Partidos de hoy, domingo 30 de agosto de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, domingo 30 de agosto del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 11:00 Deportivo Moquegua vs Alianza Atlético Liga1 Play, Nativa, TV 360, Liga 1 Max, Fanatiz
- 13:15 ADT vs Sport Huancayo Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max, Fanatiz, Fanatiz Canada
- 15:30 Sport Boys vs Sporting Cristal Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max, Fanatiz, Fanatiz Canada
- 19:00 Cienciano vs Cusco Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz
Inglaterra - Premier League
- 8:00 Chelsea vs Brighton & Hove Albion Disney+ Premium Chile, ESPN Brazil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Argentina
- 8:00 Leeds United vs Brentford Disney+ Premium Chile, ESPN2 Brazil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Argentina
- 8:00 Sunderland vs Fulham Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Disney+ Premium Sur, DAZN Spain
- 10:30 Manchester United vs Ipswich Town ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, ESPN Argentina, ESPN Brazil, Zapping
España - LaLiga
- 10:00 Real Madrid vs Málaga DIRECTV Sports Peru, DGO, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Sports Colombia
- 12:30 Deportivo La Coruña vs Valencia DIRECTV Sports Peru, DGO, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Sports Colombia
- 14:30 Celta de Vigo vs Athletic ClubDisney+ Premium, ESPN, Zapping, Claro TV+
Italia - Serie A
- 11:30 Napoli vs Como Disney+ Premium Chile, Zapping, IT tv Plus, Claro TV+, Disney+ Premium Argentina
- 13:45 Cagliari vs Internazionale Disney+ Premium Chile, ESPN Brazil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Argentina
- 13:45 Lazio vs Genoa Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, SCCN, Disney+ Premium Sur
Alemania - Bundesliga
- 8:30 Freiburg vs Werder Bremen ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile, ESPN3 Argentina, Disney+ Premium Argentina, Canal GOAT
- 10:30 Augsburg vs Schalke 04 Disney+ Premium
Francia - Ligue 1
- 8:00 Paris vs Nice ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Chile, Claro TV+, Disney+ Premium Argentina, ESPN4 Chile
- 10:15 Rennes vs Le Mans Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, CazéTV, Disney+ Premium Sur, Ligue1+
- 13:45 Monaco vs Olympique Marseille Disney+ Premium
Portugal - Primeira Liga
- 9:30 Nacional vs Estrela N Sports, Claro TV+, Sky+, Vivo Play, Sport TV1
- 12:00 Casa Pia vs Moreirense Sport TV2, Sport TV Multiscreen
- 14:30 Famalicão vs Gil Vicente Sport TV Multiscreen
- 12:00 Academico Viseu vs Porto DAZN
Argentina - Liga Profesional
- 13:00 Banfield vs River Plate ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, Fanatiz International, ESPN4 Brazil, ESPN Premium Argentina
- 15:00 Argentinos Juniors vs Aldosivi Fanatiz International, TNT Sports Argentina, Max Argentina, Fanatiz, TyC Sports Internacional
- 17:15 Independiente vs Gimnasia Mendoza Fanatiz International, ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina, Fanatiz, TyC Sports Internacional
- 19:30 Independiente Rivadavia vs Racing Club Fanatiz, ESPN Premium, Zapping, Claro TV+
Chile - Primera División
- 14:00 Univ. Concepción vs Universidad Chile max chile, TNT SPORTS Premium
- 16:30 Colo-Colo vs Audax Italiano max chile, TNT SPORTS Premium
- 19:00 Coquimbo Unido vs Huachipato max chile, TNT SPORTS Premium
Colombia - Liga Betplay
- 14:00 Rionegro Águilas vs Boyacá Chicó Win+ Futbol, Win Play, Sporttv, Fanatiz, fuboTV
- 16:10 Medellín vs Llaneros RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play, Sporttv, Fanatiz
- 18:15 Millonarios vs Inter Bogotá RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play, Sporttv, Fanatiz
- 20:20 Deportivo Cali vs Atlético Bucaramanga Win+
Ecuador - Serie A
- 13:00 Aucas vs Libertad Zapping Sports, Zapping
- 15:30 Orense vs Macará Zapping Sports, Zapping
- 18:00 Emelec vs Leones del Norte Zapping Sports, Zapping
- 19:00 Manta vs Barcelona Zapping Sports, Zapping
Uruguay - Primera División
- 13:30 Peñarol vs Nacional Disney+ Premium Chile, DIRECTV Sports Uruguay, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Antel TV
- 17:00 Cerro Largo vs Liverpool
México - Liga MX
- 19:00 Toluca vs Juárez Zapping, IT tv Plus, Claro TV+, SportyNet, Sky+
- 21:10 Monterrey vs Atlético San Luis TUDN USA, TUDN.com, FOX Mexico