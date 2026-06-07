Partidos de hoy, domingo 7 de junio de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, domingo 7 de junio del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Amistoso
- 8:00 | Liechtenstein vs Chipre
- 8:00 | Omán vs Mozambique
- 11:30 | Dinamarca vs Ucrania Disney Plus
- 13:00 | Kosovo vs Andorra Disney Plus
- 13:45 | Croacia vs Eslovenia ESPN, Disney Plus
- 14:00 | Grecia vs. Italia
- 14:00 | Marruecos vs Noruega
- 15:00 | Ecuador vs Guatemala DIRECTV Sports
- 18:00 | Colombia vs Jordania Claro TV
Uruguay - Primera División
- 8:00 | Progreso vs Albion Disney Plus
- 13:00 | Cerro vs Peñarol Disney Plus
- 16:30 | Defensor Sporting vs Boston River Disney Plus
Venezuela - Primera División de Venezuela
- 17:00 | Carabobo vs Academia Puerto Cabello
Argentina - Copa Argentina
- 15:00 | Independiente Rivadavia vs Tigre
- 15:00 | River Plate vs Aldosivi
- 15:00 | San Lorenzo vs Deportivo Riestra
- 15:00 | Sarmiento vs Boca Juniors