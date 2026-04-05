Por Redacción EC

Partidos de hoy, domingo 5 de abril de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, domingo 5 de abril del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 13:15 Sport Huancayo vs Comerciantes Unidos Movistar Play, Liga 1 Max, Fanatiz
  • 15:30 Juan Pablo II College vs UTC Cajamarca Movistar Play, Liga 1 Max, Fanatiz

España - LaLiga

  • 7:00 Getafe vs Athletic Club ESPN, Disney+ Premium
  • 9:15 Valencia vs Celta de Vigo DIRECTV Sports, DGO
  • 11:30 Real Oviedo vs Sevilla ESPN2, Disney+ Premium Chile
  • 14:00 Deportivo Alavés vs Osasuna ESPN3, Disney+ Premium

Italia - Serie A

  • 8:00 Cremonese vs Bologna Disney+ Premium
  • 11:00 Pisa vs Torino Disney+ Premium
  • 13:45 Inter vs Roma ESPN, Disney+ Premium

Alemania - Bundesliga

  • 8:30 Union Berlin vs St. Pauli Disney+ Premium, ESPN 5
  • 10:30 Eintracht Frankfurt vs Colonia FC Disney+ Premium, ESPN

Francia - Ligue 1

  • 8:00 Angers SCO vs Olympique Lyon ESPN2, Disney+ Premium
  • 10:15 Lorient vs Paris Disney+ Premium Chile
  • 10:15 Le Havre vs Auxerre Disney+ Premium
  • 10:15 Metz vs Nantes ESPN2, Disney+ Premium
  • 13:45 Monaco vs Olympique Marsella ESPN2, Disney+ Premium

Inglaterra - FA Cup

  • 10:30 West Ham United vs Leeds United ESPN, Disney+ Premium

Argentina - Liga Profesional

  • 13:30 Gimnasia La Plata vs Huracán TyC Sports, Fanatiz
  • 16:00 River Plate vs Belgrano ESPN, Disney+ Premium
  • 18:30 Central Córdoba vs Newell’s Old Boys TyC Sports, Fanatiz

Bolivia - Primera División

  • 14:00 Gualberto Villarroel SJ vs ABB Futbol Canal, Entel TV
  • 16:15 Universitario de Vinto vs The Strongest Futbol Canal, Entel TV

Brasil - Brasileirão

  • 14:00 Chapecoense vs Vitória Premiere, Globoplay, Canal del Futbol
  • 15:30 Flamengo vs Santos Globo, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol
  • 15:30 Atlético Mineiro vs Athletico-PR Fanatiz
  • 17:30 Corinthians vs Internacional Fanatiz, Win Sports, Canal del Futbol
  • 17:30 Bahia vs Palmeiras Fanatiz
  • 18:00 Mirassol vs RB Bragantino Fanatiz
  • 18:30 Grêmio vs Remo Fanatiz

Chile - Primera División

  • 14:30 Deportes Concepción vs Colo-Colo
  • 17:00 Universidad Chile vs La Serena

Colombia - Categoría Primera A

  • 16:00 Cúcuta Deportivo vs América de Cali RCN, Fanatiz, Win+ Futbol

Ecuador - Serie A

  • 13:00 Leones del Norte vs Delfin Zapping
  • 15:30 Manta vs Técnico Universitario Zapping
  • 18:10 Macará vs Aucas Zapping

Paraguay - Primera División

  • 16:30 Sportivo Ameliano vs Sportivo Luqueño DIRECTV Sports, Tigo Sports
  • 18:30 Guaraní vs Libertad DIRECTV Sports, Tigo Sports

Perú - Liga 2

  • 13:00 Tacna Heroica vs Binacional
  • 15:00 Carlos Manucci vs Universidad San Martín
  • 15:00 CNI vs Minas
  • 15:15 Unión Comercio vs César Vallejo

Uruguay - Primera División

  • 8:00 Albion vs Cerro Largo Disney+ Premium, DIRECTV Sports
  • 13:30 Cerro vs Defensor Sporting Disney+ Premium, DIRECTV Sports
  • 16:30 Liverpool vs Deportivo Maldonado Disney+ Premium, DIRECTV Sports

Venezuela - Primera División

  • 16:00 Estudiantes Mérida vs Portuguesa

Inglaterra - FA Women’s Cup

  • 7:00 Arsenal vs Brighton & Hove Albion ESPN2, Disney+ Premium
  • 8:30 Charlton Athletic vs Liverpool Disney+ Premium, TNT Sports 2

Sudamérica - Sudamericano Sub-17

  • 15:00 Ecuador Sub-17 vs Colombia Sub-17 DIRECTV Sports, YouTube, Caracol TV, RCN Television
  • 18:00 Uruguay Sub-17 vs Paraguay Sub-17 DIRECTV Sports, YouTube

Países Bajos - Eredivisie

  • 5:15 Go Ahead Eagles vs PEC Zwolle SCCN
  • 7:30 Volendam vs Feyenoord Disney+ Premium
  • 7:30 Heerenveen vs Heracles ESPN
  • 9:45 NAC Breda vs Sparta Rotterdam ESPN 2

México - Liga MX

  • 21:07 Guadalajara vs Pumas UNAM Telemundo Deportes
