Partidos de hoy, domingo 26 de julio de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, domingo 26 de julio del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 13:00 UTC vs CD Moquegua Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz
- 15:30 Comerciantes Unidos vs Alianza Lima Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz
- 19:00 Deportivo Garcilaso vs FC Cajamarca Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz
Argentina - Liga Profesional
- 13:00 Atlético Tucumán vs Independiente Rivadavia Fanatiz, ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina
- 15:15 Estudiantes vs Independiente Fanatiz, TNT Sports Argentina, ESPN3 Brazil, Zapping
- 17:30 Deportivo Riestra vs Boca Juniors Disney+ Premium, Fanatiz, ESPN Brazil, ESPN Premium Argentina
Bolivia - Primera División
- 14:00 Blooming vs The Strongest Entel Gol
- 16:15 Bolívar vs Real Potosí Entel Gol
- 18:30 Nacional Potosí vs Real Tomayapo Entel Gol
Brasil - Brasileirão
- 14:00 Cruzeiro vs Botafogo Fanatiz, Globo, Premiere, Win Sports, Globoplay
- 14:00 Bahia vs Corinthians Fanatiz, Globo, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol
- 16:30 Grêmio vs Fluminense Fanatiz, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol, Zapping
- 16:30 Flamengo vs São Paulo YouTube, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol, Zapping
- 16:30 RB Bragantino vs Coritiba Fanatiz, Premiere, Flow Sports, Globoplay, Canal del Futbol
- 17:30 Palmeiras vs Atlético Mineiro Fanatiz, SporTV, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol
- 17:30 Remo vs Vitória Fanatiz, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol, Zapping
Chile - Primera División
- 14:00 Ñublense vs Palestino max chile, TNT SPORTS Premium
- 16:30 Audax Italiano vs Universidad Chile max chile, TNT SPORTS Premium
- 19:30 Deportes Concepción vs O’Higgins max chile, TNT SPORTS Premium
Colombia - Categoría Primera A
- 14:00 Inter Bogotá vs América de Cali Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz, fuboTV, FOX Deportes
- 16:05 Rionegro Águilas vs Santa Fe RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz, fuboTV
- 18:10 Alianza vs Fortaleza RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz, fuboTV
- 20:15 Once Caldas vs Cúcuta Deportivo RCN Nuestra Tele, Win Sports, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz
Ecuador - Serie A
- 13:15 Aucas vs Macará Zapping
- 13:15 Delfin vs Leones del Norte Zapping
- 15:45 Orense vs Independiente del Valle Zapping
- 19:15 Barcelona vs LDU Quito Zapping
Paraguay - Primera División
- 14:00 Olimpia vs Libertad DIRECTV Sports Argentina, Tigo Sports Paraguay, Fanatiz
- 16:30 Guaraní vs Sportivo Luqueño DIRECTV Sports Argentina, Tigo Sports Paraguay, Fanatiz
Perú - Liga 2
- 11:00 Ayacucho vs Santos YouTube
- 13:15 Binacional vs Tacna Heroica YouTube
- 15:30 Deportiva Agropecuaria vs Molinos El Pirata YouTube
Uruguay - Primera División
- 13:00 Cerro vs Racing Disney+ Premium Chile, DIRECTV Sports Uruguay, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Antel TV
Norteamérica - Campeonato Sub-20 de la CONCACAF
- 15:00 Panamá Sub-20 vs Canadá Sub-20 Disney+ Premium
- 20:00 Honduras Sub-20 vs Jamaica Sub-20 Disney+ Premium
México - Liga MX
- 18:00 Necaxa vs Monterrey FOX Deportes, FOX One
- 20:06 Pachuca vs Querétaro TUDN, FOX One