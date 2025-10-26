Partidos de hoy, domingo 26 de octubre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, domingo 26 de octubre EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 11:00 Sporting Cristal vs Los Chankas Liga 1 Max
- 13:15 UTC Cajamarca vs Alianza Universidad Liga 1 Max
- 15:30 ADT vs Universitario Liga 1 Max
- 18:00 Melgar vs Sport Huancayo Liga 1 Max
Inglaterra - Premier League
- 9:00 AFC Bournemouth vs Nottingham Forest Disney+ Premium
- 9:00 Aston Villa vs Manchester City Disney+ Premium
- 9:00 Wolverhampton Wanderers vs Burnley Disney+ Premium
- 9:00 Arsenal vs Crystal Palace Disney+ Premium
- 11:30 Everton vs Tottenham Hotspur ESPN2, Disney+ Premium
España - LaLiga
- 8:00 Mallorca vs Levante DIRECTV Sports
- 10:15 Real Madrid vs Barcelona ESPN, Disney+ Premium
- 12:30 Osasuna vs Celta de Vigo Disney+ Premium
- 15:00 Rayo Vallecano vs Deportivo Alavés DIRECTV Sports
Italia - Serie A
- 6:30 Torino vs Genoa ESPN, Disney+ Premium
- 9:00 Sassuolo vs Roma Disney+ Premium
- 9:00 Hellas Verona vs Cagliari Disney+ Premium
- 12:00 Fiorentina vs Bologna Disney+ Premium
- 14:45 Lazio vs Juventus EPN2, Disney+ Premium
Alemania - Bundesliga
- 9:30 Bayer Leverkusen vs Freiburg ESPN2, Disney+ Premium
- 11:30 Stuttgart vs Mainz 05 Disney+ Premium
Francia - Ligue 1
- 9:00 Lille vs Metz Disney+ Premium
- 11:15 Angers SCO vs Lorient Disney+ Premium
- 11:15 Rennes vs Nice Disney+ Premium
- 11:15 Auxerre vs Le Havre Disney+ Premium
- 14:45 Olympique Lyonnais vs Strasbourg Disney+ Premium
Portugal - Primeira Liga
- 10:30 Estoril vs Nacional
- 10:30 Famalicão vs Vitória Guimarães GolTV
- 13:00 Tondela vs Sporting CP GolTV
- 15:30 Sporting Braga vs Casa Pia
Chile - Primera División de Chile
- 14:00 Cobresal vs Unión Española MAX, TNT Sports
- 16:30 Unión La Calera vs Ñublense MAX, TNT Sports
- 10:30 Universidad Católica vs Universidad Chile MAX, TNT Sports
Colombia - Categoría Primera A
- 18:30 Atlético Nacional vs Medellín RCN Nuestra, Win+
Ecuador - Serie A de Ecuador
- 13:00 Cuniburo vs Técnico Universitario Canal del Futbol, Zapping
- 15:30 El Nacional vs Macará Canal del Futbol, Zapping
- 18:00 Emelec vs Delfin Canal del Futbol, Zapping
Paraguay - Primera División de Paraguay
- 15:30 Olimpia vs Guaraní Tigo Sports
- 18:00 Deportivo Recoleta vs Libertad Tigo Sports
Uruguay - Primera División
- 11:30 Danubio vs River Plate Disney+ Premium
- 14:00 Liverpool vs Progreso Disney+ Premium
- 16:30 Wanderers vs Nacional Disney+ Premium
- 19:00 Miramar Misiones vs Boston River Disney+ Premium
México - Liga MX
- 18:00 Santos Laguna vs Querétaro Amazon Prime Video, ViX
- 20:00 Atlético San Luis vs Necaxa Disney+ Premium, ESPN2 Mexico
- 20:00 Toluca vs Pachuca Claro TV