Por Joao Muñoz Tineo

Partidos de hoy, domingo 30 de agosto de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, domingo 30 de agosto del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 11:00 Deportivo Moquegua vs Alianza Atlético Liga1 Play, Nativa, TV 360, Liga 1 Max, Fanatiz
  • 13:15 ADT vs Sport Huancayo Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max, Fanatiz, Fanatiz Canada
  • 15:30 Sport Boys vs Sporting Cristal Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max, Fanatiz, Fanatiz Canada
  • 19:00 Cienciano vs Cusco Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz

Inglaterra - Premier League

  • 8:00 Chelsea vs Brighton & Hove Albion Disney+ Premium Chile, ESPN Brazil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Argentina
  • 8:00 Leeds United vs Brentford Disney+ Premium Chile, ESPN2 Brazil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Argentina
  • 8:00 Sunderland vs Fulham Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Disney+ Premium Sur, DAZN Spain
  • 10:30 Manchester United vs Ipswich Town ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, ESPN Argentina, ESPN Brazil, Zapping

España - LaLiga

  • 10:00 Real Madrid vs Málaga DIRECTV Sports Peru, DGO, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Sports Colombia
  • 12:30 Deportivo La Coruña vs Valencia DIRECTV Sports Peru, DGO, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Sports Colombia
  • 14:30 Celta de Vigo vs Athletic ClubDisney+ Premium, ESPN, Zapping, Claro TV+

Italia - Serie A

  • 11:30 Napoli vs Como Disney+ Premium Chile, Zapping, IT tv Plus, Claro TV+, Disney+ Premium Argentina
  • 13:45 Cagliari vs Internazionale Disney+ Premium Chile, ESPN Brazil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Argentina
  • 13:45 Lazio vs Genoa Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, SCCN, Disney+ Premium Sur

Alemania - Bundesliga

  • 8:30 Freiburg vs Werder Bremen ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile, ESPN3 Argentina, Disney+ Premium Argentina, Canal GOAT
  • 10:30 Augsburg vs Schalke 04 Disney+ Premium

Francia - Ligue 1

  • 8:00 Paris vs Nice ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Chile, Claro TV+, Disney+ Premium Argentina, ESPN4 Chile
  • 10:15 Rennes vs Le Mans Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, CazéTV, Disney+ Premium Sur, Ligue1+
  • 13:45 Monaco vs Olympique Marseille Disney+ Premium

Portugal - Primeira Liga

  • 9:30 Nacional vs Estrela N Sports, Claro TV+, Sky+, Vivo Play, Sport TV1
  • 12:00 Casa Pia vs Moreirense Sport TV2, Sport TV Multiscreen
  • 14:30 Famalicão vs Gil Vicente Sport TV Multiscreen
  • 12:00 Academico Viseu vs Porto DAZN

Argentina - Liga Profesional

  • 13:00 Banfield vs River Plate ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, Fanatiz International, ESPN4 Brazil, ESPN Premium Argentina
  • 15:00 Argentinos Juniors vs Aldosivi Fanatiz International, TNT Sports Argentina, Max Argentina, Fanatiz, TyC Sports Internacional
  • 17:15 Independiente vs Gimnasia Mendoza Fanatiz International, ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina, Fanatiz, TyC Sports Internacional
  • 19:30 Independiente Rivadavia vs Racing Club Fanatiz, ESPN Premium, Zapping, Claro TV+

Chile - Primera División

  • 14:00 Univ. Concepción vs Universidad Chile max chile, TNT SPORTS Premium
  • 16:30 Colo-Colo vs Audax Italiano max chile, TNT SPORTS Premium
  • 19:00 Coquimbo Unido vs Huachipato max chile, TNT SPORTS Premium

Colombia - Liga Betplay

  • 14:00 Rionegro Águilas vs Boyacá Chicó Win+ Futbol, Win Play, Sporttv, Fanatiz, fuboTV
  • 16:10 Medellín vs Llaneros RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play, Sporttv, Fanatiz
  • 18:15 Millonarios vs Inter Bogotá RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play, Sporttv, Fanatiz
  • 20:20 Deportivo Cali vs Atlético Bucaramanga Win+

Ecuador - Serie A

  • 13:00 Aucas vs Libertad Zapping Sports, Zapping
  • 15:30 Orense vs Macará Zapping Sports, Zapping
  • 18:00 Emelec vs Leones del Norte Zapping Sports, Zapping
  • 19:00 Manta vs Barcelona Zapping Sports, Zapping

Uruguay - Primera División

  • 13:30 Peñarol vs Nacional Disney+ Premium Chile, DIRECTV Sports Uruguay, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Antel TV
  • 17:00 Cerro Largo vs Liverpool

México - Liga MX

  • 19:00 Toluca vs Juárez Zapping, IT tv Plus, Claro TV+, SportyNet, Sky+
  • 21:10 Monterrey vs Atlético San Luis TUDN USA, TUDN.com, FOX Mexico
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NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.