Por Redacción EC

Partidos de hoy, domingo 29 de marzo de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, domingo 29 de marzo del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Brasil - Brasileirão

  • 17:30 Athletico-PR vs Botafogo SporTV

Colombia - Categoría Primera A

  • 16:10 Inter Bogotá vs Junior RCN, Win Sports
  • 18:20 Deportivo Pasto vs Atlético Nacional RCN, Win Sports
  • 20:30 Llaneros vs Once Caldas RCN, Win Sports

Paraguay - Primera División de Paraguay

  • 17:00 Guaraní vs Sportivo Trinidense Tigo Sports

Uruguay - Primera División

  • 8:00 Progreso vs Liverpool Disney Plus
  • 11:00 Juventud vs Boston River Disney Plus
  • 14:00 Defensor Sporting vs Albion Disney Plus
  • 17:30 Peñarol vs Racing Disney Plus

Argentina - Copa Argentina

  • 16:00 Huracán vs Olimpo TyC Sports
  • 18:15 Newell’s Old Boys vs Acassuso TyC Sports

Amistosos

  • 8:00 Macao vs Tanzania
  • 8:00 Armenia vs Bielorrusia Disney Plus
  • 8:00 Lituania vs Georgia Disney Plus
  • 11:00 Aruba vs Liechtenstein
  • 14:00 Colombia vs Francia DIRECTV Sports
  • 14:00 Martinica vs El Salvador
  • 21:50 Islas de Cabo Verde vs Finlandia
VIDEO RECOMENDADO
Real Madrid EN VIVO
Sigue todos los partido de Real Madrid EN DIRECTO por LaLiga, Copa del Rey y Champions League.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.