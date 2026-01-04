Redacción EC
Partidos de hoy, domingo 4 de enero de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, domingo 4 de enero EN VIVO: horarios y canales para ver

Inglaterra - Premier League

  • 7:30 Leeds United vs Manchester United ESPN, Disney+ Premium
  • 10:00 Everton vs Brentford Disney+ Premium
  • 10:00 Fulham vs Liverpool Disney+ Premium
  • 10:00 Newcastle United vs Crystal Palace Disney+ Premium
  • 10:00 Tottenham Hotspur vs Sunderland Disney+ Premium
  • 12:30 Manchester City vs Chelsea ESPN, Disney Plus

España - LaLiga

  • 8:00 Sevilla vs Levante ESPN2, Disney+ Premium
  • 10:15 Real Madrid vs Real Betis ESPN, Disney+ Premium
  • 12:30 Deportivo Alavés vs Real Oviedo ESPN3 Colombia, Disney+ Premium
  • 12:30 Mallorca vs Girona DIRECTV Sports
  • 15:00 Real Sociedad vs Atlético Madrid DIRECTV, DGO

Italia - Serie A

  • 6:30 Lazio vs Napoli Disney+ Premium
  • 9:00 Fiorentina vs Cremonese Disney+ Premium
  • 12:00 Verona vs Torino Disney+ Premium
  • 14:45 Internazionale vs Bologna ESPN, Disney Plus

Francia - Ligue 1

  • 9:00 Olympique Marseille vs Nantes ESPN3, Disney+ Premium
  • 11:15 Le Havre vs Angers SCO Disney+ Premium
  • 11:15 Brest vs Auxerre Disney+ Premium
  • 11:15 Lorient vs Metz Disney+ Premium
  • 14:45 PSG vs Paris Disney+ Premium

Portugal - Primeira Liga

  • 10:30 Tondela vs Arouca
  • 13:00 Estrela vs Sporting Braga
  • 13:00 Benfica vs Estoril
  • 15:30 AVS vs Moreirense

África - Copa Africana de Naciones

  • 11:00 Marruecos vs Tanzania
  • 14:00 Sudáfrica vs Camerún

