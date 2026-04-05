Partidos de hoy, domingo 5 de abril de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Perú - Liga 1
- 13:15 Sport Huancayo vs Comerciantes Unidos Movistar Play, Liga 1 Max, Fanatiz
- 15:30 Juan Pablo II College vs UTC Cajamarca Movistar Play, Liga 1 Max, Fanatiz
España - LaLiga
- 7:00 Getafe vs Athletic Club ESPN, Disney+ Premium
- 9:15 Valencia vs Celta de Vigo DIRECTV Sports, DGO
- 11:30 Real Oviedo vs Sevilla ESPN2, Disney+ Premium Chile
- 14:00 Deportivo Alavés vs Osasuna ESPN3, Disney+ Premium
Italia - Serie A
- 8:00 Cremonese vs Bologna Disney+ Premium
- 11:00 Pisa vs Torino Disney+ Premium
- 13:45 Inter vs Roma ESPN, Disney+ Premium
Alemania - Bundesliga
- 8:30 Union Berlin vs St. Pauli Disney+ Premium, ESPN 5
- 10:30 Eintracht Frankfurt vs Colonia FC Disney+ Premium, ESPN
Francia - Ligue 1
- 8:00 Angers SCO vs Olympique Lyon ESPN2, Disney+ Premium
- 10:15 Lorient vs Paris Disney+ Premium Chile
- 10:15 Le Havre vs Auxerre Disney+ Premium
- 10:15 Metz vs Nantes ESPN2, Disney+ Premium
- 13:45 Monaco vs Olympique Marsella ESPN2, Disney+ Premium
Inglaterra - FA Cup
- 10:30 West Ham United vs Leeds United ESPN, Disney+ Premium
Argentina - Liga Profesional
- 13:30 Gimnasia La Plata vs Huracán TyC Sports, Fanatiz
- 16:00 River Plate vs Belgrano ESPN, Disney+ Premium
- 18:30 Central Córdoba vs Newell’s Old Boys TyC Sports, Fanatiz
Bolivia - Primera División
- 14:00 Gualberto Villarroel SJ vs ABB Futbol Canal, Entel TV
- 16:15 Universitario de Vinto vs The Strongest Futbol Canal, Entel TV
Brasil - Brasileirão
- 14:00 Chapecoense vs Vitória Premiere, Globoplay, Canal del Futbol
- 15:30 Flamengo vs Santos Globo, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol
- 15:30 Atlético Mineiro vs Athletico-PR Fanatiz
- 17:30 Corinthians vs Internacional Fanatiz, Win Sports, Canal del Futbol
- 17:30 Bahia vs Palmeiras Fanatiz
- 18:00 Mirassol vs RB Bragantino Fanatiz
- 18:30 Grêmio vs Remo Fanatiz
Chile - Primera División
- 14:30 Deportes Concepción vs Colo-Colo
- 17:00 Universidad Chile vs La Serena
Colombia - Categoría Primera A
- 16:00 Cúcuta Deportivo vs América de Cali RCN, Fanatiz, Win+ Futbol
Ecuador - Serie A
- 13:00 Leones del Norte vs Delfin Zapping
- 15:30 Manta vs Técnico Universitario Zapping
- 18:10 Macará vs Aucas Zapping
Paraguay - Primera División
- 16:30 Sportivo Ameliano vs Sportivo Luqueño DIRECTV Sports, Tigo Sports
- 18:30 Guaraní vs Libertad DIRECTV Sports, Tigo Sports
Perú - Liga 2
- 13:00 Tacna Heroica vs Binacional
- 15:00 Carlos Manucci vs Universidad San Martín
- 15:00 CNI vs Minas
- 15:15 Unión Comercio vs César Vallejo
Uruguay - Primera División
- 8:00 Albion vs Cerro Largo Disney+ Premium, DIRECTV Sports
- 13:30 Cerro vs Defensor Sporting Disney+ Premium, DIRECTV Sports
- 16:30 Liverpool vs Deportivo Maldonado Disney+ Premium, DIRECTV Sports
Venezuela - Primera División
- 16:00 Estudiantes Mérida vs Portuguesa
Inglaterra - FA Women’s Cup
- 7:00 Arsenal vs Brighton & Hove Albion ESPN2, Disney+ Premium
- 8:30 Charlton Athletic vs Liverpool Disney+ Premium, TNT Sports 2
Sudamérica - Sudamericano Sub-17
- 15:00 Ecuador Sub-17 vs Colombia Sub-17 DIRECTV Sports, YouTube, Caracol TV, RCN Television
- 18:00 Uruguay Sub-17 vs Paraguay Sub-17 DIRECTV Sports, YouTube
Países Bajos - Eredivisie
- 5:15 Go Ahead Eagles vs PEC Zwolle SCCN
- 7:30 Volendam vs Feyenoord Disney+ Premium
- 7:30 Heerenveen vs Heracles ESPN
- 9:45 NAC Breda vs Sparta Rotterdam ESPN 2
México - Liga MX
- 21:07 Guadalajara vs Pumas UNAM Telemundo Deportes