Partidos de hoy, domingo 29 de noviembre del 2026 EN VIVO: sigue la programación completa de los partidos del día para que no te pierdas ni un solo detalle. A continuación te dejamos todos los horarios de los partidos, en qué canales lo transmiten y dónde verlos ONLINE por streaming desde cualquier dispositivo.
Partidos de hoy, domingo 29 de noviembre del 2026 EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver ONLINE
Perú - Liga 1
- 15:00 | Sport Huancayo vs. Universitario - Liga 1 MAX, Liga 1 Play
Inglaterra - Premier League
- 7:00 Everton vs Liverpool - ESPN, Disney Plus
- 9:05 Sunderland vs Tottenham Hotspur - Disney Plus
- 9:05 Fulham vs AFC Bournemouth - Disney Plus
- 9:05 Crystal Palace vs Hull City - Disney Plus
- 9:05 Brighton & Hove Albion vs Newcastle United - Disney Plus
- 11:30 Arsenal vs Manchester City - ESPN, Disney Plus
España - LaLiga
- 8:00 Valencia vs Osasuna DIRECTV Sports, DGO
- 10:15 Deportivo La Coruña vs Barcelona DIRECTV Sports, DGO
- 12:30 Celta de Vigo vs Villarreal DIRECTV Sports, DGO
- 15:00 Real Sociedad vs Sevilla ESPN 3, Disney+ Premium
Italia - Serie A
- 6:00 Udinese vs Fiorentina Disney+ Premium
- 9:00 Sassuolo vs Napoli Disney+ Premium
- 12:00 Roma vs Monza Disney+ Premium
- 14:45 Como vs Juventus ESPN, Disney+ Premium
Alemania - Bundesliga
- 9:30 Freiburg vs RB Leipzig Disney+ Premium
- 11:30 Hoffenheim vs Augsburg Disney+ Premium
- 13:30 Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen ESPN 2, Disney+ Premium
Francia - Ligue 1
- 9:00 Auxerre vs Olympique Marseille Disney+ Premium
- 11:15 Toulouse vs Rennes Disney+ Premium
- 14:45 Olympique Lyonnais vs Monaco Disney+ Premium
Portugal - Primeira Liga
- 13:00 Gil Vicente vs Estoril
- 15:30 Porto vs Sporting CP DIRECTV Sports, DGO
Argentina - Liga Profesional
- 15:00 Rosario Central vs Barracas Central ESPN Premium, Disney Plus
- 18:30 Boca Juniors vs Gimnasia La Plata TNT Sports, Max
Sudamérica - Copa Libertadores
- 15:00 Palmeiras vs Estudiantes ESPN, Disney+ Premium
Bolivia - Primera División
- 14:00 Aurora vs The Strongest Entel Gol
- 16:15 Bolívar vs Always Ready Entel Gol
- 18:30 Blooming vs San Antonio Bulo Bulo Entel Gol
Brasil - Brasileirão
- 14:00 Coritiba vs Flamengo
- 14:00 Vitória vs Santos
- 16:30 Mirassol vs Athletico-PR
- 16:30 Internacional vs RB Bragantino
- 16:30 Corinthians vs Grêmio
- 17:30 Atlético Mineiro vs Vasco da Gama
Chile - Primera División de Chile
- 16:00 Universidad Católica vs Huachipato max
- 16:00 Deportes Concepción vs Universidad Chile max, TNT Sports
- 18:30 Ñublense vs Cobresal max
- 18:30 Everton vs O’Higgins max
- 18:30 Audax Italiano vs Palestino max
- 18:30 Unión La Calera vs Univ. Concepción max, TNT Sports
Colombia - Categoría Primera A
- 18:30 Medellín vs Once Caldas RCN Nuestra Tele, Win Sports
Paraguay - Primera División de Paraguay
- 15:30 Cerro Porteño vs Guaraní Tigo Sports
- 18:00 Libertad vs 2 de Mayo Tigo Sports
- 18:00 Sportivo San Lorenzo vs Sportivo Ameliano Tigo Sports
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