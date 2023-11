¿Cómo y dónde ver fútbol en vivo? La actividad en el deporte rey no se detiene y por ello en El Comercio te mostramos la programación completa, con horarios y canales de transmisión, de todos los partidos de hoy, domingo 26 de noviembre del 2023. Además, puedes seguir en tiempo real los distintos resultados de la jornada futbolística.

Inglaterra - Premier League

9:00 | Tottenham Hotspur vs Aston Villa vía Star+, ESPN

11:30 | Everton vs Manchester United vía ESPN2, Star+

España - La Liga

8:00 | Villarreal vs Osasuna vía DIRECTV Sports

10:15 | Real Sociedad vs Sevilla vía DIRECTV Sports

12:30 | Cádiz vs Real Madrid vía Star+

15:00 | Real Betis vs Las Palmas vía DIRECTV Sports

Italia - Serie A

6:30 | Cagliari vs Monza vía Star+

9:00 | Empoli vs Sassuolo vía Star+

9:00 | Frosinone vs Genoa vía Star+

12:00 | Roma vs Udinese vía ESPN3, Star+

14:45 | Juventus vs Internazionale vía Star+

Alemania - Bundesliga

9:30 | Heidenheim vs Bochum vía ESPN3, Star+

11:30 | Hoffenheim vs Mainz 05 vía Star+

Francia - Ligue 1

7:00 | Nice vs Toulouse vía ESPN3, Star+

9:00 | Lorient vs Metz

9:00 | Nantes vs Le Havre

9:00 | Montpellier vs Brest

11:05 | Rennes vs Reims vía Star+

14:45 | Olympique Lyonnais vs Lille vía Star+

Argentina - Superliga Argentina

16:00 | Talleres Córdoba vs Independiente vía Star+, ESPN Premium

16:00 | Atlético Tucumán vs Huracán vía TNT Sports

16:00 | Arsenal vs Rosario Central vía ESPN3, Star+

16:00 | River Plate vs Instituto vía ESPN2, TNT Sports

19:30 | Godoy Cruz vs Boca Juniors vía Star+, ESPN Premium

Bolivia - Liga de Futbol

14:00 | Royal Pari vs Wilstermann vía Tigo Sports Bolivia,

16:30 | The Strongest vs Always Ready vía Tigo Sports Bolivia,

18:30 | Blooming vs Libertad Gran Mamoré vía Tigo Sports Bolivia

Chile - Primera División

16:00 | Audax Italiano vs Colo-Colo vía TNT Sports

18:30 | Copiapó vs Ñublense vía TNT Sports

18:30 | Curicó Unido vs Magallanes vía TNT Sports

Brasil - Brasileirao

14:00 | Botafogo vs Santos vía Star+

14:00 | Atlético Mineiro vs Grêmio vía Star+

16:30 | São Paulo vs Cuiabá vía Star+

16:30 | Internacional vs RB Bragantino vía Star+

16:30 | Fortaleza vs Palmeiras vía Star+

16:30 | América Mineiro vs Flamengo vía Star+

Colombia - Primera A

16:00 | Millonarios vs Medellín vía Win Sports, RCN

18:30 | Atlético Nacional vs América de Cali vía Win Sports, RCN

Ecuador - Primera A

18:00 | Barcelona vs Guayaquil City vía Star+, GolTV

18:00 | Cumbayá vs LDU Quito vía Star+, GolTV

18:00 | Gualaceo vs Emelec vía Star+, GolTV

18:00 | Técnico Universitario vs Libertad vía Star+, GolTV

Paraguay - Primera División

17:00 | Nacional Asunción vs Cerro Porteño vía DGO, DIRECTV Sports

