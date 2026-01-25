Redacción EC
Partidos de hoy, domingo 25 de enero de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, domingo 25 de enero EN VIVO: horarios y canales para ver

Inglaterra - Premier League

  • 9:00 Crystal Palace vs Chelsea Disney+ Premium
  • 9:00 Newcastle United vs Aston Villa Disney+ Premium, ESPN Brazil, Zapping, Claro TV+
  • 9:00 Brentford vs Nottingham Forest Disney+ Premium, DAZN
  • 11:30 Arsenal vs Manchester United ESPN, Disney+ Premium, Sport 24

España - LaLiga

  • 8:00 Atlético Madrid vs Mallorca ESPN, Disney+ Premium
  • 10:15 Barcelona vs Real Oviedo DIRECTV Sports, DGO
  • 12:30 Real Sociedad vs Celta de Vigo DIRECTV Sports, DGO, ESPN4 Brazil
  • 15:00 Deportivo Alavés vs Real Betis DIRECTV Sports, DGO

Italia - Serie A

  • 6:30 Sassuolo vs Cremonese ESPN 4, Disney+ Premium
  • 9:00 Atalanta vs Parma Disney+ Premium, Bet365
  • 9:00 Genoa vs Bologna Disney+ Premium, Bet365
  • 12:00 Juventus vs Napoli ESPN 2, Disney+ Premium
  • 14:45 Roma vs Milan ESPN 2, Disney+ Premium, ESPN Brazi

Alemania - Bundesliga

  • 9:30 Borussia M’gladbach vs Stuttgart ESPN2, Disney+ Premium
  • 11:30 Freiburg vs Köln Disney+ Premium, Bet365, Zapping

Francia - Ligue 1

  • 9:00 Nantes vs Nice Disney+ Premium, Ligue1+
  • 11:15 Brest vs Toulouse Disney+ Premium, Ligue1+
  • 11:15 Metz vs Olympique Lyonnais ESPN3, Disney+ Premium
  • 11:15 Paris vs Angers SCO Disney+ Premium, Bet365, Ligue1+
  • 14:45 Lille vs Strasbourg Disney+ Premium, Bet365, Ligue1+

Portugal - Primeira Liga

  • 10:30 Nacional vs Rio Ave Bet365, Sport TV1, Sport TV Multiscreen
  • 13:00 Famalicão vs Tondela Bet365, Sport TV1, Sport TV Multiscreen
  • 13:00 Benfica vs Estrela Bet365, Claro TV+, Disney+ Premium, Sky+
  • 15:30 Sporting Braga vs Alverca Bet365, Disney+ Premium, Sport TV1

Argentina - Liga Profesional

  • 16:30 Boca Juniors vs Deportivo Riestra ESPN, Disney+ Premium, ESPN4 Brazil, TNT Sports Argentina
  • 19:00 Argentinos Juniors vs Sarmiento Disney+ Premium, ESPN Premium Argentina
  • 19:00 Tigre vs Estudiantes Río Cuarto TyC Sports Internacional, TNT Sports Argentina

Colombia - Categoría Primera A

  • 16:00 Rionegro Águilas vs Deportivo Pasto RCN Nuestra Tele, Fanatiz International, Win Sports, Win+ Futbol
  • 18:10 Millonarios vs Junior RCN Nuestra Tele, Fanatiz International, Win+ Futbol, Win Play
  • 20:20 Once Caldas vs Santa Fe Fanatiz International, Win+ Futbol

Paraguay - Primera División de Paraguay

  • 16:00 Olimpia vs Guaraní Bet365, DIRECTV Sports, Tigo Sports
  • 18:15 Sportivo Ameliano vs Rubio Ñú DIRECTV Sports, Tigo Sports

Partido Amistoso Internacional

  • 13:30 Melgar vs Macará Movistar Deportes Peru
  • 4:00 Sporting Cristal vs U. Católica Liga 1 MAX

Europa - Eurocopa de Fútbol Sala de la UEFA

  • 7:00 Croacia vs Georgia Disney+ Premium, Disney+ Premium
  • 10:00 Ucrania vs Lituania Disney+ Premium
  • 10:00 Francia vs Letonia Disney+ Premium

Sudamérica - Copa América de Futsal

  • 10:00 Colombia vs Venezuela DIRECTV Sports, DGO, SporTV, Caracol TV, RCN Television
  • 12:30 Bolivia vs Brasil DIRECTV Sports, DGO, SporTV, Caracol TV, RCN Television
  • 15:00 Perú vs Argentina DIRECTV Sports, DGO, SporTV, Caracol TV, RCN Television
  • 17:30 Ecuador vs Paraguay DIRECTV Sports, DGO, SporTV, Caracol TV, RCN Television

Norteamérica - Campeonato Sub-17 Femenino de la CONCACAF

  • 14:00 Jamaica Sub-17 vs Guyana Sub-17 Disney+ Premium
  • 15:00 Guatemala Sub-17 vs Islas Caimán Sub-17 Disney+ Premium
  • 17:00 Cuba Sub-17 vs Granada Sub-17 Disney+ Premium
  • 18:00 Haití Sub-17 vs Antigua & Barbuda Sub-17 Disney+ Premium
  • 19:00 Honduras Sub-17 vs Aruba Sub-17 Disney+ Premium
  • 20:00 Costa Rica Sub-17 vs Islas Vírgenes Británicas Sub-17 Disney+ Premium

Países Bajos - Eredivisie

  • 10:45 Feyenoord vs Heracles ESPN 4 Sur, Disney+ Premium

Turquía - Super Lig

  • 12:00 Fenerbahçe vs Göztepe Disney+ Premium, ESPN 5

