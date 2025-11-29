Partidos de hoy, domingo 30 de noviembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, domingo 30 de noviembre EN VIVO: horarios y canales para ver
Inglaterra - Premier League
- 7:00 Crystal Palace vs Manchester United ESPN, Disney Plus
- 9:05 West Ham United vs Liverpool Disney Plus
- 9:05 Aston Villa vs Wolverhampton Wanderers ESPN, Disney Plus
- 9:05 Nottingham Forest vs Brighton & Hove Albion Disney Plus
- 11:30 Chelsea vs Arsenal ESPN, Disney Plus
España - LaLiga
- 8:00 Real Sociedad vs Villarreal ESPN 4, Disney+ Premium
- 10:15 Sevilla vs Real Betis DIRECTV Sports
- 12:30 Celta de Vigo vs Espanyol DIRECTV Sports
- 15:00 Girona vs Real Madrid ESPN2, Disney+ Premium
Italia - Serie A
- 6:30 Lecce vs Torino Disney Plus
- 9:00 Pisa vs Internazionale ESPN 3, Disney+ Premium
- 12:00 Atalanta vs Fiorentina ESPN 2, Disney+ Premium
- 14:45 Roma vs Napoli Disney Plus
Alemania - Bundesliga
- 9:30 Hamburger SV vs Stuttgart Disney+ Premium
- 11:30 Eintracht Frankfurt vs Wolfsburg Disney+ Premium
- 13:30 Freiburg vs Mainz 05 Disney+ Premium
Francia - Ligue 1
- 9:00 Strasbourg vs Brest Disney+ Premium
- 11:15 Le Havre vs Lille Disney+ Premium
- 11:15 Angers SCO vs Lens Disney+ Premium
- 11:15 Lorient vs Nice Disney+ Premium
- 14:45 Olympique Lyonnais vs Nantes Disney+ Premium
Argentina - Liga Profesional
- 16:30 Boca Juniors vs Argentinos Juniors ESPN Premium, Disney Plus
Bolivia - Primera División
- 14:00 Oriente Petrolero vs BloomingFutbol Canal
- 16:30 The Strongest vs Bolívar Futbol Canal
- 18:30 Aurora vs Wilstermann Futbol Canal
Brasil - Brasileirão
- 14:00 Corinthians vs Botafogo
- 16:30 Fortaleza vs Atlético Mineiro
Colombia - Categoría Primera A
- 18:30 Junior vs Atlético Nacional RCN, Win Sports
Ecuador - Serie A de Ecuador
- 13:00 Aucas vs Deportivo Cuenca El Canal del Fútbol, Zapping
- 15:30 Macará vs El Nacional El Canal del Fútbol, Zapping
- 18:00 Delfin vs Emelec El Canal del Fútbol, Zapping
México - Liga MX
- 20:00 Cruz Azul vs Guadalajara TUDN, Vix