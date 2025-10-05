Partidos de hoy, domingo 5 de octubre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, domingo 5 de octubre EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

12:00 Alianza Universidad vs Alianza Lima Liga 1 Max

15:00 Atlético Grau vs Melgar Liga 1 Max

17:30 Deportivo Garcilaso vs Alianza Atlético Liga 1 Max

18:00 Universitario vs Juan Pablo II College GOLPERU

Inglaterra - Premier League

8:00 Wolverhampton Wanderers vs Brighton Disney Plus

8:00 Aston Villa vs Burnley ESPN, Disney Plus

8:00 Everton vs Crystal Palace Disney Plus

8:00 Newcastle United vs Nottingham Forest Disney Plus

10:30 Brentford vs Manchester City ESPN, Disney Plus

España - LaLiga

7:00 Deportivo Alavés vs Elche DIRECTV Sports

9:15 Sevilla vs Barcelona DIRECTV Sports

11:30 Real Sociedad vs Rayo Vallecano DIRECTV SportsPremium

11:30 Espanyol vs Real Betis ESPN 2, Disney Plus

14:00 Celta de Vigo vs Atlético Madrid DIRECTV Sports

Italia - Serie A

5:30 Udinese vs Cagliari ESPN 2, Disney Plus

8:00 Fiorentina vs Roma ESPN 2, Disney Plus

8:00 Bologna vs Pisa Disney Plus

11:00 Napoli vs Genoa Disney Plus

13:45 Juventus vs Milan ESPN, Disney Plus

Alemania - Bundesliga

8:30 Stuttgart vs Heidenheim Disney+ Premium

10:30 Hamburger SV vs Mainz 05 Disney+ Premium

12:30Borussia M’gladbach vs Freiburg Disney+ Premium

Francia - Ligue 1

8:00 Olympique Lyonnais vs Toulouse Disney+ Premium

10:15 Strasbourg vs Angers SCO Disney+ Premium

10:15 Le Havre vs Rennes Disney+ Premium

10:15 Monaco vs Nice Disney+ Premium

13:45 Lille vs PSG ESPN 2, Disney Plus

Portugal - Primeira Liga

9:30 Arouca vs Famalicão

11:30 Rio Ave vs Tondela GolTV

13:15 Sporting CP vs Sporting Braga GOLTV

15:15 Porto vs Benfica GOLTV

Copa Mundial Sub-20 de la FIFA

15:00 Sur África Sub-20 vs Estados Unidos Sub-20 DIRECTV Sports

15:00 Nueva Caledonia Sub-20 vs Francia Sub-20 DIRECTV Sports

18:00 Arabia Saudita Sub-20 vs Noruega Sub-20 DIRECTV Sports

18:00 Nigeria Sub-20 vs Colombia Sub-20 DIRECTV Sports

Argentina - Liga Profesional

12:30 Godoy Cruz vs Independiente TNT Sports

14:30 Estudiantes vs Barracas Central TNT Sports

14:45 Talleres Córdoba vs Belgrano

17:00 Boca Juniors vs Newell’s Old Boys ESPN Premium

19:15 Rosario Central vs River Plate ESPN Premium

Brasil - Brasileirão

14:00 Vasco da Gama vs Vitória Fanatiz

14:00 São Paulo vs Palmeiras Fanatiz

16:30 Juventude vs Fortaleza Fanatiz

16:30 Bahia vs Flamengo Fanatiz

18:30 Cruzeiro vs Sport Recife Fanatiz

18:30 Ceará vs Santos Fanatiz

Colombia - Categoría Primera A

15:00 Deportivo Pasto vs Alianza RCN, Win Sports

17:15 Junior vs Deportes Tolima RCN, Win Sports

19:30 Boyacá Chicó vs Atlético Nacional RCN, Win Sports

Ecuador - Serie A de Ecuador

12:00 Macará vs Aucas El Canal del Fútbol, Zapping

14:30 Libertad vs Orense El Canal del Fútbol, Zapping

17:30 Barcelona vs Independiente del Valle El Canal del Fútbol, Zapping

Países Bajos - Eredivisie en Países Bajos

7:30 Feyenoord vs Utrecht Disney+ Premium

9:45 AZ vs Telstar Disney+ Premium

México - Liga MX

20:00 Pumas UNAM vs Guadalajara

22:05 Tijuana vs Monterrey