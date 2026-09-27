Partidos de hoy, domingo 27 de septiembre de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, domingo 27 de septiembre del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Europa - Liga de Naciones de la UEFA
- 8:00 Lituania vs Azerbaiyán ESPN3, Disney+ Premium
- 11:00 Serbia vs Países Bajos ESPN, Disney+ Premium
- 11:00 Dinamarca vs Gales Disney+ Premium
- 11:00 Austria vs Kosovo Disney+ Premium
- 11:00 Gibraltar vs Andorra Disney+ Premium
- 13:45 Israel vs República de Irlanda Disney+ Premium
- 13:45 Noruega vs Portugal ESPN, Disney+ Premium
- 13:45 Alemania vs Grecia Disney+ Premium
Portugal - Copa de Portugal
- 9:00 Camacha vs Florgrade
Norteamérica - Liga de Naciones de la CONCACAF
- 14:00 Guyana vs Islas Caimán YouTube, CONCACAF GO, Bluu, ViX
- 18:00 Haití vs Costa Rica YouTube, CONCACAF GO, Canal GOAT, Fox Sports
- 19:00 Dominica vs Puerto Rico YouTube, CONCACAF GO, Bluu, ViX
- 19:00 Curazao vs Nicaragua YouTube, CONCACAF GO, Fox Soccer Plus
- 20:00 Trinidad y Tobago vs República Dominicana YouTube, CONCACAF GO, Fox Sports 2
Colombia - Categoría Primera A
- 16:00 Jaguares de Córdoba vs Alianza Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz, fuboTV
- 18:05 Fortaleza CEIF vs Deportes Tolima Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz, fuboTV
- 20:10 Deportivo Cali vs Rionegro Águilas RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz
Uruguay - Primera División
- 9:00 Central Español vs Liverpool Disney+ Premium, DIRECTV Sports
- 13:00 Juventud vs Cerro Disney+ Premium, DIRECTV Sports
- 16:00 Defensor Sporting vs Danubio Disney+ Premium, DIRECTV Sports
Argentina - Copa Argentina
- 15:00 Racing Club vs Boca Juniors TyC Sports
Amistoso
- 6:35 China vs Nueva Zelanda
- 15:30 Bolivia vs Paraguay Canal del Futbol, GEN, Trece , Futbol Canal
Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA
- 11:00 España Sub-20 vs Corea del Norte Sub-20 DIRECTV Sports, DGO, América Televisión, América TVGO, TV 360
EE. UU./Canadá - Major League Soccer
- 18:00 Columbus Crew vs Inter Miami Apple TV
México - Liga MX
- 13:00 Pumas UNAM vs Atlético San Luis TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW
- 20:00 León vs Juárez TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW
- 22:10 Necaxa vs América fuboTV, FOX Deportes