Azul Bet365, Zapping