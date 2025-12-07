Partidos de hoy, domingo 7 de diciembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, domingo 7 de diciembre EN VIVO: horarios y canales para ver
Inglaterra - Premier League
- 9:00 Brighton & Hove Albion vs West Ham United ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, Sport 24, ESPN Argentina, Claro TV+
- 11:30 Fulham vs Crystal PalaceDisney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Disney+ Premium Sur, Max
España - LaLiga
- 8:00 Elche vs Girona ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Chile, Bet365, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil
- 10:15 Valencia vs Sevilla Bet365, ESPN2 Brazil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil
- 12:30 Espanyol vs Rayo Vallecano ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile, Bet365, ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- 15:00 Real Madrid vs Celta de Vigo DirecTV, DAZN
Italia - Serie A
- 6:30 Cremonese vs Lecce ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile, Bet365, ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- 9:00 Cagliari vs Roma Disney+ Premium Chile, Bet365, ESPN Brazil, Zapping, Claro TV+
- 12:00 Lazio vs Bologna Disney+ Premium Chile, Bet365, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, DAZN Deutschland
- 14:45 Napoli vs JuventusDisney+ Premium Chile, Bet365, Claro TV+, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil
Alemania - Bundesliga
- 9:30 Augsburg vs Bayer Leverkusen Disney+ Premium Chile, Bet365, SporTV, Globoplay, Zapping
- 9:30 Köln vs St. Pauli Disney+ Premium Chile, Bet365, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur, DAZN Deutschland
- 9:30 Stuttgart vs Bayern München ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, Bet365, ESPN2 Argentina, ESPN Premium Chile
- 9:30 Wolfsburg vs Union Berlin Disney+ Premium Chile, Bet365, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur, DAZN Deutschland
- 9:30 Heidenheim vs Freiburg Disney+ Premium Chile, Bet365, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur, DAZN Deutschland
Francia - Ligue 1
- 9:00 Nice vs Angers SCO Disney+ Premium Chile, Bet365, Disney+ Premium Argentina, CazéTV, Disney+ Premium Sur
- 11:15 Auxerre vs Metz Disney+ Premium Chile, Bet365, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur, Ligue1+
- 11:15 Le Havre vs Paris Disney+ Premium Chile, Bet365, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur, Ligue1+
- 14:45 Lorient vs Olympique Lyonnais
Portugal - Primeira Liga
- 10:30 Estoril vs Moreirense GolTV Latinoamerica, GOLTV Play, Bet365, inter, Sport TV1
- 13:00 Alverca vs Nacional Sport TV2, Sport TV Multiscreen, Megogo, MEGOGO Football 5
- 13:00 Estrela vs Arouca Sport TV4, Cosmote Sport 3 HD, Blue Sport, Sport TV Multiscreen
- 15:30 Tondela vs Porto
Argentina - Liga Profesional
- 17:00 Boca Juniors vs Racing Club ESPN Premium
Chile - Primera División de Chile
- 16:00 Ñublense vs Cobresal max chile, TNT Sports Go Chile, TNT SPORTS Premium, TNT SPORTS Premium HD
- 16:00 Colo-Colo vs Audax Italiano max chile, TNT Sports Go Chile, TNT SPORTS Premium, TNT SPORTS Premium HD
- 18:15 Cobreloa vs Deportes Concepción max chile, TNT Sports Go Chile, TNT SPORTS Premium, TNT SPORTS Premium HD