Partidos de hoy, domingo 26 de abril de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Perú - Liga 1
- 11:00 UTC Cajamarca vs Cienciano Liga 1 Max
- 13:15 Cusco vs Sport Huancayo Liga 1 Max
- 15:30 Atlético Grau vs Alianza Lima Liga 1 Max
- 18:00 Universitario vs Alianza Atlético Liga 1 Max
España - LaLiga
- 7:00 Rayo Vallecano vs Real Sociedad DIRECTV Sports
- 9:15 Real Oviedo vs Elche DIRECTV Sports
- 11:30 Osasuna vs Sevilla ESPN, Disney+ Premium
- 14:00 Villarreal vs Celta de Vigo ESPN, Disney+ Premium
Italia - Serie A
- 5:30 Fiorentina vs Sassuolo ESPN, Disney+ Premium
- 8:00 Genoa vs Como Disney+ Premium
- 11:00 Torino vs Internazionale Disney+ Premium
- 13:45 Milan vs Juventus ESPN, Disney+ Premium
Alemania - Bundesliga
- 8:30 Stuttgart vs Werder Bremen ESPN 2, Disney+ Premium
- 10:30 Borussia Dortmund vs Freiburg Disney+ Premium
Francia - Ligue 1
- 8:00 Lorient vs Strasbourg Disney+ Premium
- 10:15 Rennes vs Nantes Disney+ Premium
- 10:15 Paris vs Lille Disney+ Premium
- 10:15 Le Havre vs Metz Disney+ Premium
- 13:45 Olympique Marseille vs Nice Disney+ Premium
Portugal - Primeira Liga
- 9:30 Estoril vs Famalicão
- 12:00 Santa Clara vs Sporting Braga
- 12:00 Estrela vs Porto
- 14:30 AVS vs Sporting CP
Inglaterra - FA Cup
- 9:00 Chelsea vs Leeds United ESPN, Disney+ Premium
Argentina - Liga Profesional
- 13:00 Independiente Rivadavia vs Gimnasia Mendoza TNT Sports
- 15:30 Newell’s Old Boys vs Instituto TNT Sports
- 15:30 Belgrano vs Gimnasia La Plata ESPN Premium
- 18:00 Atlético Tucumán vs Banfield ESPN Premium
Chile - Primera División de Chile
- 11:30La Serena vs Huachipato max chile, TNT SPORTS Premium ¿
- 14:00 Univ. Concepción vs Colo-Colo max chile, TNT SPORTS Premium
- 16:30 Everton vs Cobresal max chile, TNT SPORTS Premium
México - Liga MX
- 18:00 Santos Laguna vs Monterrey TUDN
- 20:00 Cruz Azul vs Necaxa TUDN