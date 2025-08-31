Partidos de hoy, domingo 31 de agosto de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, domingo 31 de agosto EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 15:00 Atlético Grau vs ADT Liga 1 MAX
Inglaterra - Premier League
- 8:00 Nottingham Forest vs West Ham United ESPN, Disney Plus
- 8:00 Brighton & Hove Albion vs Manchester City Disney Plus
- 10:30 Liverpool vs Arsenal ESPN, Disney Plus
- 13:00 Aston Villa vs Crystal Palace Disney Plus
España - LaLiga
- 10:00 Celta de Vigo vs Villarreal DIRECTV Sports
- 12:00 Real Betis vs Athletic Club ESPN2, Disney+ Premium
- 12:30 Espanyol vs Osasuna DIRECTV Sports
- 14:30 Rayo Vallecano vs Barcelona ESPN, Disney+
Italia - Serie A
- 11:30 Genoa vs Juventus Disney Plus
- 11:30 Torino vs Fiorentina Disney Plus
- 13:45 Lazio vs Hellas Verona Disney Plus
- 13:45 Internazionale vs Udinese Disney Plus
Alemania - Bundesliga
- 8:30 Wolfsburg vs Mainz 05 Disney Plus
- 10:30 Borussia Dortmund vs Union Berlin Disney Plus
- 12:30 Köln vs Freiburg Disney Plus
Francia - Ligue 1
- 8:00 Angers SCO vs Rennes Disney Plus
- 10:15 Le Havre vs Nice Disney Plus
- 10:15 Monaco vs Strasbourg Disney Plus
- 10:15 Paris vs Metz Disney Plus
- 13:45 Olympique Lyonnais vs Olympique Marseille Disney Plus
Portugal - Primeira Liga
- 9:30 Tondela vs Estoril
- 12:00 Alverca vs Benfica GolTV
- 14:30 Santa Clara vs Estrela GolTV
- 14:30 Rio Ave vs Sporting Braga
Norteamérica - Leagues Cup
- 19:00 Inter Miami vs. Seattle MLS Season Pass
Argentina - Liga Profesional
- 12:30 Aldosivi vs Boca Juniors ESPN Premium
- 14:45 Defensa y Justicia vs Belgrano TNT Sports
- 14:45 Talleres Córdoba vs Deportivo Riestra ESPN Premium
- 17:15 River Plate vs San Martín San Juan TNT Sports
- 19:15 Racing Club vs Unión Santa Fe ESPN Premium
Brasil - Brasileirão
- 14:00 Flamengo vs Grêmio
- 14:00 Santos vs Fluminense
- 16:30 Corinthians vs Palmeiras
- 16:30 Vitória vs Atlético Mineiro
- 16:30 Mirassol vs Bahia
- 18:30 Sport Recife vs Vasco da Gama
- 18:30 Internacional vs Fortaleza
Chile - Primera División de Chile
- 14:00 Colo-Colo vs Universidad Chile TNT Sports, Max
- 17:30 Ñublense vs Unión Española TNT Sports, Max
Colombia - Categoría Primera A
- 14:00 Atlético Nacional vs Envigado RCN, Win Sports
- 16:10 Alianza vs América de Cali RCN, Win Sports
- 18:20 La Equidad vs Deportivo Pasto RCN, Win Sports
- 18:20 Deportes Tolima vs Fortaleza CEIF RCN, Win Sports
Ecuador - Serie A de Ecuador
- 15:30 Deportivo Cuenca vs Orense Canal del Fútbol, Zapping
- 18:00 Barcelona vs Universidad Católica Canal del Fútbol, Zapping
Paraguay - Primera División de Paraguay
- 14:00 Libertad vs Cerro Porteño Tigo Sports
- 16:30 Guaraní vs General Caballero JLM Tigo Sports
Uruguay - Primera División
- 8:30 Plaza Colonia vs Torque Disney Plus
- 11:00 Danubio vs Miramar Misiones Disney Plus
- 13:30 Juventud vs Cerro Disney Plus
- 16:00 Racing vs Peñarol Disney Plus
- 18:30 Boston River vs Progreso Disney Plus
México - Liga MX
- 17:00 Pumas UNAM vs Atlas Claro TV+
- 22:00 Tijuana vs Necaxa FOX Sports, Tubi