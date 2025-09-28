Redacción EC
Partidos de hoy, domingo 28 de septiembre de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, domingo 28 de septiembre EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 18:00 Cienciano vs Alianza Lima Liga 1 Max

Inglaterra - Premier League

8:00 Aston Villa vs Fulham ESPN, Disney+ Premium

10:30 Newcastle United vs Arsenal ESPN, Disney+ Premium

España - LaLiga

  • 7:00 Rayo Vallecano vs Sevilla ESPN2, Disney+ Premium
  • 9:15 Elche vs Celta de Vigo DIRECTV Sports
  • 11:30 Barcelona vs Real Sociedad ESPN, Disney+ Premium
  • 14:00 Real Betis vs Osasuna DIRECTV Sports

Italia - Serie A

  • 5:30 Sassuolo vs Udinese ESPN, Disney+ Premium
  • 8:00 Roma vs Hellas Verona Disney+ Premium
  • 8:00 Pisa vs Fiorentina Disney+ Premium
  • 11:00 Lecce vs Bologna Disney+ Premium
  • 13:45 Milan vs Napoli ESPN, Disney+ Premium

Alemania - Bundesliga

  • 8:30 Freiburg vs Hoffenheim Disney+ Premium
  • 10:30 Köln vs Stuttgart Disney+ Premium
  • 12:30 Union Berlin vs Hamburger SV Disney+ Premium

Francia - Ligue 1

  • 8:00 Nice vs Paris ESPN 4, Disney+ Premium
  • 10:15 Metz vs Le Havre Disney+ Premium
  • 10:15 Lille vs Olympique Lyonnais ESPN4, Disney+ Premium
  • 10:15 Angers SCO vs Brest Disney+ Premium
  • 13:45 Rennes vs Lens Disney+ Premium

Portugal - Primeira Liga

  • 9:30 Alverca vs Vitória Guimarães
  • 12:00 Sporting Braga vs Nacional GolTV
  • 14:30 Famalicão vs Rio Ave

Copa Mundial Sub-20 de la FIFA

  • 15:00 Italia Sub-20 vs Australia Sub-20 DIRECTV Sports
  • 15:00 Marruecos Sub-20 vs España Sub-20 DIRECTV Sports
  • 18:00 Brasil Sub-20 vs México Sub-20 DIRECTV Sports
  • 18:00 Cuba Sub-20 vs Argentina Sub-20 DIRECTV Sports

Argentina - Liga Profesional

  • 13:15 Racing Club vs Independiente TNT Sports
  • 16:00 River Plate vs Deportivo Riestra ESPN Premium
  • 17:30 Independiente Rivadavia vs Huracán TNT Sports
  • 18:15 Instituto vs Lanús ESPN Premium

Brasil - Brasileirão

  • 9:00 Grêmio vs Vitória Fanatiz
  • 14:00 Bahia vs Palmeiras Fanatiz
  • 14:00 Fluminense vs Botafogo Fanatiz
  • 16:30 RB Bragantino vs Santos Fanatiz
  • 18:30 Corinthians vs Flamengo Fanatiz

Chile - Primera División de Chile

  • 13:00 La Serena vs Universidad Chile TNT Sports, Max

Colombia - Categoría Primera A

  • 14:00 América de Cali vs Envigado RCN, Win Sports
  • 16:10 Rionegro Águilas vs Deportivo Cali RCN, Win Sports
  • 18:20 Santa Fe vs La Equidad RCN, Win Sports
  • 20:30 Junior vs Deportivo Pasto RCN, Win Sports

EE. UU./Canadá - Major League Soccer

  • 18:00 Cincinnati vs Orlando City SC MLS Season Pass

México - Liga MX

  • 18:00 Querétaro vs Tigres UANL TUDN USA, TUDN.com, FOX Mexico, TUDN App, Tubi Mexico
  • 22:05 Tijuana vs Cruz Azul TUDN USA, TUDN.com, FOX Mexico, TUDN App

