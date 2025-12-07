Redacción EC
Redacción EC

Partidos de hoy, domingo 7 de diciembre de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, domingo 7 de diciembre EN VIVO: horarios y canales para ver

Inglaterra - Premier League

  • 9:00 Brighton & Hove Albion vs West Ham United ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, Sport 24, ESPN Argentina, Claro TV+
  • 11:30 Fulham vs Crystal PalaceDisney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Disney+ Premium Sur, Max

España - LaLiga

  • 8:00 Elche vs Girona ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Chile, Bet365, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil
  • 10:15 Valencia vs Sevilla Bet365, ESPN2 Brazil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil
  • 12:30 Espanyol vs Rayo Vallecano ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile, Bet365, ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
  • 15:00 Real Madrid vs Celta de Vigo DirecTV, DAZN

Italia - Serie A

  • 6:30 Cremonese vs Lecce ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile, Bet365, ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
  • 9:00 Cagliari vs Roma Disney+ Premium Chile, Bet365, ESPN Brazil, Zapping, Claro TV+
  • 12:00 Lazio vs Bologna Disney+ Premium Chile, Bet365, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, DAZN Deutschland
  • 14:45 Napoli vs JuventusDisney+ Premium Chile, Bet365, Claro TV+, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil

Alemania - Bundesliga

  • 9:30 Augsburg vs Bayer Leverkusen Disney+ Premium Chile, Bet365, SporTV, Globoplay, Zapping
  • 9:30 Köln vs St. Pauli Disney+ Premium Chile, Bet365, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur, DAZN Deutschland
  • 9:30 Stuttgart vs Bayern München ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, Bet365, ESPN2 Argentina, ESPN Premium Chile
  • 9:30 Wolfsburg vs Union Berlin Disney+ Premium Chile, Bet365, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur, DAZN Deutschland
  • 9:30 Heidenheim vs Freiburg Disney+ Premium Chile, Bet365, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur, DAZN Deutschland

Francia - Ligue 1

  • 9:00 Nice vs Angers SCO Disney+ Premium Chile, Bet365, Disney+ Premium Argentina, CazéTV, Disney+ Premium Sur
  • 11:15 Auxerre vs Metz Disney+ Premium Chile, Bet365, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur, Ligue1+
  • 11:15 Le Havre vs Paris Disney+ Premium Chile, Bet365, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur, Ligue1+
  • 14:45 Lorient vs Olympique Lyonnais

Portugal - Primeira Liga

  • 10:30 Estoril vs Moreirense GolTV Latinoamerica, GOLTV Play, Bet365, inter, Sport TV1
  • 13:00 Alverca vs Nacional Sport TV2, Sport TV Multiscreen, Megogo, MEGOGO Football 5
  • 13:00 Estrela vs Arouca Sport TV4, Cosmote Sport 3 HD, Blue Sport, Sport TV Multiscreen
  • 15:30 Tondela vs Porto

Argentina - Liga Profesional

  • 17:00 Boca Juniors vs Racing Club ESPN Premium

Chile - Primera División de Chile

  • 16:00 Ñublense vs Cobresal max chile, TNT Sports Go Chile, TNT SPORTS Premium, TNT SPORTS Premium HD
  • 16:00 Colo-Colo vs Audax Italiano max chile, TNT Sports Go Chile, TNT SPORTS Premium, TNT SPORTS Premium HD
  • 18:15 Cobreloa vs Deportes Concepción max chile, TNT Sports Go Chile, TNT SPORTS Premium, TNT SPORTS Premium HD

VIDEO RECOMENDADO

Real Madrid EN VIVO
Sigue todos los partido de Real Madrid EN DIRECTO por LaLiga, Copa del Rey y Champions League.

TAGS