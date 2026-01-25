Partidos de hoy, domingo 25 de enero de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, domingo 25 de enero EN VIVO: horarios y canales para ver
Inglaterra - Premier League
- 9:00 Crystal Palace vs Chelsea Disney+ Premium
- 9:00 Newcastle United vs Aston Villa Disney+ Premium, ESPN Brazil, Zapping, Claro TV+
- 9:00 Brentford vs Nottingham Forest Disney+ Premium, DAZN
- 11:30 Arsenal vs Manchester United ESPN, Disney+ Premium, Sport 24
España - LaLiga
- 8:00 Atlético Madrid vs Mallorca ESPN, Disney+ Premium
- 10:15 Barcelona vs Real Oviedo DIRECTV Sports, DGO
- 12:30 Real Sociedad vs Celta de Vigo DIRECTV Sports, DGO, ESPN4 Brazil
- 15:00 Deportivo Alavés vs Real Betis DIRECTV Sports, DGO
Italia - Serie A
- 6:30 Sassuolo vs Cremonese ESPN 4, Disney+ Premium
- 9:00 Atalanta vs Parma Disney+ Premium, Bet365
- 9:00 Genoa vs Bologna Disney+ Premium, Bet365
- 12:00 Juventus vs Napoli ESPN 2, Disney+ Premium
- 14:45 Roma vs Milan ESPN 2, Disney+ Premium, ESPN Brazi
Alemania - Bundesliga
- 9:30 Borussia M’gladbach vs Stuttgart ESPN2, Disney+ Premium
- 11:30 Freiburg vs Köln Disney+ Premium, Bet365, Zapping
Francia - Ligue 1
- 9:00 Nantes vs Nice Disney+ Premium, Ligue1+
- 11:15 Brest vs Toulouse Disney+ Premium, Ligue1+
- 11:15 Metz vs Olympique Lyonnais ESPN3, Disney+ Premium
- 11:15 Paris vs Angers SCO Disney+ Premium, Bet365, Ligue1+
- 14:45 Lille vs Strasbourg Disney+ Premium, Bet365, Ligue1+
Portugal - Primeira Liga
- 10:30 Nacional vs Rio Ave Bet365, Sport TV1, Sport TV Multiscreen
- 13:00 Famalicão vs Tondela Bet365, Sport TV1, Sport TV Multiscreen
- 13:00 Benfica vs Estrela Bet365, Claro TV+, Disney+ Premium, Sky+
- 15:30 Sporting Braga vs Alverca Bet365, Disney+ Premium, Sport TV1
Argentina - Liga Profesional
- 16:30 Boca Juniors vs Deportivo Riestra ESPN, Disney+ Premium, ESPN4 Brazil, TNT Sports Argentina
- 19:00 Argentinos Juniors vs Sarmiento Disney+ Premium, ESPN Premium Argentina
- 19:00 Tigre vs Estudiantes Río Cuarto TyC Sports Internacional, TNT Sports Argentina
Colombia - Categoría Primera A
- 16:00 Rionegro Águilas vs Deportivo Pasto RCN Nuestra Tele, Fanatiz International, Win Sports, Win+ Futbol
- 18:10 Millonarios vs Junior RCN Nuestra Tele, Fanatiz International, Win+ Futbol, Win Play
- 20:20 Once Caldas vs Santa Fe Fanatiz International, Win+ Futbol
Paraguay - Primera División de Paraguay
- 16:00 Olimpia vs Guaraní Bet365, DIRECTV Sports, Tigo Sports
- 18:15 Sportivo Ameliano vs Rubio Ñú DIRECTV Sports, Tigo Sports
Partido Amistoso Internacional
- 13:30 Melgar vs Macará Movistar Deportes Peru
- 4:00 Sporting Cristal vs U. Católica Liga 1 MAX
Europa - Eurocopa de Fútbol Sala de la UEFA
- 7:00 Croacia vs Georgia Disney+ Premium, Disney+ Premium
- 10:00 Ucrania vs Lituania Disney+ Premium
- 10:00 Francia vs Letonia Disney+ Premium
Sudamérica - Copa América de Futsal
- 10:00 Colombia vs Venezuela DIRECTV Sports, DGO, SporTV, Caracol TV, RCN Television
- 12:30 Bolivia vs Brasil DIRECTV Sports, DGO, SporTV, Caracol TV, RCN Television
- 15:00 Perú vs Argentina DIRECTV Sports, DGO, SporTV, Caracol TV, RCN Television
- 17:30 Ecuador vs Paraguay DIRECTV Sports, DGO, SporTV, Caracol TV, RCN Television
Norteamérica - Campeonato Sub-17 Femenino de la CONCACAF
- 14:00 Jamaica Sub-17 vs Guyana Sub-17 Disney+ Premium
- 15:00 Guatemala Sub-17 vs Islas Caimán Sub-17 Disney+ Premium
- 17:00 Cuba Sub-17 vs Granada Sub-17 Disney+ Premium
- 18:00 Haití Sub-17 vs Antigua & Barbuda Sub-17 Disney+ Premium
- 19:00 Honduras Sub-17 vs Aruba Sub-17 Disney+ Premium
- 20:00 Costa Rica Sub-17 vs Islas Vírgenes Británicas Sub-17 Disney+ Premium
Países Bajos - Eredivisie
- 10:45 Feyenoord vs Heracles ESPN 4 Sur, Disney+ Premium
Turquía - Super Lig
- 12:00 Fenerbahçe vs Göztepe Disney+ Premium, ESPN 5
