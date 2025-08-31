Redacción EC
Partidos de hoy, domingo 31 de agosto de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, domingo 31 de agosto de 2025: revisa la programación completa del Fútbol En vivo que se juega en el día.
Partidos de hoy, domingo 31 de agosto EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 15:00 Atlético Grau vs ADT Liga 1 MAX

Inglaterra - Premier League

  • 8:00 Nottingham Forest vs West Ham United ESPN, Disney Plus
  • 8:00 Brighton & Hove Albion vs Manchester City Disney Plus
  • 10:30 Liverpool vs Arsenal ESPN, Disney Plus
  • 13:00 Aston Villa vs Crystal Palace Disney Plus

España - LaLiga

  • 10:00 Celta de Vigo vs Villarreal DIRECTV Sports
  • 12:00 Real Betis vs Athletic Club ESPN2, Disney+ Premium
  • 12:30 Espanyol vs Osasuna DIRECTV Sports
  • 14:30 Rayo Vallecano vs Barcelona ESPN, Disney+

Italia - Serie A

  • 11:30 Genoa vs Juventus Disney Plus
  • 11:30 Torino vs Fiorentina Disney Plus
  • 13:45 Lazio vs Hellas Verona Disney Plus
  • 13:45 Internazionale vs Udinese Disney Plus

Alemania - Bundesliga

  • 8:30 Wolfsburg vs Mainz 05 Disney Plus
  • 10:30 Borussia Dortmund vs Union Berlin Disney Plus
  • 12:30 Köln vs Freiburg Disney Plus

Francia - Ligue 1

  • 8:00 Angers SCO vs Rennes Disney Plus
  • 10:15 Le Havre vs Nice Disney Plus
  • 10:15 Monaco vs Strasbourg Disney Plus
  • 10:15 Paris vs Metz Disney Plus
  • 13:45 Olympique Lyonnais vs Olympique Marseille Disney Plus

Portugal - Primeira Liga

  • 9:30 Tondela vs Estoril
  • 12:00 Alverca vs Benfica GolTV
  • 14:30 Santa Clara vs Estrela GolTV
  • 14:30 Rio Ave vs Sporting Braga

Norteamérica - Leagues Cup

  • 19:00 Inter Miami vs. Seattle MLS Season Pass

Argentina - Liga Profesional

  • 12:30 Aldosivi vs Boca Juniors ESPN Premium
  • 14:45 Defensa y Justicia vs Belgrano TNT Sports
  • 14:45 Talleres Córdoba vs Deportivo Riestra ESPN Premium
  • 17:15 River Plate vs San Martín San Juan TNT Sports
  • 19:15 Racing Club vs Unión Santa Fe ESPN Premium

Brasil - Brasileirão

  • 14:00 Flamengo vs Grêmio
  • 14:00 Santos vs Fluminense
  • 16:30 Corinthians vs Palmeiras
  • 16:30 Vitória vs Atlético Mineiro
  • 16:30 Mirassol vs Bahia
  • 18:30 Sport Recife vs Vasco da Gama
  • 18:30 Internacional vs Fortaleza

Chile - Primera División de Chile

  • 14:00 Colo-Colo vs Universidad Chile TNT Sports, Max
  • 17:30 Ñublense vs Unión Española TNT Sports, Max

Colombia - Categoría Primera A

  • 14:00 Atlético Nacional vs Envigado RCN, Win Sports
  • 16:10 Alianza vs América de Cali RCN, Win Sports
  • 18:20 La Equidad vs Deportivo Pasto RCN, Win Sports
  • 18:20 Deportes Tolima vs Fortaleza CEIF RCN, Win Sports

Ecuador - Serie A de Ecuador

  • 15:30 Deportivo Cuenca vs Orense Canal del Fútbol, Zapping
  • 18:00 Barcelona vs Universidad Católica Canal del Fútbol, Zapping

Paraguay - Primera División de Paraguay

  • 14:00 Libertad vs Cerro Porteño Tigo Sports
  • 16:30 Guaraní vs General Caballero JLM Tigo Sports

Uruguay - Primera División

  • 8:30 Plaza Colonia vs Torque Disney Plus
  • 11:00 Danubio vs Miramar Misiones Disney Plus
  • 13:30 Juventud vs Cerro Disney Plus
  • 16:00 Racing vs Peñarol Disney Plus
  • 18:30 Boston River vs Progreso Disney Plus

México - Liga MX

  • 17:00 Pumas UNAM vs Atlas Claro TV+
  • 22:00 Tijuana vs Necaxa FOX Sports, Tubi

