Por Joao Muñoz Tineo

Partidos de hoy, domingo 27 de septiembre de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, domingo 27 de septiembre del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Europa - Liga de Naciones de la UEFA

  • 8:00 Lituania vs Azerbaiyán ESPN3, Disney+ Premium
  • 11:00 Serbia vs Países Bajos ESPN, Disney+ Premium
  • 11:00 Dinamarca vs Gales Disney+ Premium
  • 11:00 Austria vs Kosovo Disney+ Premium
  • 11:00 Gibraltar vs Andorra Disney+ Premium
  • 13:45 Israel vs República de Irlanda Disney+ Premium
  • 13:45 Noruega vs Portugal ESPN, Disney+ Premium
  • 13:45 Alemania vs Grecia Disney+ Premium

Portugal - Copa de Portugal

  • 9:00 Camacha vs Florgrade

Norteamérica - Liga de Naciones de la CONCACAF

  • 14:00 Guyana vs Islas Caimán YouTube, CONCACAF GO, Bluu, ViX
  • 18:00 Haití vs Costa Rica YouTube, CONCACAF GO, Canal GOAT, Fox Sports
  • 19:00 Dominica vs Puerto Rico YouTube, CONCACAF GO, Bluu, ViX
  • 19:00 Curazao vs Nicaragua YouTube, CONCACAF GO, Fox Soccer Plus
  • 20:00 Trinidad y Tobago vs República Dominicana YouTube, CONCACAF GO, Fox Sports 2

Colombia - Categoría Primera A

  • 16:00 Jaguares de Córdoba vs Alianza Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz, fuboTV
  • 18:05 Fortaleza CEIF vs Deportes Tolima Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz, fuboTV
  • 20:10 Deportivo Cali vs Rionegro Águilas RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz

Uruguay - Primera División

  • 9:00 Central Español vs Liverpool Disney+ Premium, DIRECTV Sports
  • 13:00 Juventud vs Cerro Disney+ Premium, DIRECTV Sports
  • 16:00 Defensor Sporting vs Danubio Disney+ Premium, DIRECTV Sports

Argentina - Copa Argentina

  • 15:00 Racing Club vs Boca Juniors TyC Sports

Amistoso

  • 6:35 China vs Nueva Zelanda
  • 15:30 Bolivia vs Paraguay Canal del Futbol, GEN, Trece , Futbol Canal

Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA

  • 11:00 España Sub-20 vs Corea del Norte Sub-20 DIRECTV Sports, DGO, América Televisión, América TVGO, TV 360

EE. UU./Canadá - Major League Soccer

  • 18:00 Columbus Crew vs Inter Miami Apple TV

México - Liga MX

  • 13:00 Pumas UNAM vs Atlético San Luis TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW
  • 20:00 León vs Juárez TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW
  • 22:10 Necaxa vs América fuboTV, FOX Deportes

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NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.