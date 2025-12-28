Partidos de hoy, domingo 28 de diciembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, domingo 28 de diciembre EN VIVO: horarios y canales para ver
Inglaterra - Premier League
- 9:00 Sunderland vs Leeds United ESPN, Disney Plus
- 11:30 Crystal Palace vs Tottenham ESPN, Disney Plus
Italia - Serie A
- 6:30 Milan vs Verona Disney Plus
- 9:00 Cremonese vs Napoli ESPN2, Disney Plus
- 12:00 Bologna vs Sassuolo Disney Plus
- 14:45 Atalanta vs Inter ESPN, Disney Plus
Portugal - Primeira Liga
- 10:30 Casa Pia vs Vitória Guimarães
- 10:30 Arouca vs Gil Vicente
- 13:00 Sporting Braga vs Benfica GolTV Latinoamérica, GOLTV Play
- 15:30 Sporting CP vs Rio Ave GolTV Latinoamérica, GOLTV Play
África - Copa Africana de Naciones
- 7:30 Gabón vs Mozambique Win+ Futbol
- 10:00 Guinea Ecuatorial vs Sudán Win Sports
- 12:30 Argelia vs Burkina Faso Win+ Futbol, Zapping
- 15:00 Costa de Marfil vs Camerún Claro Sports, Win Sports