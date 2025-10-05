Partidos de hoy, domingo 5 de octubre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, domingo 5 de octubre EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 12:00 Alianza Universidad vs Alianza Lima Liga 1 Max
- 15:00 Atlético Grau vs Melgar Liga 1 Max
- 17:30 Deportivo Garcilaso vs Alianza Atlético Liga 1 Max
- 18:00 Universitario vs Juan Pablo II College GOLPERU
Inglaterra - Premier League
- 8:00 Wolverhampton Wanderers vs Brighton Disney Plus
- 8:00 Aston Villa vs Burnley ESPN, Disney Plus
- 8:00 Everton vs Crystal Palace Disney Plus
- 8:00 Newcastle United vs Nottingham Forest Disney Plus
- 10:30 Brentford vs Manchester City ESPN, Disney Plus
España - LaLiga
- 7:00 Deportivo Alavés vs Elche DIRECTV Sports
- 9:15 Sevilla vs Barcelona DIRECTV Sports
- 11:30 Real Sociedad vs Rayo Vallecano DIRECTV SportsPremium
- 11:30 Espanyol vs Real Betis ESPN 2, Disney Plus
- 14:00 Celta de Vigo vs Atlético Madrid DIRECTV Sports
Italia - Serie A
- 5:30 Udinese vs Cagliari ESPN 2, Disney Plus
- 8:00 Fiorentina vs Roma ESPN 2, Disney Plus
- 8:00 Bologna vs Pisa Disney Plus
- 11:00 Napoli vs Genoa Disney Plus
- 13:45 Juventus vs Milan ESPN, Disney Plus
Alemania - Bundesliga
- 8:30 Stuttgart vs Heidenheim Disney+ Premium
- 10:30 Hamburger SV vs Mainz 05 Disney+ Premium
- 12:30Borussia M’gladbach vs Freiburg Disney+ Premium
Francia - Ligue 1
- 8:00 Olympique Lyonnais vs Toulouse Disney+ Premium
- 10:15 Strasbourg vs Angers SCO Disney+ Premium
- 10:15 Le Havre vs Rennes Disney+ Premium
- 10:15 Monaco vs Nice Disney+ Premium
- 13:45 Lille vs PSG ESPN 2, Disney Plus
Portugal - Primeira Liga
- 9:30 Arouca vs Famalicão
- 11:30 Rio Ave vs Tondela GolTV
- 13:15 Sporting CP vs Sporting Braga GOLTV
- 15:15 Porto vs Benfica GOLTV
Copa Mundial Sub-20 de la FIFA
- 15:00 Sur África Sub-20 vs Estados Unidos Sub-20 DIRECTV Sports
- 15:00 Nueva Caledonia Sub-20 vs Francia Sub-20 DIRECTV Sports
- 18:00 Arabia Saudita Sub-20 vs Noruega Sub-20 DIRECTV Sports
- 18:00 Nigeria Sub-20 vs Colombia Sub-20 DIRECTV Sports
Argentina - Liga Profesional
- 12:30 Godoy Cruz vs Independiente TNT Sports
- 14:30 Estudiantes vs Barracas Central TNT Sports
- 14:45 Talleres Córdoba vs Belgrano
- 17:00 Boca Juniors vs Newell’s Old Boys ESPN Premium
- 19:15 Rosario Central vs River Plate ESPN Premium
Brasil - Brasileirão
- 14:00 Vasco da Gama vs Vitória Fanatiz
- 14:00 São Paulo vs Palmeiras Fanatiz
- 16:30 Juventude vs Fortaleza Fanatiz
- 16:30 Bahia vs Flamengo Fanatiz
- 18:30 Cruzeiro vs Sport Recife Fanatiz
- 18:30 Ceará vs Santos Fanatiz
Colombia - Categoría Primera A
- 15:00 Deportivo Pasto vs Alianza RCN, Win Sports
- 17:15 Junior vs Deportes Tolima RCN, Win Sports
- 19:30 Boyacá Chicó vs Atlético Nacional RCN, Win Sports
Ecuador - Serie A de Ecuador
- 12:00 Macará vs Aucas El Canal del Fútbol, Zapping
- 14:30 Libertad vs Orense El Canal del Fútbol, Zapping
- 17:30 Barcelona vs Independiente del Valle El Canal del Fútbol, Zapping
Países Bajos - Eredivisie en Países Bajos
- 7:30 Feyenoord vs Utrecht Disney+ Premium
- 9:45 AZ vs Telstar Disney+ Premium
México - Liga MX
- 20:00 Pumas UNAM vs Guadalajara
- 22:05 Tijuana vs Monterrey