Se acaba el mes y es uno de los días que más partidos han habido en una sola jornada en este 2021. Este domingo 31 de octubre te traemos toda la programación de TV de las principales ligas del mundo como la Premier League, LaLiga, Serie A, Bundesliga y también los encuentros de esta parte del mundo como el River vs Estudiantes de la Superliga Argentina, la Liga 1 con Universitario vs. Melgar y los clásicos de Uruguay y Paraguay con Peñarol vs. Nacional y Cerro Porteño vs. Olimpia, respectivamente. Sigue aquí los partidos de hoy.

Liga 1

15:30 | Melgar vs Universitario vía GOLPERU

Premier League

9:00 | Norwich City vs Leeds United vía ESPN Sur, Star+

11:30 | Aston Villa vs West Ham United vía ESPN Sur, Star+

LaLiga Santander

8:00 | Cádiz vs Mallorca vía ESPN 2, Star+

10:15 | Atlético Madrid vs Real Betis vía ESPN 2, Star+

12:30 | Getafe vs Espanyol vía DIRECTV Sports

15:00 | Real Sociedad vs Athletic Club vía ESPN 2, Star+

Serie A

6:30 | Internazionale vs Udinese vía ESPN

9:00 | Genoa vs Venezia vía Star+

9:00 | Sassuolo vs Empoli vía Star+

9:00 | Fiorentina vs Spezia vía Star+

12:00 | Salernitana vs Napoli vía Star+

14:45 | Roma vs Milan vía ESPN Sur, Star+

Bundesliga

9:30 | Augsburg vs Stuttgart vía Star+

11:30 | Borussia M’gladbach vs Bochum vía Star+

Primeira Liga

10:30 | Marítimo vs Gil Vicente

13:00 | Belenenses vs Santa Clara

15:30 | Famalicão vs Vizela

Ligue 1

7:00 | Angers SCO vs Nice

9:00 | Troyes vs Rennes

9:00 | Bordeaux vs Reims

9:00 | Montpellier vs Nantes

9:00 | Strasbourg vs Lorient

11:00 | Brest vs Monaco

14:45 | Clermont vs Olympique Marseille

Superliga Argentina

13:45 | San Lorenzo vs Godoy Cruz vía AFA Play

13:45 | Unión Santa Fe vs Rosario Central vía TNT Sports

16:00 | Newell’s Old Boys vs Independiente vía Fox Sports Premium

18:15 | Estudiantes vs River Plate vía ESPN y TNT Sports

Liga de Futbol de Bolivia

14:00 | Always Ready vs Royal Pari vía Tigo Sports Bolivia

16:15 | Nacional Potosí vs Aurora vía Tigo Sports Bolivia

18:30 | Oriente Petrolero vs Bolívar vía Tigo Sports Bolivia

Brasileirão

14:00 | Ceará vs Fluminense vía Premiere

14:00 | Grêmio vs Palmeiras vía Globo

16:15 | São Paulo vs Internacional vía SPO Internacional

18:30 | Sport Recife vs Atlético Goianiense vía SporTV

Campeonato Nacional de Chile

10:30 | Antofagasta vs Ñublense vía TNT Sports

16:00 | O’Higgins vs Universidad Católica vía TNT Sports

18:30 | Unión La Calera vs Melipilla vía TNT Sports

Colombia Primera A

14:00 | Once Caldas vs Patriotas Boyacá vía Win Sports+

16:00 | Jaguares de Córdoba vs Atlético Nacional vía Win Sports+

18:05 | Medellín vs Deportivo Pereira vía Win Sports+

20:10 | América de Cali vs Alianza Petrolera vía Win Sports+

Liga Pro de Ecuador

14:00 | Mushuc Runa vs Deportivo Cuenca vía GOLTV

16:30 | Independiente del Valle vs Olmedo vía GOLTV

19:00 | Aucas vs LDU Quito vía GolTV

Primera División de Paraguay

16:00 | Cerro Porteño vs Olimpia vía Tigo Sports Paraguay

18:15 | Sol de América vs Guaireña vía Tigo Sports Paraguay

Primera División de Uruguay

8:00 | Fénix vs Cerro Largo vía VTV+

14:00 | Peñarol vs Nacional vía GolTV, VTV+

Primera División de Venezuela

14:00 | Caracas vs Deportivo La Guaira vía TVes

16:30 | Deportivo Táchira vs Monagas vía TVes

19:00 | Deportivo Lara vs Estudiantes Mérida vía TVes

Conforme a los criterios de Saber más

MÁS EN DT