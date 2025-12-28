Redacción EC
Redacción EC

Partidos de hoy, domingo 28 de diciembre de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, domingo 28 de diciembre EN VIVO: horarios y canales para ver

Inglaterra - Premier League

  • 9:00 Sunderland vs Leeds United ESPN, Disney Plus
  • 11:30 Crystal Palace vs Tottenham ESPN, Disney Plus

Italia - Serie A

  • 6:30 Milan vs Verona Disney Plus
  • 9:00 Cremonese vs Napoli ESPN2, Disney Plus
  • 12:00 Bologna vs Sassuolo Disney Plus
  • 14:45 Atalanta vs Inter ESPN, Disney Plus

Portugal - Primeira Liga

  • 10:30 Casa Pia vs Vitória Guimarães
  • 10:30 Arouca vs Gil Vicente
  • 13:00 Sporting Braga vs Benfica GolTV Latinoamérica, GOLTV Play
  • 15:30 Sporting CP vs Rio Ave GolTV Latinoamérica, GOLTV Play

África - Copa Africana de Naciones

  • 7:30 Gabón vs Mozambique Win+ Futbol
  • 10:00 Guinea Ecuatorial vs Sudán Win Sports
  • 12:30 Argelia vs Burkina Faso Win+ Futbol, Zapping
  • 15:00 Costa de Marfil vs Camerún Claro Sports, Win Sports

VIDEO RECOMENDADO

Real Madrid EN VIVO
Sigue todos los partido de Real Madrid EN DIRECTO por LaLiga, Copa del Rey y Champions League.

TAGS