Partidos de hoy, domingo 25 de octubre del 2026 EN VIVO: sigue la programación completa de los partidos del día para que no te pierdas ni un solo detalle. A continuación te dejamos todos los horarios de los partidos, en qué canales lo transmiten y dónde verlos ONLINE por streaming desde cualquier dispositivo.
Partidos de hoy, domingo 25 de octubre del 2026 EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver ONLINE
Perú - Liga 1
- 11:00 Comerciantes Unidos vs Cienciano Liga 1 Max
- 13:15 Deportivo Moquegua vs Alianza Lima Liga 1 Max
- 15:30 Sport Boys vs FC Cajamarca Liga 1 Max
- 18:00 Deportivo Garcilaso vs Los Chankas Liga 1 Max
Inglaterra - Premier League
- 9:00 Manchester United vs AFC Bournemouth ESPN, Disney+ Premium
- 9:00 Liverpool vs Brighton & Hove Albion Disney+ Premium
- 9:00 Hull City vs Brentford Disney+ Premium
- 9:00 Crystal Palace vs Newcastle United Disney+ Premium
- 11:30 Sunderland vs Leeds United Disney+ Premium
España - LaLiga
- 8:00 Athletic Club vs Getafe DirecTV, DGO
- 10:15 Celta de Vigo vs Real Betis DirecTV, DGO
- 12:30 Real Sociedad vs Levante DirecTV, DGO
- 15:00 Barcelona vs Real Madrid DirecTV, DGO
Italia - Serie A
- 6:30 Internazionale vs Fiorentina ESPN, Disney+ Premium
- 9:00 Atalanta vs Frosinone Disney+ Premium
- 9:00 Genoa vs Venezia Disney+ Premium
- 12:00 Lecce vs Juventus Disney+ Premium
- 14:45 Udinese vs Milan ESPN, Disney+ Premium
Alemania - Bundesliga
- 9:30 Hoffenheim vs Bayer Leverkusen ESPN2, Disney+ Premium
- 11:30 Freiburg vs Bayern München ESPN, Disney+ Premium
Francia - Ligue 1
- 9:00 Monaco vs Lille Disney+ Premium
- 11:15 Toulouse vs Troyes Disney+ Premium
- 11:15 Rennes vs Strasbourg Disney+ Premium
- 11:15 Olympique Marseille vs Le Havre Disney+ Premium
- 11:15 Auxerre vs Le Mans Disney+ Premium
- 11:15 Angers SCO vs Lorient Disney+ Premium
Argentina - Liga Profesional
- 12:45 Aldosivi vs Belgrano ESPN Premium, Disney+ Premium
- 15:00 Independiente vs Boca Juniors ESPN Premium, Disney+ Premium
- 17:15 River Plate vs Racing Club TNT Sports, Disney+ Premium
- 19:30 Central Córdoba SdE vs Vélez Sarsfield ESPN Premium, Disney+ Premium
- 19:30 Barracas Central vs Estudiantes Río Cuarto TNT Sports, Disney+ Premium
Chile - Primera División de Chile
- 10:30 Ñublense vs Coquimbo Unido max chile, TNT SPORTS Premium
- 13:00 Unión La Calera vs Universidad Católica max chile, TNT SPORTS Premium
- 15:30 Palestino vs Colo-Colo max chile, TNT SPORTS Premium
- 18:00 Univ. Concepción vs Deportes Limache TNT Sports
Colombia - Categoría Primera A
- 14:00 Fortaleza CEIF vs Deportivo Cali Win+
- 16:05 Alianza vs Inter Bogotá Win+
- 18:10 Atlético Nacional vs Medellínporttv Win+
- 20:15 Deportes Tolima vs Deportivo Pasto RCN, Win Sports Win+
México - Liga MX
- 18:00 Atlas vs Puebla TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, ViX, ViX Mexico
- 20:00 Querétaro vs Cruz Azul ViX, FOX One, FOX+
- 20:05 América vs Pachuca TUDN USA, Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, TUDN.com
- 22:10 Tijuana vs Santos Laguna TUDN USA, Canal 5 Televisa
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