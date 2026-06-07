Por Redacción EC

Partidos de hoy, domingo 7 de junio de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, domingo 7 de junio del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Amistoso

  • 8:00 | Liechtenstein vs Chipre
  • 8:00 | Omán vs Mozambique
  • 11:30 | Dinamarca vs Ucrania Disney Plus
  • 13:00 | Kosovo vs Andorra Disney Plus
  • 13:45 | Croacia vs Eslovenia ESPN, Disney Plus
  • 14:00 | Grecia vs. Italia
  • 14:00 | Marruecos vs Noruega
  • 15:00 | Ecuador vs Guatemala DIRECTV Sports
  • 18:00 | Colombia vs Jordania Claro TV

Uruguay - Primera División

  • 8:00 | Progreso vs Albion Disney Plus
  • 13:00 | Cerro vs Peñarol Disney Plus
  • 16:30 | Defensor Sporting vs Boston River Disney Plus

Venezuela - Primera División de Venezuela

  • 17:00 | Carabobo vs Academia Puerto Cabello

Argentina - Copa Argentina

  • 15:00 | Independiente Rivadavia vs Tigre
  • 15:00 | River Plate vs Aldosivi
  • 15:00 | San Lorenzo vs Deportivo Riestra
  • 15:00 | Sarmiento vs Boca Juniors
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