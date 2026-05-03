Partidos de hoy, domingo 3 de mayo de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Perú - Liga 1
- 11:00 Sporting Cristal vs Cusco Liga 1 Max
- 13:15 Juan Pablo II College vs Universitario Liga 1 Max
- 15:30 Alianza Atlético vs Sport Huancayo Liga 1 Max
- 18:00 Melgar vs UTC Cajamarca Liga 1 Max
Inglaterra - Premier League
- 8:00 AFC Bournemouth vs Crystal Palace Disney+ Premium
- 9:30 Manchester United vs Liverpool ESPN, Disney+ Premium
- 13:00 Aston Villa vs Tottenham Hotspur Disney+ Premium
España - LaLiga
- 7:00 Celta de Vigo vs Elche ESPN2, Disney+ Premium
- 9:15 Getafe vs Rayo Vallecano ESPN2, Disney+ Premium
- 11:30 Real Betis vs Real Oviedo DirecTV
- 14:00 Espanyol vs Real Madrid DirecTV
Italia - Serie A
- 5:30 Bologna vs Cagliari ESPN, Disney+ Premium
- 8:00 Sassuolo vs Milan ESPN3, Disney+ Premium
- 11:00 Juventus vs Verona Disney+ Premium
- 13:45 Internazionale vs Parma Disney+ Premium
Alemania - Bundesliga
- 8:30 St. Pauli vs Mainz 05 Disney+ Premium
- 10:30 Borussia M’gladbach vs Borussia Dortmund Disney+ Premium
- 12:30 Freiburg vs Wolfsburg Disney+ Premium
Francia - Ligue 1
- 8:00 Lille vs Le Havre Disney+ Premium
- 10:15 Paris vs Brest Disney+ Premium
- 10:15 Strasbourg vs Toulouse Disney+ Premium
- 10:15 Auxerre vs Angers SCO Disney+ Premium
- 13:45 Olympique Lyonnais vs Rennes Disney+ Premium
Portugal - Primeira Liga
- 9:30 Casa Pia vs Tondela
- 12:00 Sporting Braga vs Estoril
- 14:30 Rio Ave vs Gil Vicente
Argentina - Liga Profesional
- 11:30 Aldosivi vs Independiente Rivadavia TyC Sports Internacional, Fanatiz International, TNT Sports Argentina, Max Argentina, Fanatiz
- 14:00 Rosario Central vs Tigre Fanatiz International, TNT Sports Argentina, Max Argentina, Fanatiz, ViX
- 14:00 Belgrano vs Sarmiento Fanatiz International, TNT Sports Argentina, Max Argentina, Fanatiz, ViX
- 14:00 Gimnasia La Plata vs Argentinos Juniors Fanatiz International, ESPN Argentina, ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina
- 14:00 Racing Club vs Huracán TyC Sports Internacional, Fanatiz International, ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina, SportItalia
- 16:30 River Plate vs Atlético Tucumán ESPN Premium, Disney+ Premium, Fanatiz
Brasil - Brasileirão
- 14:00 São Paulo vs Bahia Fanatiz International, Bet365, Globo, Premiere, Flow Sports
- 14:00 Flamengo vs Vasco da Gama YouTube, Globo, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol
- 16:30 Chapecoense vs RB Bragantino Fanatiz International, Bet365, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol
- 16:30 Internacional vs Fluminense Fanatiz International, Bet365, SporTV, Premiere, Globoplay
- 18:30 Mirassol vs Corinthians
Colombia - Categoría Primera A
- 15:30 Deportes Tolima vs Deportivo Cali Fanatiz International, Bet365, Win+ Futbol, Win Play
- 15:30 Alianza vs Millonarios RCN Nuestra Tele, Fanatiz International, Bet365, Win+ Futbol, Win Play
- 15:30 Medellín vs Rionegro Águilas Fanatiz International, Bet365, Win+ Futbol, Win Play
- 15:30 Santa Fe vs Inter Bogotá Fanatiz International, Bet365, Win+ Futbol, Win Play
- 15:30 Fortaleza CEIF vs Atlético Bucaramanga Fanatiz International, Bet365, Win+ Futbol, Win Play
- 17:45 Junior vs Deportivo Pasto Fanatiz International, Bet365, Win+ Futbol, Win Play
- 17:45 América de Cali vs Deportivo Pereira Deportivo RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
Ecuador - Serie A
- 13:00 Macará vs Orense Zapping
- 15:30 Delfin vs Mushuc Runa, Zapping
- 17:00 Leones del Norte vs Emelec Zapping
México - Liga MX
- 18:00 América vs Pumas UNAM TUDN USA, Univision
- 20:15 Toluca vs Pachuca