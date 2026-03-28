Partidos de hoy, domingo 29 de marzo de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, domingo 29 de marzo del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Brasil - Brasileirão
- 17:30 Athletico-PR vs Botafogo SporTV
Colombia - Categoría Primera A
- 16:10 Inter Bogotá vs Junior RCN, Win Sports
- 18:20 Deportivo Pasto vs Atlético Nacional RCN, Win Sports
- 20:30 Llaneros vs Once Caldas RCN, Win Sports
Paraguay - Primera División de Paraguay
- 17:00 Guaraní vs Sportivo Trinidense Tigo Sports
Uruguay - Primera División
- 8:00 Progreso vs Liverpool Disney Plus
- 11:00 Juventud vs Boston River Disney Plus
- 14:00 Defensor Sporting vs Albion Disney Plus
- 17:30 Peñarol vs Racing Disney Plus
Argentina - Copa Argentina
- 16:00 Huracán vs Olimpo TyC Sports
- 18:15 Newell’s Old Boys vs Acassuso TyC Sports
Amistosos
- 8:00 Macao vs Tanzania
- 8:00 Armenia vs Bielorrusia Disney Plus
- 8:00 Lituania vs Georgia Disney Plus
- 11:00 Aruba vs Liechtenstein
- 14:00 Colombia vs Francia DIRECTV Sports
- 14:00 Martinica vs El Salvador
- 21:50 Islas de Cabo Verde vs Finlandia