Por Redacción EC

Partidos de hoy, domingo 26 de julio de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, domingo 26 de julio del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 13:00 UTC vs CD Moquegua Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz
  • 15:30 Comerciantes Unidos vs Alianza Lima Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz
  • 19:00 Deportivo Garcilaso vs FC Cajamarca Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz

Argentina - Liga Profesional

  • 13:00 Atlético Tucumán vs Independiente Rivadavia Fanatiz, ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina
  • 15:15 Estudiantes vs Independiente Fanatiz, TNT Sports Argentina, ESPN3 Brazil, Zapping
  • 17:30 Deportivo Riestra vs Boca Juniors Disney+ Premium, Fanatiz, ESPN Brazil, ESPN Premium Argentina

Bolivia - Primera División

  • 14:00 Blooming vs The Strongest Entel Gol
  • 16:15 Bolívar vs Real Potosí Entel Gol
  • 18:30 Nacional Potosí vs Real Tomayapo Entel Gol

Brasil - Brasileirão

  • 14:00 Cruzeiro vs Botafogo Fanatiz, Globo, Premiere, Win Sports, Globoplay
  • 14:00 Bahia vs Corinthians Fanatiz, Globo, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol
  • 16:30 Grêmio vs Fluminense Fanatiz, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol, Zapping
  • 16:30 Flamengo vs São Paulo YouTube, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol, Zapping
  • 16:30 RB Bragantino vs Coritiba Fanatiz, Premiere, Flow Sports, Globoplay, Canal del Futbol
  • 17:30 Palmeiras vs Atlético Mineiro Fanatiz, SporTV, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol
  • 17:30 Remo vs Vitória Fanatiz, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol, Zapping

Chile - Primera División

  • 14:00 Ñublense vs Palestino max chile, TNT SPORTS Premium
  • 16:30 Audax Italiano vs Universidad Chile max chile, TNT SPORTS Premium
  • 19:30 Deportes Concepción vs O’Higgins max chile, TNT SPORTS Premium

Colombia - Categoría Primera A

  • 14:00 Inter Bogotá vs América de Cali Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz, fuboTV, FOX Deportes
  • 16:05 Rionegro Águilas vs Santa Fe RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz, fuboTV
  • 18:10 Alianza vs Fortaleza RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz, fuboTV
  • 20:15 Once Caldas vs Cúcuta Deportivo RCN Nuestra Tele, Win Sports, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz

Ecuador - Serie A

  • 13:15 Aucas vs Macará Zapping
  • 13:15 Delfin vs Leones del Norte Zapping
  • 15:45 Orense vs Independiente del Valle Zapping
  • 19:15 Barcelona vs LDU Quito Zapping

Paraguay - Primera División

  • 14:00 Olimpia vs Libertad DIRECTV Sports Argentina, Tigo Sports Paraguay, Fanatiz
  • 16:30 Guaraní vs Sportivo Luqueño DIRECTV Sports Argentina, Tigo Sports Paraguay, Fanatiz

Perú - Liga 2

  • 11:00 Ayacucho vs Santos YouTube
  • 13:15 Binacional vs Tacna Heroica YouTube
  • 15:30 Deportiva Agropecuaria vs Molinos El Pirata YouTube

Uruguay - Primera División

  • 13:00 Cerro vs Racing Disney+ Premium Chile, DIRECTV Sports Uruguay, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Antel TV

Norteamérica - Campeonato Sub-20 de la CONCACAF

  • 15:00 Panamá Sub-20 vs Canadá Sub-20 Disney+ Premium
  • 20:00 Honduras Sub-20 vs Jamaica Sub-20 Disney+ Premium

México - Liga MX

  • 18:00 Necaxa vs Monterrey FOX Deportes, FOX One
  • 20:06 Pachuca vs Querétaro TUDN, FOX One

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NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.