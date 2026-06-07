Partidos de hoy, domingo 7 de junio de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, domingo 7 de junio del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Amistoso

8:00 | Liechtenstein vs Chipre

8:00 | Omán vs Mozambique

11:30 | Dinamarca vs Ucrania Disney Plus

13:00 | Kosovo vs Andorra Disney Plus

13:45 | Croacia vs Eslovenia ESPN, Disney Plus

14:00 | Grecia vs. Italia

14:00 | Marruecos vs Noruega

15:00 | Ecuador vs Guatemala DIRECTV Sports

18:00 | Colombia vs Jordania Claro TV

Uruguay - Primera División

8:00 | Progreso vs Albion Disney Plus

13:00 | Cerro vs Peñarol Disney Plus

16:30 | Defensor Sporting vs Boston River Disney Plus

Venezuela - Primera División de Venezuela

17:00 | Carabobo vs Academia Puerto Cabello

Argentina - Copa Argentina

15:00 | Independiente Rivadavia vs Tigre

15:00 | River Plate vs Aldosivi

15:00 | San Lorenzo vs Deportivo Riestra

15:00 | Sarmiento vs Boca Juniors