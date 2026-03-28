Partidos de hoy, domingo 29 de marzo de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, domingo 29 de marzo del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Brasil - Brasileirão

17:30 Athletico-PR vs Botafogo SporTV

Colombia - Categoría Primera A

16:10 Inter Bogotá vs Junior RCN, Win Sports

18:20 Deportivo Pasto vs Atlético Nacional RCN, Win Sports

20:30 Llaneros vs Once Caldas RCN, Win Sports

Paraguay - Primera División de Paraguay

17:00 Guaraní vs Sportivo Trinidense Tigo Sports

Uruguay - Primera División

8:00 Progreso vs Liverpool Disney Plus

11:00 Juventud vs Boston River Disney Plus

14:00 Defensor Sporting vs Albion Disney Plus

17:30 Peñarol vs Racing Disney Plus

Argentina - Copa Argentina

16:00 Huracán vs Olimpo TyC Sports

18:15 Newell’s Old Boys vs Acassuso TyC Sports

Amistosos

8:00 Macao vs Tanzania

8:00 Armenia vs Bielorrusia Disney Plus

8:00 Lituania vs Georgia Disney Plus

11:00 Aruba vs Liechtenstein

14:00 Colombia vs Francia DIRECTV Sports

14:00 Martinica vs El Salvador

21:50 Islas de Cabo Verde vs Finlandia